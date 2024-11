Szakadás a régiós tőzsdéken - Megütötték az OTP-t

Oroszország kijelentette, hogy felülvizsgálja a nukleáris elrettentésre vonatkozó doktrínáját, a hírre megremegtek a tőzsdék, főként a régiónk részvénypiacain nagy az esés, a magyar piacot elsősorban az OTP húzza le.

Nagyot esett ma az OTP, igaz, volt honnan, az elmúlt napok meredek emelkedése után napi, heti és havi grafikonon is túlvetté vált. ma már közel 4 százalék mínuszban is állt az árfolyam, de még ezzel együtt is 33 százalékos az emelkedés idén.

Ma kiemelkedő a forgalom, már több mint 16 milliárd forint értékben cserélt gazdát az OTP, miközben az átlagos napi forgalom az elmúlt 30 napban 9 milliárd forint közelében alakult.

A hazai blue chipek közül a Richter is nagyot esett, több mint 2 százalékot, itt is hasonló a helyzet az OTP-hez, túlvetté vált hosszabb távon, érett a korrekció, az orosz hír pedig a trigger volt ehhez.

A forgalom a Richterben is kiemelkedő.

A másik két blue chip egészen jól tartja magát, a Mol stagnál, a Magyar Telekom árfolyama csupán 0,5 százalékot esett. A Mol forgalma is átlag feletti.

A BUX index főként az OTP esése miatt alulteljesítő az európai részvényindexek között a 2,2 százalékos eséssel, gyakorlatilag a tegnapi emelkedést adta vissza az index.

A magyar tőzsdéhez hasonló az esés az osztrák részvénypiacon is, az ATX index 2 százalék mínuszban áll, az orosz/ukrán kitettségű cégek részvényeit itt is büntetik, a Raiffeisen 3,5, az Erste 3 százalék mínuszban áll.

A régióban a lengyel részvénypiacot ütik leginkább, a WIG20 index 4,2 százalék mínuszban áll, az Orlen 5,4, a PKO bank 5,2 százalék mínuszban áll.

Címlapkép forrása: manusapon kasosod via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ