Viccnek azért durva lenne - Trump és Musk az égig lőtte ezt a befektetést

Van egy amerikai elnök, aki hamarosan hivatalba lép, és aki támogató a kriptoeszközökkel, lesz egy új hivatal, aminek DOGE lesz a neve, pont az, ami egy ismert mémcoiné, és van egy vállalkozó, Elon Musk, aki a DOGE hivatal élére kerül, és aki a múltban már számtalan alkalommal beszélt/írt a dogecoinról, és mozgatta meg az árfolyamát. Nem nehéz összerakni, hogy mi következik ebből az egészből. To the moon. De mi az a dogecoin? És mekkorára nőtt?

Trump és a kriptoeszközök

Donald Trump korábban nem volt a kriptoeszközök nagy barátja, és akkor még finoman fogalmaztunk. 2019-ben a Twitteren még azt írta, hogy nem rajong a bitcoinért és más kriptovalutákért, nem tartja értékesnek ezeket az eszközöket, mert ezek nem valódi pénzek. Úgy gondolta, hogy a kriptoeszközök instabilak, és megkönnyítik az illegális tevékenységeket, pénzmosást, drogkereskedelmet.

Minden lehetőséget megragadott, hogy támadja a kriptókat, amikor például a Facebook azt tervezte, hogy elindítja saját coinját, a Librát, Trump azt mondta, hogy ha a Facebook vagy más cégek banki tevékenységet akarnak folytatni, akkor ugyanazoknak a szabályozásoknak kell megfelelniük, mint a hagyományos pénzügyi intézményeknek, jelezte, hogy erős szabályozást tart fontosnak a kriptoeszközök piacán.

Számtalan interjúban is elmondta, hogy a kriptoeszközök árfolyama túlságosan volatilis, ez pedig alkalmatlanná teszi őket arra, hogy hagyományos valutákként működjenek, így a pénzügyi stabilitás szempontjából kockázatosak.

Aztán jött a 2024-es amerikai elnökválasztás, és Trumpot mintha kicserélték volna,

legalábbis azzal kapcsolatban, amit a kriptoeszközökről gondol.

A kampányban mondott néhány erőset, nem függtelenül attól, hogy lakossági és intézményi befektetők tömegei foglalkoznak most már a kriptókkal, és ezen keresztül akár választókat/támogatókat is meg lehet nyerni.

Az egyik legütősebb gondolat, ami megmozgatta a kriptopiacokat az volt, hogy Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok hozzon létre egy stratégiai tartalékot bitcoinból, a terv szerint 5 év alatt 1 millió bitcoint szereznének be, ez hosszú távú eszközként szolgálhatna az USA pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez.

Trump arról is beszélt, hogy a bitcoin bányászatát kizárólag az Egyesült Államokon belül kellene végezni, ezzel elősegítve az ország vezető szerepét a kriptoiparban, de a tervei között szerepel egy digitális eszközökre vonatkozó szabályozási keret kidolgozása is.

Donald Trump az elnöki kampányában azt is megígérte, hogy eltörli az úgynevezett Operation Chokepoint 2.0-t, amelyet kritikusai szerint a Biden-kormányzat és szabályozó hatóságok arra használtak, hogy nehezítsék a kriptoipar működését az Egyesült Államokban. A Chokepoint 2.0 olyan szabályozási intézkedéseket jelöl, amelyek arra ösztönzik a pénzintézeteket, hogy megszakítsák üzleti kapcsolataikat kriptovállalatokkal, vagy hogy elkerüljék az ilyen cégekkel való együttműködést.

Hogy a kriptopiaci terveit nagyobb szabadság mellett valósíthassa meg, Trump ígéretet tett arra, hogy hivatalba lépése után eltávolítja az amerikai tőzsdefelügyelet jelenlegi elnökét, Gary Genslert, akit sokan a kriptoeszközök túlzott szabályozásával vádolnak.

D.O.G.E.

Szóval azt már látjuk, hogy Trump megbarátkozott a kriptoeszközökkel, de most behozunk a történetbe egy másik szálat, egy új kormányzati hivatal létrehozását, ígérjük, hogy ez a két szál hamarosan összekapcsolódik.

Donald Trump azt tervezi, hogy létrehoznak egy új hivatalt, aminek a célja az amerikai szövetségi kormány hatékonyságának javítása.

A hivatal neve Department of Government Efficiency, az intézményt Elon Musk és Vivek Ramaswamy vezetné, a cél a bürokrácia csökkentése, a szövetségi programok auditálása, valamint a szövetségi költségvetés hatékonyabb kezelése.

A hivatal célja nemcsak a pénzügyi takarékosság, hanem az innováció előmozdítása az államigazgatásban, olyan technológiák alkalmazásával, amelyek csökkenthetik az adminisztrációs terheket és növelhetik a hatékonyságot.

És akkor most olvassuk össze a Department of Government Efficiency kezdőbetűit: D.O.G.E.

Véletlen lenne, hogy így hívják Musk egyik kedvenc kriptoeszközét, a dogecoint is (aminek a tickere DOGE)? Aligha.

Musk posztolt is egyet az új hivatalról, aminek a neve mellett valamiért pont egy kutya feje látható, pont, mint ami egyébként a dogecoin jelképe is.

De mi az a dogecoin?

A dogecoin egy kriptoeszköz, amit eredetileg viccnek szántak, ez volt az első memecoin, de az évek során népszerűvé vált a kriptoközösségben.

Több mint egy évtizede, 2013. december 6-án indították el, létrehozói, Billy Markus (Shibetoshi Nakamoto álnéven) és Jackson Palmer, egy vicces alternatívát akartak létrehozni a bitcoinnal szemben. A dogecoin logójában a shiba inu kutyafajta képe látható, amely egy népszerű mém része volt akkoriban.

Markus és Palmer eredetileg nem egy komoly befektetési eszközként akarták pozícionálni a dogecoint, hanem inkább a közösségi összefogás és az online tartalomkészítők támogatásának eszközeként képzelték el. A dogecoin azonban gyorsan elterjedt, elsősorban a közösségi platformokon, mint a Reddit, mert egyrészt mindenki viccnek vette, másrészt alacsonyak a tranzakciós díjai.

A kriptopiacon szinte mindent a bitcoinhoz mérnek, sok coin létrehozásának a célja az, hogy valamilyen szempontból jobb, gyorsabban tranzaktálható, olcsóbban előállítható stb. legyen, mint a messze legfontosabb kriptoeszköz, a bitcoin. A dogecoinnal kezdetben csak egy cél volt, hogy vicces legyen (2014-ben például több mint 50 000 dollárnyi dogecoint gyűjtöttek össze a jamaicai bobcsapat olimpiai részvételének támogatására), de az évek során folyamatosan fejlesztették, aminek az eredményeként vannak kézzel fogható előnyei is:

A dogecoin alapját a litecoin és annak scrypt-alapú algoritmusa adja, vagyis nem a bitcoin által használt SHA-256 algoritmuson alapul, hanem egy olyan rendszeren, amely gyorsabb tranzakciós időket és alacsonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.

Amikor a dogecoin elindult, az egyik tulajdonsága az volt, hogy nem volt maximális kínálati korlátja, de az inflációs modellje 2015-ben változott, jelenleg évente körülbelül 5 milliárd új dogecoint hoznak létre. Dogecoinból elméletileg végtelen számú lehet, bitcoinból viszont legfeljebb 21 millió darab, ennek az lehet az előnye, hogy fenntarthatja a dogecoin alacsony árát, megkönnyítve a szélesebb körű használatot. Az állandó inflációs modell a dogecoin folyamatos használatát és forgalmat, a bitcoin deflációs modellje pedig inkább a felhalmozást ösztönözheti.

A dogecoin tranzakciós díjai alacsonyabbak a bitcoinhoz képest, ami előnyös például a mikrotranzakciók vagy kisebb összegek küldése esetén.

A dogecoin blokkjainak bányászása is jóval rövidebb, mint a bitcoiné.

A Dogecoin továbbra is népszerű eszköz az online tartalomkészítők támogatására. A Redditen, Twitteren és más platformokon a felhasználók Dogecoint küldenek egymásnak, hogy jutalmazzák a jó tartalmat.

Bár eredetileg egy mémnek szánták, egyre több cég is elfogadja fizetőeszközként a dogecoint, bár nagy volumenben még nem fizetnek vele. Többek között a Tesla, az elektronikai termékekt kínáló Newegg, az Amazon tulajdonában lévő Twitch, a Dallas Mawericks amerikai kosárlabdacsapat, vagy a BitPay fizetési szolgáltató is elfogadja fizetőeszközként a dogecoint.

Ez a kripto azonban egyelőre befektetési/spekulációs eszközként működik leginkább.

Musk és a dogecoin

Ha van a tőzsdei árfolyamok mozgatásának globális nagymestere, az Elon Musk.

Számtalan példát lehetne hozni arra, hogy néhány karakteres tweetekkel, interjúkban elejtett mondatokkal vagy akár csak emojikkal hogy mozgatta meg a piacokat. Több tíz százalékos mozgásokat okozott a Tesla, a Gamestop, a bitcoin, a shiba inu árfolyamában.

És igen, a dogeconnál is.

Csak néhány példa:

2021 február 4-én csak annyit posztolt, hogy a dogecoin a nép kriptója, erre közel 60 százalékot emelkedett az árfolyam:

Dogecoin is the peoples crypto {:url} — Elon (Musk) February 4, 2021

2021 áprilisban Musk posztolt egy képet, amin egy kutya látható, amint ugat a holdra. A to the moon kifejezést a (mém)befektetői világban arra használják, hogy valaminek kilő az árfolyama és az égig emelkedik, és mivel Musk tweetjében a kutya és a hold is szerepelt, aznap több mint 50, másnap közel 100 százalékot emelkedett a dogecoin árfolyama.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon (Musk) April 15, 2021

Musk nem csak felfelé, de lefelé is hat az árfolyamokra, 2021 május elején Musk bejelentette, hogy a SpaceX egy Holdra irányuló küldetését teljes egészében dogecoinban finanszírozzák, amit a „Doge-1” küldetésnek neveztek el. Aztán Musk a Saturday Night Live-ban szerepelt, és nem felmagasztalta a dogecoint, inkább elviccelte, a szereplés eredménye több mint 30 százalékos árfolyamesés lett.

Musk nemrég látogatást tett a berlini gigagyárban, ahol arról kérdezték, hogy lehetővé tenné-e a dogecoinnal lehessen Teslát venni, erre Musk azt mondta, hogy egy bizonyos ponton szerinte ezt lehetővé kellene tenniük, néhány nappal később a Tesla frissítette a weboldalát, és már elfogadják a dogecoint, bár autót továbbra sem lehet dogecoinnal venni, de például kiegészítőket már igen. A hírre a dogecoin árfolyama néhány nap alatt 20 százalékot emelkedett.

Viccnek azért már durva

És akkor elértünk a történetünkben a jelenbe. Van tehát egy amerikai elnök, aki hamarosan hivatalba lép, és aki támogató a kriptoeszközökkel, lesz egy új hivatal, aminek DOGE lesz a neve, pont az, ami egy ismert mémcoiné, és van egy vállalkozó, Elon Musk, aki a DOGE hivatal élére kerül, és aki a múltban már számtalan alkalommal beszélt/írt a dogecoinról, és mozgatta meg az árfolyamát.

A befektetők kiemelten figyelték már az amerikai elnökválasztás előtt a dogecoint, de csak a választás után jött az igazán nagy tüzijáték. Az augusztusi mélypontról a választás előnapjáig több mint 70 százalékot emelkedett a dogecoin árfolyama, a választást követő bő egy hétben pedig további 170 százalékot.

Forrás: CoinMarketCap

A dogecoin már a hetedik legnagyobb kriptoeszköz, piaci értéke közel 57 milliárd dollár.

Csak hogy perspektívába helyezzük, a dogecoin már több mint két és félszer akkora, mint az összes magyar tőzsdei cég, és több mint három és félszer akkora, mint az OTP.

Forrás: CoinMarketCap

Címlapkép forrása: 2024 Chesnot via Getty Images

