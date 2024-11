Dübörög a magyar tőzsde egyik legnagyobb növekedési sztorija, itt van az újabb nagy dobás

Tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését az AutoWallis Csoport, a vállalat a napokban eddigi történetének legnagyobb akvizícióját jelentette be Csehországban, ráadásul ez néhány hónap leforgása alatt már a második tranzakció volt az országban. A vállalat egyedi növekedési sztoriján felül az iparágban is izgalmas folyamatok zajlanak: az EV piac érdemben lassult az idei évben, miközben a szabályozói oldalon a büntetővámok teremtettek új helyzetet a kínai márkák előretörésében. Ormosy Gábort, az AutoWallis vezérigazgatóját kérdeztük a vállalat legújabb tranzakcióiról, terveiről, és az iparág helyzetéről.

November közepén jelentették be az AutoWallis eddigi történetének legnagyobb akvizícióját, Csehországban vásárolják meg a Milan Král holdingcéget, amely 6 céget tartalmaz, és 5 telephelyen összesen 200 főt foglalkoztat. Ez gyors egymásutánban már a második csehországi akvizíció volt a három BMW márkakereskedés (Stratos Auto) felvásárlása után. Evés közben jött meg az étvágy?

Ez egy stratégiai folyamat része. A tőzsdére lépésünkkel párhuzamosan, 5 évvel ezelőtt tettük közzé a növekedési stratégiánkat, amelyben megfogalmaztuk, hogy a régióban kívánunk terjeszkedni. Ennek eredményei mind Magyarországon, mind a régióban már láthatók, hiszen 16 országban vagyunk jelen különböző tevékenységekkel. Csehországban van a régió egyik legerősebb autópiaca, így ott is szerettük volna tovább fejleszteni a jelenlétünket. Ennek egyik lépése a SsangYong márka felfuttatása volt, ami erős alapot teremtett ahhoz, hogy kiskereskedelmi tevékenységgel is belépjünk a cseh piacra azzal a céllal, hogy stratégiai részesedést szerezzünk.

A Stratos Auto három BMW kereskedésének átvételével a csehországi BMW-értékesítés 13 százalékát szereztük meg. Ehhez logikusan, és időszerűen is jól kapcsolódik a Milan Král megvásárlása.

Mitől annyira vonzó a cseh piac, hogy az idei évben ekkora fókuszt kapott?

A cseh újautópiac durván kétszer annyit autót vesz fel, mint a magyar, miközben a lakosságszám összevethető. Vagyis egy sokkal erősebb, gazdaságilag érettebb piacról van szó, amely hasonlít a német struktúrához: magas hozzáadott értékű, jól felszerelt autókat értékesítenek – ez különösen a prémium szegmensben igaz, de a flottaszegmens is jól muzsikál.

Ez tehát mindenképpen egy jó előrelépés, nemcsak diverzifikáció, hanem hatékonyság, illetve eredménytermelő képesség szempontjából is.

Tudjuk az AutoWallisról, hogy folyamatosan vizsgálja a piacot felvásárlási lehetőségek miatt. A Milan Král miben emelkedett ki a többi akvizíciós célpont közül?

Egyrészt a Stratos Auto mellé tudunk így építkezni, a tranzakcióval például 13-ról 20 százalékra növeljük cseh kiskereskedelmi piaci részesedésünket a BMW esetében, másrészt pedig a Milan Králban a BMW mellett ott van a Mercedes-Benz is, mint másik prémium márka. Nagyon örülünk, hogy a Mercedes-Benz bekerül a portfóliónkba, és szeretnénk ezzel további lépéseket is tenni. Ráadásul nem csak a Mercedes-Benz személyautó szegmensről van szó, hanem a Mercedes-Benz Truckról is, ami a kamionokat és a vontatókat foglalja magába. Utóbbi számunkra egy új szegmens, de szintén hozzájárul a diverzifikációnkhoz. Nagyon bízunk benne, hogy nemcsak megtartani fogjuk ezeket a piaci pozíciókat, hanem fejleszteni is, különösen a Stratos Auto-val együtt.

Tehát ez a tranzakció megnyithatja az utat, hogy a cégcsoport akár a Mercedes-Benzzel megjelenjen más országokban is?

Mindenképpen, ezek fontos hídfőállások.

A Mercedes-Benz csoporttal voltak már korábban is beszélgetéseink, de ez a mostani tranzakció – amelyhez az ő hozzájárulásukhoz is szükség volt – egy újabb nagy előrelépést jelent abban, hogy máshol is felmerüljön a márkaképviselet lehetősége.

Sok céget vizsgálnak, és számos tranzakciót hajtanak végre, ez a stratágiában is kiemelt szempont. Milyen paraméterek alapján döntik el egy akvizíciós célpontról, hogy vonzó-e?

A stratégiai illeszkedést alapvetően piaci információk alapján határozzuk meg. Ilyen például a piaci részesedés, az értékesített darabszám, a menedzsmentstruktúra, a tulajdonos háttere, a finanszírozási lábak, a növekedési lehetőségek, vagy magának az ingatlannak a helyzete egy kiskereskedelmi egység esetében. A végén pedig mindig ott van a vételár, amit természetesen úgy kell meghatározni, hogy azzal az eladó, és mi is elégedettek legyünk.

A Milan Král esetében nagyon elégedettek vagyunk az árral.

Mindkét csehországi tranzakció prémium márkákat foglal magába, amellett hogy a Milan Král a Ford-ot is érinti. Része a stratégiának, hogy elsősorban a prémium szegmensben mennek előre?

A piac egyik alapigazsága, hogy a prémium mindig egy kevésbé fluktuáló, hosszabb távon magasabb marzsot termelni képes szegmens. Visszautalva az előző kérdésre, a prémium például a stratégia szempontjából egy erősítő tényező, de nem kizáró. Ha például valahol nagyon erős flottaportfóliót tudunk egy multibrand kereskedésben megszerezni, az is nagyon erős szempont lehet a végső döntésnél.

Rekord akvizícióról van szó, 50 milliárd forintos árbevétele volt a Milan Králnak 2023-ban, 2,9 milliárd forintos EBITDA mellett. Ez azt jelenti, hogy mostantól egyre nagyobb lesz a tranzakcióméret, vagy ez kirívó példa volt?

A növekedésünk egyik következménye, hogy a mérlegünk, és a tranzakciós képességünk egyre nagyobb, erősebb. Az előző 5 éves növekedést úgy tudtuk elérni, hogy a mérlegünk közben folyamatosan erősödött. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb tranzakciókat vagyunk képesek akár saját erőből, akár finanszírozásból megvalósítani.

Vagyis igen, egyre közelebb jutunk, akár egy lengyel tranzakciómérethez is.

A számoknál maradva, a Milan Král tavaly 6 százalék feletti, vagyis magasabb EBITDA-marzsot ért el, mint az AutoWallis Csoport. Lehet még hatékonyságot javítani ennél a cégnél, vagy eleve egy jól működő céget vettek?

A magasabb marzs elsősorban arra vezethető vissza, hogy a cseh piac jövedelemtermelő képessége magasabb. A Milan Král – egyébként a tulajdonosoktól független menedzsment által vezetett – egy nagyon jól irányított cégcsoport, így önállóan nem látunk hatékonyságjavító lehetőséget, ugyanakkor a nyáron megvásárolt, szintén cseh Stratos-szal együtt már igen. Viszont a Milan Králban felhalmozott know-how-t szeretnénk mindenképpen csoportszinten is hasznosítani. Minden tranzakciónál megvizsgáljuk, hogyan jó integrálni a csoportba az új folyamatokat, a tudást, a tapasztalatokat, és ez oda-vissza hat.

Amikor megvesznek egy külföldi autókereskedést, külső szemlélőként úgy tűnhet, hogy ezek egymástól külön álló egységeket képeznek. Hogyan tudnak szinergiákat kiaknázni a csoport többi részével?

Vannak a kontrol megszerzéséhez tartozó triviális lépések, amelyek mellett végig nézzük, hogy mik azok az üzleti területek, ahol a leggyorsabban, legegyszerűbben lehet előre lépni. Ha az AutoWallis eddigi tevékenységi körén kívüli tevékenység kerül a cégcsoportba – például a Mercedes-Benz Trucks által –, akkor mindig megvizsgáljuk, hogy ez alapján a meglévő folyamatainkon lehet-e fejleszteni. Hasonló példa a Milan Král különálló lakatos- és fényezőüzeme: régóta gondolkodtunk ilyenen és most élesben fogjuk tudni megnézni, hogyan működik ez önálló szervezetként, és ennek relevanciáját biztosan meg fogjuk vizsgálni más kiskereskedelmi egységeink esetében is.

Csehországban ezzel a két tranzakcióval sikerült erős jelenlétet kiépíteni. Mely országokban folytatódhat a terjeszkedés?

A növekedési stratégiánk egyik alappillére, hogy diverzifikáljunk. A nagykereskedelmi tevékenységünk már 16 országban van jelen, a kiskereskedelmi tevékenységünk pedig a magyarországi fókusz után Szlovéniában nőtt jelentősen, most pedig Csehországban tudtunk stratégiai részesedésre szert tenni. Innen megyünk tovább:

Szlovákia, Románia, Horvátország, majd Lengyelország van górcső alatt elsősorban.

Térjünk át a következő aktuális témára, a novemberben megjelent negyedéves jelentésre. Az első kilenc hónapban újabb árbevételi rekordot állított be az AutoWallis, az EBITDA viszont mintegy 20 százalékkal alacsonyabb lett az összehasonlító időszaknál. Hogyan értékeli az eredményeket a tavasszal frissített stratégia tükrében?

A trend továbbra is pozitív, negyedévről negyedévre növekszünk. A tavalyi évvel való összehasonlítást nehezíti, hogy a 2023-as első negyedév kiugró eredményt hozott az értékesítések összetorlódása miatt.

Közben viszont érdemes arra is kitérni, hogy a piacon a marzsok újra nyomás alá kerültek. A tavalyi erős inflációs hatások, a magas euró és forint kamatszintek visszaesést okoztak az értékesítésben. Ennek hatása mostanra kezd enyhülni, de ettől még a magasabb kamatszint, és az inflációs félelmek továbbra is érezhetően visszafogják a keresletet, ami meglátszik a marzsokban, hiszen most már a kínálati oldalon helyre álltak az értékesítési láncok. Úgy látjuk azonban, hogy a keresleti oldal is helyre fog állni, ahogy euróban és forintban is tovább jönnek lefelé a kamatok.

Az EBITDA-nál nagyobb mértékben, 62 százalékkal csökkent az első kilenc hónapban az egy részvényre jutó eredmény (EPS). A befektetők ezt meglátva elkezdhettek aggódni. Mit üzen nekik?

Az EPS egyrészt a nettó eredménytől függ, amelyet a pénzügyi eredmény is sújt. Amikor a forintárfolyam tartósan elkezd csökkeni, az megjelenik az árfolyamveszteségben, hiszen egy részét lehet csak kompenzálni az értékesítési árban. A másik fontos tényező, amely magyarázza az év/év alapon alacsonyabb EPS-t, a részvényszám növekedése az év eleji tőkebevonásunkhoz kapcsolódóan.

A harmadik negyedévben az eredményeket devizahatás rontotta, és vélhetően ez a negyedik negyedévben is jelentkezni fog. Milyen lépéseket tesznek a devizakockázatok kezelésére?

Egyrészt régiós szinten diverzifikálunk, így nem függünk annyira például a forintárfolyamtól. A másik oldalon pénzpiaci eszközöket folyamatosan használunk, de ezek csak rövid távon tudják kezelni az árfolyamkockázatot. Hosszú távon a kérdés mindig az, hogy az elkölthető jövedelemre milyen hatása van az árfolyamnak: az elmúlt 10 évben mintegy 30 százalékkal gyengült a forint, ami nyilván nem segíti a Magyarországon értékesítő vállalatokat.

Októberben nyitották meg az első budapesti Renault és Dacia autószalonjukat a portugál Salvador Caetano Csoporttal közös együttműködés keretében. Mi a jelentősége ennek a beruházásnak?

A Renault és a Dacia magyarországi nagykereskedőjeként kiemelt stratégiai jelentősége volt annak, hogy a kiskereskedelemben is fejlődést érjünk el ezen márkáknál. Több budapesti és vidéki kereskedésben is fejlesztések indultak el, és úgy éreztük, hogy ebből mi is ki szeretnénk venni a részünket. A szalont egy korábbi Renault/Dacia kereskedőtől vettük át, felújítottuk, és átalakítottuk. A beruházásnak köszönhetően remélhetőleg nagyságrendi fejlődést fogunk tudni elérni nemcsak az új autók terén, hanem a szervízszolgáltatás színvonalában is.

Ráadásul ez az első olyan szalon, ahol az AutoWallis brand, mint kereskedelmi márka, megjelenik.

A magyar piacon a Renault és Dacia gépjárművek mintegy felét Budapesten értékesítik, és a vállalati flottabeszerzésekről is jellemzően a fővárosban döntenek. Az újabb ügyfélpont így várhatóan érdemben hozzájárul az AutoWallis növekedéséhez.

Nyáron a Nelson Flottalízing beolvadt a wigo-ba és wigo fleet néven folytatja tovább a működést. Milyen szinergiahatások érhetők el ezzel a lépéssel, és hogyan tud javulni a cégek hatékonysága?

A Nelson korábban saját stratégiát követett, amely területi fókuszra és meghatározott ügyfélszegmensre épült, míg a wigo az elmúlt öt évben függetlenül építette fel erős pozícióját a budapesti autómegosztó piacon. Az egyesülés révén a két szolgáltatás közös stratégiába illeszthető, amely számos előnyt kínál: javulhat az értékesítés hatékonysága, a kiszolgálás színvonala, és a flottakezelés is gördülékenyebbé válik.

A különböző ügyféligények kombináltan kezelhetők: a rövidebb távú autóhasználatot a wigo autómegosztóval lehet kiszolgálni, míg a hosszabb távú bérleti konstrukciókat – például menedzsmentautók esetén – a wigo fleet biztosítja. Emellett a két cég összeolvasztásával jobban ki tudjuk használni a Vecsésen épült flottaközpontot és az autók áthelyezhetőségét a flották között.

Ezek a szinergiák már most is érzékelhető eredményeket hoznak.

Milyen irányba tervezik bővíteni a wigo szolgáltatási portfólióját?

A wigo a hazai piacon elsőként kínál teljesen integrált mobilitási szolgáltatásokat, ami lehetőséget teremt az innovatív termékfejlesztésre. A tervek között szerepelnek olyan mobiltelefon-alapú megoldások, amelyek a rövid, percalapú autóhasználatot hosszabb távú bérléssé alakíthatják. Emellett a flottamenedzsment hagyományos többéves szerződéseinek rövidítése is fókuszban van, amely rugalmasabb, akár egyedi bérleti ajánlatok kialakítását teszi lehetővé. Ezek a változtatások mind a kisebb cégek, mind a nagyobb ügyfélszegmensek igényeit jobban kiszolgálják.

Az elmúlt hónapok nagy autóipari témája a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett vámoknak kérdése. Érezhető már valamilyen gyakorlati hatása a büntetővámoknak?

Ez még továbbra sem egy lefutott meccs, a legfrissebb hírek szerint közeledik a kínai és az EU-s álláspont valamilyen kvóta típusú megállapodás felé, ami a vámokon akár érdemben is csökkenthet. Mindenesetre a vámok bevezetése eltérő reakciókat váltott ki a kínai gyártókból: egyesek árazási stratégiával próbálnak alkalmazkodni, míg mások inkább kivárnak. A piaci verseny miatt sok kínai exportőr bővíti kínálatát plug-in hibrid modellekkel, hogy megfeleljen az európai szabályozásoknak. Bár a kínai autók árai várhatóan emelkednek, az európai gyártók párhuzamosan fejlesztenek versenyképes alternatívákat.

Én arra számítok, hogyha lassabban is, de az EV-értékesítés aránya továbbra is nőni fog, hiszen előbb-utóbb az erőltetett szabályozás nélkül is el fogja érni az inflexiós pontot ez a szegmens. Addig viszont valóban valamilyen piacvédelemre, kiegyenlítő mechanizmusra van szükség, ha igaz, hogy a kínaiak valóban állami támogatással tudták alacsonyra tenni az árakat.

A korábbi években látott szárnyalás után az idei évben az elektromos autók piaca jelentősen lassult. Ez egy pillanatnyi megtorpanás, vagy valami megváltozott a trendben?

Az elektromos autók térnyerése hosszú távon megállíthatatlan folyamatnak tűnik, noha jelenleg megtorpanás tapasztalható. A városi közlekedésben az elektromos autók jelentik a legjobb alternatívát, feltéve, hogy az infrastruktúra fejlődése követi a keresletet. Ezzel szemben a hibridek és bizonyos esetekben a dízel hajtásláncok továbbra is életképesek maradnak, például hosszú távú fuvarozásban. A piac fejlődése nagyban függ az állami támogatások ütemezésétől és az import szabályozások alakulásától.

Bár az EV-piac jelenleg lassul, a szegmens aránya folyamatosan nőni fog, különösen, ahogy a technológiai fejlődés és a költségek csökkenése eléri az inflexiós pontot.

Zárásként térjünk ki az árfolyamra. Az AutoWallis bekerült a CECE indexbe, több elemzőház követi a vállalatot: az MBH célára a részvényre 223 forint, a Concorde-é 230 forint, az OTP-é pedig 180 forint. Ehhez képest a papír hónapok óta 150 forint közelében áll. Mi lehet az oka a nagy diszkontnak a célárakhoz képest?

Ez részben a magyar tőzsde alacsony likviditásával magyarázható. A menedzsment az alapvető értékteremtésre és a növekedési stratégia megvalósítására összpontosít, amelynek eredményei már láthatók: az elmúlt öt évben az árbevétel négyszeresére, az eredmény pedig tízszeresére nőtt. Mostanra bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk végrehajtani a növekedési stratégiánkat és stabilan tudunk növekedni a régióban, ma már nemzetközi cégként tekintenek ránk. Büszkék vagyunk rá, hogy már három komoly elemzőház követi rendszerese az AutoWallis tevékenységét, azon dolgozunk, hogy még többen tegyenek így. Az említett elemzések is azt állítják, hogy a jövőt nem tudják beárazni, csak a jelent.

A befektetők is úgy tűnik, hogy kivárnak, amíg ezek az eredmények egyértelműen megjelennek a jelentésekben, pedig azok a tranzakciók, amiket akár idén végrehajtottunk, érdemben hozzátesznek az eredménytermelő képességünkhöz, ugyanakkor az elemzői célárak még nem vették figyelembe.

A magyar részvénypiacon úgy látszik, hogy a befektetők jellemzően nem árazzák be az egyedi vállalati sztorikat azonnal. Ugyanakkor, amikor hosszabb távon felismerik az AutoWallis stratégiájának stabilitását és eredményességét, az árfolyam növekedésének feltételei adottak lehetnek. A múltbeli tapasztalatok alapján az árfolyam időszakos ugrásokkal reagálhat az elért eredményekre.

