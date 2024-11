Gyenge napja volt a magyar tőzsdének, megütötték az OTP-t

Portfolio 2024. november 27. 17:15

Nagyrészt estek a tőzsdék a mai kereskedésben, a befektetők továbbra is a Donald Trump által belengetett vámok potenciális hatásait értékelték, majd délután érkezett több fontos makroadat az USA-ból, bár ezek nem okoztak meglepetést, így a piaci hatásuk is korlátozott volt. A BUX index is együtt esett az európai piacokkal, bár a tegnapi csúcsdöntés után ma már jelentősen alulteljesítő volt a hazai részvénypiac. Ez elsősorban az OTP-nek volt betudható, hiszen a bankpapír főleg technikai tényezők miatt jelentősen esett a mai kereskedésben, ezzel nemcsak a magyar piacon, de a régiós bankpapírok közül is lefelé lógott ki.