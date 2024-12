Fontos határidő közeleg klímaügyben - Ha ezt bukja, elveszítheti globális vezető szerepét az EU

2025. február 10. fontos nap a klímaváltozás elleni fellépés szempontjából, eddig kell ugyanis a Párizsi Klímaegyezményt aláíró 195 ország kormányának benyújtania friss, a korábbiaknál ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési terveiket az ENSZ részére. Több ország már a napokban véget ért éves ENSZ-klímacsúcson bejelentette új, megemelt klímacéljait, a zöldátállásban élen járó EU viszont valószínűleg a februári határidőt sem fogja tudni tartani, aminek komolyabb negatív következményei is lehetnek, mint az európai presztizsveszteség.

A Párizsi Klímaegyezmény értelmében a kormányoknak ötévente be kell nyújtaniuk a korábbiaknál magasabb klímacélokkal aktualizált nemzeti éghajlatvédelmi cselekvési terveket, az úgynevezett nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat (Nationally Determined Contribution NDC).

A NDC-knek tartalmazniuk kell azoknak az intézkedéseknek a leírását, amelyeket a kormányok a Párizsi Klímaegyezmény céljainak elérése, illetve az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érdekében kívánnak tenni. Az NDC-k első felülvizsgálatára 2020-ban került sor, így a következő frissítés 2025-ben aktuális, amikor is új, 2035-ig teljesítendő kötelezettségvállalások kerülnek a tervekbe.

Több ország azonban elébe ment a kötelezettség teljesítésének, és a novemberben az azerbajdzsáni Bakuban tartott éves ENSZ-klímacsúcson bejelentette új, megemelt klímacéljait:

A COP29-en új klímacélokat ismertető országok közül a legambiciózusabb az Egyesült Királyság volt, amely az 1990-hez képest 2030-ra elérendő 68%-os emisszióscsökkentési célt meghosszabbítva 2035-re 81%-os célszámot tűzött ki.

A következő évi klímakonferenciát vendégül látó Brazília által nyilvánosságra hozott új tervek szerint a dél-amerikai ország 2035-ig 59-67%-kal csökkenti ÜHG-kibocsátását 2005-höz képest. 2030-as ambícióit viszont Brazília nem módosította, és azt is tervezi, hogy 2035-ig 36%-kal fokozza olaj- és földgáztermelését.

Az előző évi klímacsúcsnak otthon adó Egyesült Arab Emírségek pedig a COP29-en tett bejelentése szerint 2035-ig 47%-kal mérsékelné kibocsátását, mielőtt 2050-ben elérné a nettó nulla emissziót. Ez az ígéret azonban erőteljes kritikában részesült, tekintettel arra, hogy az arab szövetségi állam a zöldüléssel párhuzamosan 2023-ig jelentősen, 36%-kal felpörgetné olaj- és gáztermelését is.

Az országok többsége ugyanakkor egyelőre tartózkodott újabb, nagyra törő klímacélok bejelentésétől. Ebbe a csoportba tartozik az Európai Unió is, amely egy közös beadványban, kollektív célszámmal nyújtja be a tagállamai aktualizált nemzetileg meghatározott hozzájárulásaira vonatkozó dokumentumot az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) titkárságának.

Az Európai Unió a klímaváltozás elleni globális fellépés egyik élharcosa, Donald Trump Fehér Házba való visszatérésével pedig sokan azt várják, hogy Európa megerősíti e téren betöltött vezető szerepét.

Könnyen lehet azonban, hogy miközben más országokat a klíma-erőfeszítések fokozására sürget, éppen az EU nem lesz képes tartani az új NDC beadására rendelkezésre álló 2025 februári határidőt.

Ennek esélyét csökkenti, hogy nem egy EU-tag vonakodik elkötelezni magát ambiciózusabb klímacélok mellett, a széthúzás mellett pedig az összetett intézményi, törvényhozási helyzet sem könnyíti meg a közös terv elkészítését. Ennek megfelelően a Politico által a klímacsúcson és azt megelőzően megszólaltatott európai politikusok - köztük az EU-elnökséget Magyarországtól januárban átvevő Lengyelország, valamint a 2025 második félévében a soros elnöki tisztet betöltő Dánia kormánytisztviselői - csaknem lehetetlennek tartják, hogy az EU nem csúszik ki az időkeretből.

A 2035-ös évszámról a kerek, évtizedes mérföldkövekben gondolkodó uniós klímapolitikában eddig kevés szó esett, leszámítva a belsőégésű motorral hajtott új autók értékesítésének 2035-től érvényes tilalmát.

Mire készül az EU?

Az Európai Bizottság COP29 előtt kiadott sajtóközleménye szerint az EU az év elején az Európa 2040-re vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzéséről szóló bizottsági közlemény közzétételével megkezdte az új nemzetileg meghatározott hozzájárulásának előkészítését. E szerint a Bizottság egy olyan, hatásvizsgálaton alapuló jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni, melyben azt javasolja, hogy (a 2030-as, 1990-hez képest legalább 55%-os kibocsátáscsökkentési célt követően - a szerk.) 2040-re az 1990-es szinthez képest 90%-kal csökkentsük a nettó üvegházhatású gázkibocsátást.

Az a cél később alapul szolgálhat az új uniós nemzetileg meghatározott hozzájárulás benyújtásához, de a 2035-ös év lehetséges célszámairól értelemszerűen nem sokat mond, ahogyan az Európai Bizottságnak az idei klímacsúcs alatt a kifejezetten az új NDC-célok témájában kiadott sajtóközleménye sem.

Az egyik elképzelés az, hogy az EU a 2030-as és 2040-es célszámok összekötésével határozza meg a 2035-ös célt. Egy másik megközelítés szerint a 2035-ös célszám a 2030-as és 2050-es (~95%-os kibocsátáscsökkentési) cél között húzott egyenes vonallal is kijelölhető.

Ez azonban kevésbé ambiciózus - a Politico számítása szerint nagyjából 66%-os - 2035-ös tervekhez vezetne, mint ha a cél a 2040-re kitűzött 90%-os kibocsátáscsökkentési célból származna (~72%), így az előremutatóbb éghajlatpolitikát folytató országok előreláthatólag nem támogatják majd ezt a megközelítést.

Egyelőre nem tudható, hogy az uniós terv mit fog tartalmazni, de az előzmények ismeretében várhatóan ambiciózus lesz. A 2040-re tervezett 90%-os kibocsátáscsökkentési cél rögzítése és sikeres teljesítése esetén az EU jó eséllyel már a jelenleg érvényes 2050-es céldátum előtt, valamikor 2045 körül elérhetné a klímasemlegességet - amit egyébként a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) kívánatosnak is tart minden fejlett ország esetében ahhoz, hogy 2050-re globális szinten is elérhető legyen a nettó nulla kibocsátás.

Ez azonban csak az egyik, a dokumentummal szemben a szakértők által támasztott feltétel, akik szerint az is fontos lenne, hogy az EU sürgősen, késedelem nélkül tegye közzé azt, illetve a fő célkitűzéseket. Ezek szerint az EU-nak Trump visszatérése miatt is ilyen módon is vezető szerepet kell vállalnia a nemzetközi klímapolitikában, a fejlődő gazdaságok technikai és pénzügyi támogatása mellett,

ellenkező esetben más országok az Unió késedelmét ürügyül használhatják fel saját klímacéljaik emelésének halogatására, és a közösség nemzetközi klímapolitikai vezető szerepe is megkérdőjeleződik.

A klímaváltozás és globális felmelegedés ügyét jelenleg némileg háttérbe szorítják az EU-ban a gazdasági nehézségek és az ukrajnai háború, így a kormányok láthatóan nem sietnek az új, nagyobb klímacélokról szóló vita megkezdésével. A témában rendszeresen elhangzó egyik jellemző vélemény szerint az EU máris sokat tett a klímaügyben, talán túl sokat is, és itt az ideje, hogy más országok is fellépjenek. A 2040-ig elérendő 90%-os kibocsátáscsökkentés célját mindössze néhány uniós ország hagyta jóvá, mások még nem állnak készen erre, amit az is jelez, hogy a klímacsúcs előtt lefolytatott vita eredményeképpen az Európai Bizottság 90%-os ajánlására való utalás kikerült az EU COP29-re szóló tárgyalási mandátumából.

Várakozások, illetve az EU környezetvédelmi miniszteri üléseinek ütemterve alapján a közösség valószínűleg csak nyáron vagy jövő ősszel fogja tudni benyújtani saját klímatervét az ENSZ-nek.

A februárig benyújtandó NDC-k meghatározóak lesznek a klímaügy kilátásait illetően, így valószínűleg nem túlzott nagyon az UNFCCC ügyvezető titkára, Simon Stiell, amikor korábban úgy fogalmazott, a tervek talán a 21. század eddigi legfontosabb dokumentumai. A prognózisok szerint a jelenlegi trendek alapján a globális átlaghőmérséklet emelkedése az évszázad végéig akár a 2,8-3,1 Celsius-fokot is elérheti az iparosodás előtti állapothoz képest, ami jócskán meghaladja a Klímaegyezmény 1,5-2 fokos célkitűzését.