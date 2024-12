Bejelentette Zelenszkij: régiókra bontják az ukrán energiahálózatot - mi áll a háttérben?

Ukrajna egy új megoldással régiókra osztaná fel az országos szintű energiahálózatát. Az "energiafüggetlenségi útlevélre" keresztelt koncepció lényege, hogy az energetikai infrastruktúrát több részterületre bontják, amelyek szükség esetén önállóan is képesek lennének ellátni az adott régióhoz tartozó felhasználókat a helyi termelésből. Az új tervek mellett egy korábbi elképzelést is leporoltak, ami Ukrajnát az európai régió egyik energetikai nagyhatalmává emelheti fel.

Miről is van szó?

Ukrajna azt tervezi, hogy

régiók szerint megbontja az eddig országos szinten működő elektromos hálózatát.

A gondolat elsőként a Kijevben októberben megrendezett éves Nemzetközi Gazdasági Fórumon hangzott el. Ott az állami kézben lévő Ukrenergo átviteli rendszerirányító (az ukrán MAVIR) megbízott vezérigazgatója, Olekszij Brecht egy panelbeszélgetésen megszellőztette, hogy egy úgynevezett energiafüggetlenségi útlevelet terveznek bevezetni Ukrajna teljes területén.

Az elképzelés lényege, hogy minden egyes régiónak össze kell állítani egy ellátási tervet, ami alapján a saját területén decentralizált módon tudja működtetni az elektromos hálózatát. Tehát ha adott területen az érintett energiahálózati szakasznak valamilyen okból le kell válnia az országos hálózatról, akkor ettől függetlenül ki kell tudnia szolgálni a helyi ipari- és lakkossági keresletet, mégpedig bizonyos feltételek mellett:

Először is azt akarjuk, hogy ennek az ideális energiamixnek 50%-a megújuló energiaforrásokból származzon. Körülbelül 20-25% a garantált kapacitás.További 10-15% az energiatároló létesítmények. December eleje, amikor ezeket a terveket véglegesítjük és bemutatjuk a hazai és külföldi vállalkozásoknak, minden régió és az ország számára az energiafüggetlenség legfontosabb pillanata lesz

- mondta Olekszij Brekht.

A korábban csak iparági szinten megjelenő gondolat nemrég bizonyosságot nyert, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán parlament előtt tett beszédében hivatalosan is bemutatta a Belső Ellenállási Terv-re keresztelt elképzelést. A beszédében bemutatott – egyelőre még publikusan közzé nem tett, így részleteiben nem ismert – 10 fő pontba sűrűsített cselekvési terv azokat a szignifikáns területeket jelöli meg, amelyek meghatározzák Ukrajna jövőjét az orosz invázió árnyékában.

A hívószavak közé tartozik az Egység, a Front, a Fegyverkezés, a Pénzügyek, a Biztonság, a Közösségek, a Humán tőke, a Kulturális szuverenitás, a Hősök politikája és az Energia.

Az energetikai részt egy zárt melléklet fogja tartalmazni, amelyhez kiemelkedő fontossága miatt csak megfelelő jogosultsággal lehet hozzáférni.

Ez az, ami minden modern országot életképessé tesz. Ez az ellenállási terv különleges pontja. Biztonsági okokból még kevesebbet mondhatunk az energiaágazatról, mint a frontvonalról.

Azt is kiemelte, hogy az orosz hadsereg összesen már több mint ezer alkalommal lőtt ukrán energetikai létesítményekre és

A teljes körű invázió kezdete óta Oroszország mintegy 18 gigawattnyi energiatermelési kapacitást tett elérhetetlenné Ukrajnában.

A 2022-es orosz inváziót követően az ukrán energiahálózatot ért támadások számszerűsítve - Forrás: DiXi group, Energy Map

Ukrajna, mint Európa energetikai HUB-ja

A már említett gazdasági fórumon nemcsak az energiaútlével gondolata tűnt fel, hanem Ukrajna európai energia-nagyhatalmi státusza is, amitől a háborús fenyegetettség se riasztotta el az országot.

Ukrajna Európa energiaközpontja, és az is marad, hadd magyarázzam el, miért

- rögzítette Oleksiy Chernyshov, az ukrán gázhálózatot működtető Naftogaz igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

Egyrészt kiemelte, hogy Ukrajna rendelkezik Európa legnagyobb gáztároló kapacitásával. Ukrajna üzemelteti Európa legnagyobb földalatti gáztároló rendszerét, amely összesen körülbelül 31 milliárd köbméter tárolási kapacitást takar. Ez a kiterjedt hálózat 12 földalatti tárolóból áll, amelyek közül a legtöbb – körülbelül 25 milliárd köbméter kapacitás – Nyugat-Ukrajnában, a lengyel és szlovák határ közelében helyezkedik el. Közülük a legnagyobb a Bilche-Volytsko-Uherske létesítmény, amely 17,05 milliárd köbméter gáz tárolására alkalmas, ezzel Európa legnagyobb ilyen típusú tárolójának számít.

Utóbbi azért fontos, mert a gázinfrastruktúra elleni támadások kevésbé érintik a nyugati régiót, így elvileg a kereskedők is nyugodtabban vehetik igénybe a bértárolási szolgáltatásokat.

Denys Shmyhal ukrán miniszterelnök az év elején elmondta, hogy az ország akár

10 milliárd köbméter bértárolásra is készen áll, ha erre igény van.

Ennek ellenére az országon kívülről érkező igényekből származó betárolt mennyiség 0,5 milliárd köbméter körül alakult az idei évben, ami igen jelentős mennyiség csökkenés a tavaly bértárolt 2,5 milliárd köbméterhez képest.

Európai földgáztárolói kapacitások (milliárd köbméter - bcm) - Forrás: Refinitiv

A tárolás mellett kiemelték a hub kapcsán az ukrán gázkitermelést is.

Ukrajna földgáz kitermelése az orosz invázió óta folyamatosan, nagyjából évi 2%-os mértékben nő, ami az idei év végére elérheti a 17-18 milliárd köbmétert éves szinten. Ha azt vesszük, hogy a belső fogyasztás nagyjából 18-19 milliárd köbméter körül mozog, akkor

elméletben Ukrajna képes önmagát teljesen ellátni a saját termeléséből.

Harmadrészt az ukrán gázhub során erősen építenek az atomenergiára. Az Ukrenergo vezére szerint nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben eljön az a pillanat is, hogy villamosenergiát exportáljanak, annak ellenére, hogy jelenleg jelentős importra szorul Ukrajna.

Ukrajna a villamosenergiájának nagy részét gázból, olajból és a széntüzelésű erőművek kiesése miatt egyre nagyobb arányban (jelenleg kb. 70%) atomenergiából fedezi, ami békeidőben 13,8 GW-nyi a teljes kapacitást jelent.

A gazdasági fórum panelbeszélgetésének végén videóhívás formájában becsatlakozott Geoffrey Pyatt is, aki az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának helyettes államtitkáraként elmondta, hogy a magas energiatermelési és elosztási potenciál önmagában nem elég, szükség van intézményi átstrukturálásra is. Ezalatt azt értette, hogy a nagyobb állami energetikai cégeknél (Ukrenergo, Naftogaz) vállalatirányítási reformokra van szükség, ami már megfelel az OECD követelményeknek.

Az intézményi átalakulás egyrészt segítené a magántőke bevonzását, másrészt hozzájárulna az európai integrációs törekvésekhez is.

Végül azt se felejtsük el, hogy az "európai energetikai HUB címre" több ország is pályázik, köztük Magyarország is, köszönhetően annak, hogy az átalakuló földgáz ellátási útvonalak a régió egyik prominens gázpiaci szereplőjévé növeszti.

És mi állhat az egész energiafüggetlenségi útlevél hátterében?

Az elgondolás mögött több magyarázat is lehet. Az energiarendszer "modularizálása", tehát ebben az esetben a különböző régiókra való felbontása és önállósítása egyrészt segíthet abban, hogy

a háborúval leginkább érintett területek termelési és hálózati zavarai ne okozzanak rendszerszintű problémát.

Ez különösen jelentős akkor, amikor azt látjuk, hogy november közepe óta az orosz alakulatok egyre gyakrabban és célzottan támadnak ukrajnai energetikai infrastruktúrákat. Talán nem véletlen az sem, hogy az ukrajnai energiarendszer felaprózásának gondolata pont ezzel egy időben születik meg.

Továbbá, ahogy az már Zelenszkij ukrán elnök megszólalásaiban is előkerült: bizonyos területek akár orosz kézre is kerülhetnek egy, a konfliktust lezáró egyezség keretében. Ha ebből a szemszögből nézzük, akkor racionális lenne az a megoldás is, hogy az elcsatolt területeket le tudják választani a teljes hálózatról, ami lényegében már biztonságpolitikai kérdés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images