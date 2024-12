Fontos változásra készül a kormány a napelemeseknél, ami a rezsivédelmet is érinti

Lényeges változtatást tervez a kormány a lakossági és vállalati naperőművek hazai pénzügyi elszámolása terén, hiszen származási garanciát lehet majd kiállítani a háztartási méretű kiserőművek által a hálózatba betáplált áramtermelés után. Ez az érintett cégeknek és az állami MVM-nek tényleges plusz bevételt jelent majd, így utóbbi kevesebb rezsivédelmi kompenzációt kérhet majd az állami rezsialapból. A kormány által társadalmi egyeztetésre kitett rendelettervezet ezek mellett új lehetőségeket nyit az energiatárolás és a származási garanciák nemzetközi kereskedelme terén is.

Tegnap éjjel felkerült társadalmi egyeztetésre az új, a villamos energia eredetét igazoló származási garanciáról (GO) szóló szabályozás rendelet tervezete. A tervezet a korábbi, 2013-ban megjelent és azóta hatályos áram GO rendeletet fogja felváltani.

A főbb változások közé tartozik az, hogy az új jogszabálytervezet szerint a megújuló vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó termelés mellett

a nukleáris energiaforrás felhasználásával történő villamosenergiára is ki lehet állítani származási garanciát.

További fontos változás, hogy a 2013-as kormányrendelet alapján csak a legalább 50 kW vagy annál nagyobb beépített teljesítőképességű erőműben megtermelt villamos energiára lehetett kérelmezni a származási garancia bejegyzését, de az új rendelet hatályba lépése után az 50 kW-nál kisebb teljesítményű erőművek által megtermelt villamos energia esetén is lesz erre mód.

És ez miért érdekes?

A társadalmi egyeztetésre feltöltött tervezettel párhuzamosan folyamatban van az egyes energetikai tárgyú törvények jogszabályalkotási folyamata is. A még nem véglegesített tervezet szerint az egyetemes szolgáltatásban (rezsivédett) vételező felhasználó által üzemeltetett háztartási méretű kiserőmű (HMKE, lényegében napelem) által termelt villamosenergia vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)a származási garanciát az egyetemes szolgáltató részére jegyzi be. A GO-t az egyetemes szolgáltató értékesíti, annak értékesítéséből származó bevételt és az értékesítéshez szükséges ráfordításait a rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti ellentételezés kiszámítása során figyelembe veszi.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a többségében rezsivédett, egyetemes szolgáltatásban részesülő napelem tulajdonosok által megtermelt és betáplált megújuló energia után járó származási garanciák

az egyetemes szolgáltatóhoz, vagyis az MVM Nexthez kerülnek, amely ezeket piaci alapon értékesíti, mérsékelve a rezsivédelmi alapból származó forrásigényét.

Ez csak a lakossági, egyetemes szolgáltatásban lévő napelemes termelésből származó származási garanciára vonatkozik. A nem egyetemes szolgáltatásban vételező, általában vállalati felhasználók által üzemeltetett HMKE-k esetében a MEKH a származási garanciát a felhasználóval szerződéses jogviszonyba álló kereskedőhöz jegyzi be. A villamosenergia-kereskedő a származási garancia piaci ellenértékét az üzletszabályzatban meghatározottak szerint fizeti ki a felhasználónak.

És hogy ez mekkora bevételt fog generálni az egyetemes szolgáltatónál?

Nehéz pontosan meghatározni, hogy a fenti változás mekkora bevételt generálhat az MVM Nextnél, több okból is:

A MEKH és MAVIR 2023-as magyar villamosenergia-rendszer adatait összegyűjtő jelentése alapján Magyarországon a teljes HMKE beépített teljesítőképesség 2023. december végén kerekítve elérte a 2 343 MW-ot (amiből 2329 MW napelem). Itt viszont problémát okoz az, hogy a feltüntetett adatok nem választják el egymástól az egyetemes szolgáltatásban résztvevő és azon kívül eső HMKE-ket.

(amiből 2329 MW napelem). Itt viszont problémát okoz az, hogy a feltüntetett adatok nem választják el egymástól az egyetemes szolgáltatásban résztvevő és azon kívül eső HMKE-ket. A HUPX oldalán megtalálható adatokat megvizsgálva az is kérdés, hogy milyen áron lehet értékesíteni ezeket a GO-kat, mivel ha csak az elmúlt két év aukcióinak árát nézzük (EUR/MWh alapon), akkor a páneurópai szervezett származási garancia aukciókon annak ára 8,6 EUR/MWH-tól a legutóbbi aukciós 0,28 EUR/MWH-ig terjed.

További érdekes változások

A társadalmi egyeztetésre kitett változat szerint a származási garancia akkor is kiállítható, ha a hálózatra nem csatlakozó vagy betáplálási teljesítmény nélkül csatlakozó, tehát lényegében betáplálás nélküli esetekben az erőmű kérelmezi a MEKH-től a megtermelt mennyiség hitelesítését.

Ugyanígy újdonság, hogy a Hivatal határozatában megállapíthatja a származási garanciát az energiatárolókba betárolt villamosenergia-mennyiségre is, ha az megfelelően igazolt forrásból származik.

További lényeges változás, hogy a MEKH együttműködik a külföldi származási garancia kiállításáért felelős külföldi szervekkel az általa működtetett számlarendszer és az itthon működtetett számlarendszer közötti automatikus kapcsolat megteremtése érdekében. Ez azt jelenti, hogy így egy közvetlen kereskedelem alakulhat ki az országok között, ezzel növelve a GO-k kereskedelmi piacának likviditást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images