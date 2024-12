Rendkívüli időjárási helyzet állt elő Európában, kilőtt az áramár Magyarországon is

Németországban ismét sötétszélcsendes időjárási helyzet állt elő, míg Franciaországban inkább hidegbetöréssel küzdenek, és mindezek eredményeként elképesztően magas áramárak alakultak ki a holnap esti időszakra Európa-szerte, így Magyarországon is.

A magyar áramtőzsde (HUPX) másnapi szekciójában (DAM)

a holnap délután 5-6 óra közötti idősávra 850 euró/megawattórás ár alakult ki, ami rendkívül magasnak számít.

Ezzel párhuzamosan az egész nap átlagát jelentő zsinórár is rendkívül magas, 358,77 euró/MWh lett, ami igen jelentős, 37,87%-os növekedést jelent a mai napi értékhez képest.

Forrás: HUPX

A kiugró árat több tényező együttes hatása alakíthatta ki. Egyrészt a Németországban idén már többször is megtapasztalt "dunkelflaute" (sötétszélcsend) időjárási jelenség lehet az oka, illetve elsősorban a nagyon alacsony szélenergia termelési lehetőség. Ez Spanyolországban is szokatlanul kevés nap- és szélerőművi termelést tesz lehetővé. Emellett Franciaországban szokatlanul hideg időjárás alakul ki, ami megugrasztotta az áramexportot az országból, ez pedig ott is felhajtotta az árakat. Mindezt az alábbi adatok is jelzik:

A német másnapi piacon a holnap 5-6 óra közötti sávra 18 éves csúcsot jelentő 936,28 euró/MWh-s ár alakult ki, a napos zsinórár pedig kétéves csúcsot jelentő 395,34 euró lett.

A francia másnapi piacon szintén az 5-6 óra közötti idősávra 2 éves csúcsot jelentő 277 eurós áramár alakult ki, míg a napos zsinórár 173 euró lett, ami 21 havi csúcsnak felel meg.

A spanyol másnapi piacon a legmagasabb órás ár holnapra 177 euró felett alakult, míg a napos zsinórár 21 havi csúcsot jelentő 146,7 euróra ugrott.

A nyugat- és dél-európai időjárási helyzet az összekapcsolt árampiac dinamikája miatt, illetve a borongósabb, hidegebb idő miatt nálunk is fokozottan érezteti hatását.

A többségében felhős, szélcsendes időben a nap- és szélerőművek is minimálisan termelnek, ami ha nagyobb régiókat és területeket érint, akkor az európai árampiacok integrációja miatt kiugró áramárakat eredményezhet.

Ezt támasztja alá az, hogy a Montel által összegyűjtött előrejelzések szerint a németországi szélenergia-termelés csütörtök estére 3 GW alá esik a szokásos 21,5 GW-os szinthez képest.

A helyzeten az sem segít, hogy eközben a holnapi német áramkereslet 70,5 GW körül várható (3,1 GW-tal az átlagos kereslet felett) a 17:00-20:00 közötti időablakban, ami pont az itthoni kiugró áramár időszakával esik egybe, rávilágítva a problémára.

Címlapkép forrása: Shutterstock