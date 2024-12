Új tulajdonos szállt be a Yettel anyacégébe - Megszólalt a vezető a magyarországi tervekről

A PPF Telecom Group és az e& a közelmúltban partnerséget kötöttek, amely kulcsfontosságú pillanat volt a közép- kelet-európai távközlési piacon. A stratégiai szövetség keretében az e& többségi részesedést szerzett az e& PPF Telecom Group nevű újonnan létrehozott vállalkozásban, amelyben 50% plusz egy részvényt birtokol. Balesh Sharma, az e& PPF Telecom Group vezérigazgatója elmondta, hogy ez a tranzakció nem az eladás felé vezető út, hanem egy jól kiszámított lépés a jövőbeli növekedés, innováció és terjeszkedés érdekében.

Az együttműködés összehangolja a két vállalat azon törekvését, hogy a hagyományos távközlési szolgáltatókból technológiailag fejlett, digitálisan vezérelt vállalkozásokká fejlődjenek.

Az e&-vel való partnerség a közös jövőkép és az egymást kiegészítő stratégiák miatt született. Mindkét cég célja, hogy túllépjen a mobil SIM-szolgáltatói szerepkörön, és ehelyett teljes körű technológiai vállalattá váljon - mondta Balesh Sharma. Közép-Kelet-Európa növekvő GDP-je és növekvő rendelkezésre álló jövedelme jó táptalajt biztosít ehhez az átalakuláshoz. A cégvezér kiemelte, hogy a régió gyorsabban növekszik, mint Nyugat-Európa, ami kiváló lehetőséget kínál az infrastruktúra modernizálásába irányuló jelentős befektetésekre, különösen a helyhez kötött vezeték nélküli szolgáltatásokat (FWA) kiszolgálni képes 5G hálózatok fejlesztésére. Az e& PPF Telekom Csoport életében jelenleg rekordszintű tőkeberuházást (CAPEX) hajt végre, ami tükrözi a technológiai fejlődés felgyorsítása és a versenyképesség fenntartása iránti elkötelezettséget a gyorsan fejlődő piacon.

Stratégiai prioritások

A PPF és az e& közötti partnerség kritikus szempontja, hogy a tőkeberuházásokra összpontosít. Balesh Sharma elmondta, hogy a vállalat bevételeinek nagy részét az infrastruktúrába forgatják vissza, különösen az 5G hálózatok kiépítésébe és a core hálózati fejlesztésekbe.

"A jelentős beruházás elengedhetetlen a hosszú távú versenyképesség fenntartásához, biztosítva, hogy az e& PPF Telecom vezető szerepet töltsön be a technológiai innovációban." Hangsúlyozza, hogy bár az előzetes költségek jelentősek, de szükségesek az ügyfélélmény biztosításához és a jövőbeli kereslet kielégítéséhez, az e& PPF csoport elkötelezett a minőség és az innováció iránti az e& PPF Telecom Csoport valamennyi piacán.

A tranzakciót az Európai Unió külföldi támogatásokról szóló rendelete (FSR) értelmében hosszas vizsgálatnak kellett alávetni, de Balesh Sharma elmondta, hogy a folyamat rutinszerű, de alapos volt. Annak ellenére, hogy ez volt az első olyan jelentős tranzakció, amelyre ez az új szabályozás vonatkozott, a jóváhagyás a tervezettnél hamarabb megtörtént.

Magyarország: kulcsfontosságú piac

Magyarország különösen fontos piac az e& PPF Telecom Group számára, és Balesh Sharma részletesen beszélt a vállalat stratégiai terveiről és az ottani versenyhelyzetről. Elismerte az erős versenytársak jelenlétét, de ezt inkább egészséges kihívásnak, mint akadálynak tekinti. A tranzakció lezárása előtt a PPF már jelentős lépéseket tett Magyarországon, hagyományos SIM-kártya szolgáltatóból az 5G-alapú FWA-szolgáltatások – ilyen például az OtthonNet, IrodaNet -kulcsszereplőjévé vált. A vállalat elindította TV szolgáltatását is, amely kiváló minőségű tartalmakat kínál, és továbbfejlesztette az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások körét.

Balesh Sharma kiemelte a PPF magyarországi FWA-szolgáltatásainak sikerét, amelyek nagysebességű internetet biztosítanak hagyományos optikai infrastruktúra telepítése nélkül. Ez a megközelítés nagyobb rugalmasságot biztosít az ügyfeleknek, lehetővé téve számukra, hogy a szolgáltatást akár különböző helyszíneken, például nyaralókban is igénybe vehessék. Hangsúlyozta a vezeték nélküli technológia fontosságát, aminek fókusza a Yettel Magyarország esetében kiemelkedő a szektorban, és a cég folyamatosan érdeklődik a szélesebb körű lehetőségek iránt, hogy olyan további szolgáltatásokat nyújtson, amelyekre az ügyfeleknek valóban szükségük van. Tovább fejlesztené a szolgáltatási kínálatát Magyarországon és célul tűzte ki, hogy meglévő FWA és TV szolgáltatásai révén növelje piaci részesedését.

Az 5G-alapú FWA-fejlesztések előnyösek Magyarország számára, mivel ez a technológia akár gigabit letöltési sebességű élményt nyújt, amely felveheti a versenyt a vezetékes szolgáltatókkal, ami összességében nagyobb választékot és rugalmasságot eredményez az ügyfelek számára – mondta el Balesh Sharma a technológia pozitívumaival kapcsolatban. Emellett az FWA olyan területekre is képes eljuttatni a szélessávú internet-hozzáférést, ahol a hagyományos technológiákkal gazdaságosan az nem kivitelezhető.

A magyarországi telekommunikációs / távközlési piac konszolidációjával kapcsolatban a vezérigazgató úgy véli, hogy egy egységesebb iparág nagyobb infrastrukturális beruházásokat tesz lehetővé, ami elengedhetetlen a versenyképesség fenntartásához.

Optimista a magyarországi üzleti kilátásokkal kapcsolatban, és eltökélt szándéka, hogy továbbra is vonzó szolgáltatásokat nyújtson az egész régióban.

Balesh Sharma, forrás: PPF Telecom

Jövőbeli kilátások és iparági vezető szerep

A jövőre nézve a PPF és az e& mind organikusan, mind stratégiai akvizíciók révén terjeszkedne. Az e& egy tőkeerős vállalat, elegendő készpénzzel rendelkezik a terjeszkedéshez, így most egy második turbómotor van a szárnyaink alatt - nyilatkozta Balesh. Azt is hangsúlyozta, hogy a partnerség nem önkényes növekedési célokat fog hajszolni, hanem olyan lehetőségekre összpontosít, amelyek értéket teremtenek az ügyfeleknek és a tulajdonsoknak. A vállalat célja, hogy "digitális technológiai alapszereplővé" váljon, amely a szolgáltatások széles spektrumát kínálja, beleértve a pénzügyi termékeket is – példaként hozva a szerbiai tevékenységet, ahol a PPF-nek bankja is van.

A partnerség jelentős előnyöket kínál mind az ügyfelek, mind a munkavállalók számára – mondta el Balesh Sharma. Az ügyfelek továbbfejlesztett termékekre, kedvezőbb árképzésre számíthatnak az olyan szolgáltatások esetében, mint a roaming, valamint hozzáférhetnek az olyan élvonalbeli technológiákhoz, mint a mesterséges intelligencia alapú megoldások és az IoT-szolgáltatások. Az alkalmazottak pedig globális növekedési lehetőségekhez, képzési programokhoz és egy nagyobb, dinamikusabb szervezeten belüli munkalehetőséghez jutnak. Balesh Sharma kiemelte, hogy ez a partnerség fordulópontot jelent mind a PPF, mind a régió számára, és fokozott befektetéseket, tudásátadást és innovációt ígér.

Összességében az e& PPF Telecom Group megalakulása transzformatív a közép- és kelet-közép-európai távközlési piac számára. A partnerség az ügyfélélmény javítására és a piaci jelenlét erősítésére összpontosít, átalakíthatja az iparágat, és a PPF-et a régió digitális és technológiai jövőjének vezető szereplőjévé teheti a cégvezető szerint.

Címlapkép forrása: Portfolio