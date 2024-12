Tovább drágulnak a telekom szolgáltatások vagy jön az árverseny?

Fekete Beatrix 2024. december 21. 13:00

A Magyar Telekom árfolyama majdnem megduplázódott idén, a 4iG sorra jelentette be űripari terveit és a cég elnöke, Jászai Gellért még Elon Muskkal is találkozott, a Yettel anyavállalatánál eközben megjelent egy új közel-keleti tulajdonos, és ősszel kiderült, hogy a hazai telekomcégek akciói még az inflációt is meg tudják mozgatni. Mutatjuk, hogy milyen éve volt a három nagy hazai távközlési cégnek és hogy mit hozhat a jövő, mire számíthatnak az előfizetők és a befektetők.