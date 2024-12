Újra magyar kézben a budapesti repülőtér - Mi jön most?

Még 2020-ban röppentek fel az első hírek arról, hogy a magyar állam visszavásárolná a budapesti repteret, végül többéves egyezkedés, üzengetés és tárgyalássorozat után idén nyáron megszületett a megállapodás: a francia repülőtér-üzemeltetővel, a Vinci-vel közösen megveszi az állam a Budapest Airportot. Ambiciózus tervek vannak, az új tulajdonosok jelentős forgalomnövekedéssel számolnak a következő évekre, és megépülhet a hármas terminál, aminek előkészítése már meg is kezdődött.

Újra magyar kézben a budapesti reptér

Több mint egy éves intenzív tárgyalássorozatot követően, 2024. június 6-án aláírásra került a Budapest Airport adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra magyar többségi tulajdonba került a reptér. A tárgyalások a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és francia repülőtérüzemeltető, a Vinci Airports részéről két körben zajlottak, egyrészt a nemzetközi eladói körrel, amelyet az AviAlliance, a GIC és a CDPQ alkottak, másrészt a tranzakció zárásához a repteret finanszírozó nemzetközi hitelezői körrel is meg kellett állapodni.

végül A magyar állam 80 százalékos tulajdonrészt szerzett, a vételár 3,1 milliárd euró volt, emellett a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitelt is meghosszabbították.

Az NGM közlése szerint a részesedésekért fizetett vételár pro ráta módon lett kiegyenlítve. Összegszerűen ez azt jelenti, hogy a Magyar Állam 80 százalékos részesedésért 2,48 milliárd eurót, míg a Vinci 20 százalékos részesedésért 620 millió eurót fizetett. A vételár megfelelt a piaci sztenderdeknek – mondta akkor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, hogy az EBITDA 16,5-szörösén vásárolta meg a repülőteret.

A reptér megvásárlásának időzítését a költségvetés idei és jövő évi helyzete miatt sokan megkérdőjelezték, a kormány ezért stratégiai okokat nevezett meg, amikor a visszavétellel kapcsolatos szándékait feszegették. A magyar állam a reptér adásvételi szerződésének aláírását megelőzően már vagyoneladásokba kezdett, hogy előteremtse a reptér megvásárlásának fedezetét. Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis arról beszélt, hogy a kormány részben költségvetési forrásokat, a fejlesztési bank forrásait, valamint nem stratégiai eszközök eladásából befolyó pénzeket mozgósít a Budapest Airport megvétele érdekében. A Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. sikeresen értékesítette az Erste Bank Hungary Zrt.-ben és a Yettel Magyarországban meglévő tulajdonrészét, valamint a hazai VIG társaságokban meglévő részesedésének döntő részét. A vételár fennmaradó részét a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. az Eximbanktól kapott fejlesztési hitelből, valamint a költségvetés által végrehajtott tőkeemelésből finanszírozta.

A szerződés aláírását követően Nagy Márton és a francia tulajdonos egy sajtótájékoztató keretein belül beszéltek a jövőbeli tervekről. Akkor a nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a magyar állam nem üzemelteti a repteret, azt a szakértőkre bízza -a Vinci a világ 14 országában több mint 70 repülőteret üzemeltet-, pénzügyi és stratégiai befektetőként lesz jelen, de fejlesztési irányokat szab az üzleti tervben.

Mi lesz most a reptérrel?

A forgalom fellendülőben van, a budapesti repülőtér utasforgalma mostanra teljesen felépült a koronavírus okozta sokkból, 2024-ben minden eddig hónap egyéni csúcsot döntött az utasszám tekintetében, októberre a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér tízhavi forgalma meghaladta a teljes előző évi adatot, év végére pedig több mint 17 millió utas is megfordulhat a légikikötőben, ami felülmúlja a 2019-es rekordforgalmat - közölte a repülőtér.

A budapesti reptér nyereségesen működött az elmúlt két évben, 2022-ben és 2023-ban is pozitív eredmény termelt, tavaly 337 millió eurós nettó árbevétellel zárta az évet, ami közel 22 százalékos növekedés az előző évhez képest, az adózott eredmény pedig 74 millió euró lett. Ebben az is szerepet játszott, hogy a légiáru mennyisége rekordot döntött.

2030-ra 20 milliós utasforgalmat prognosztizál a Budapest Airport, 2040-re pedig 25 millió utast várnak Nagy Márton korábbi közlése szerint.

A hosszú távú járatok növekedésére számít a reptér, amiben nagyban bíznak a francia tulajdonos légitársasági kapcsolataiban. Kína irányába már most is számos járat közlekedik, nyártól elindult a China Southern légitársaság kantoni, és a Shanghai Airlines hsziani járata, valamint a Hainan Airlines Sencsen-Budapest járata is. A tervek szerint megépül majd a hármas terminál, kiszolgálók létesítése, új kereskedelmi egységek létrehozása várható. A kormány feladata, hogy a reptérre vezető infrastruktúrát fejlessze, amibe beletartozik a gyorsforgalmi út, a vasút, és akár hotel, parkolók, vagy ehhez kapcsolódó fejlesztések – közölte akkor a tervekkel kapcsolatban Nagy Márton.

Épülhet a hármas terminál

A hármas terminál építésének előkészítése már meg is kezdődött – közölte decemberben a Budapest Airport idén kinevezett vezérigazgatója, Francois Berisot. A hármas terminál tervezési, illetve egyes kapcsolódó kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, az egyik első munkavégzés az új forgalmi előtér kiépítéséhez szükséges földfeltöltési munkák kivitelezése. A terminálfejlesztés minden eleme várhatóan nyolc éven belül megvalósul – közölte a Budapest Airport.

A budapesti repülőtérrel nagy tervei vannak a magyar kormánynak, a nemzetgazdasági minisztérium közlése szerint a magyar kormány és a francia társbefektető-üzemeltető azon fog dolgozni, hogy a budapesti reptér

ne csak a régió, hanem a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson.

A kabinet célja, hogy a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia hazánkban történő összekapcsolásában fontos szerepet játsszon a légikikötő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images