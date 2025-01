Mibe tegyük a pénzünket 2025-ben? Itt vannak a magyar profi befektetők legizgalmasabb ötletei!

Kanadát az USA 51. államának tenné meg, a Panama-csatornát visszavenné, megvásárolná Grönlandot, Donald Trump még hivatalba sem lépett máris nagyokat mond, unatkozni biztosan nem fogunk 2025-ben, az új amerikai elnök lépései pedig hatással lesznek a befektetésekre is, legyen szó büntetővámokról, adócsökkentésről, deregulációról vagy béketeremtésről. De nem csak Trumptól lesz izgalmas az év, a jegybankok jellemzően kamatot csökkentenek, Németországban új politikai és azzal gazdasági irány is jöhet, ami egész Európára hathat, a kínai vezetés pedig nagy fiskális lazítással stimulálja a gazdaságot. Bár tudjuk, hogy a befektetések világa nem osztható fel évekre, mégis kíváncsiak voltunk, hogy a hazai profi befektetők milyen eszközökben látnak fantáziát 2025-ben. Remek olvasmány következik év elejére.

Lengyel részvénypiac, azon belül is a Pekao Bank (Accorde Alapkezelő)

A lengyel gazdaság az elmúlt években régiós szinten kifejezetten erős volt, ugyanakkor ez a tőzsdei árfolyamokon nem látszik. Amíg az ország gazdasága fokozatosan zárkózik fel a nyugat-európai tömbhöz, addig a részvénypiac hosszú távon ciklikusan kiigazított árazása egyre jobban leszakad, magyarul a lengyel piac egyre olcsóbb lesz. Ráadásul, ha létrejönne a felek között egy tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, akkor ez a piac a legjobb proxy a tűzszünet trade-re. A lengyel gazdaság jövőre is a legnagyobb reál-GDP növekedési ütemmel büszkélkedhet a régiónkban. A GDP összetételében a fogyasztás csökkenését a beruházások ellensúlyozhatják, a jegybank kamatvágási ciklusára is már a megfontoltabb ütem lesz jellemző (amíg a jegybank kamatvágási ciklusa várhatóan csak nagyon graduális tempóban folytatódhat). Minden adott, hogy a bankszektor, ami a WIG20 indexnek is a legdominánsabb komponense, felértékelődjön 2025-ben. Ezen belül is kifejezetten olcsónak tűnik a Pekao Bank, amely érdemben profitálhat a jó makrogazdasági környezetből, miközben árfolyamát megtépázta az a hír, miszerint az Alior Bankban vehet kisebbségi részesedést és emiatt a korábbi osztalékpolitikájától el kell térnie. A piaci aggodalmak túlzók, lehetséges, hogy a két bank hosszú távon egyesül, de ez inkább a jövő zenéje, miközben a legfőbb tulajdonos egyértelmű érdeke a magas osztalék fenntartása és a részvényesi érték növelése.

Európai részvények (Apelso Capital)

Három oknál fogva is jól teljesíthet jövőre az európai részvénypiac, azon belül is a német tőzsde.

Az első ok, az orosz-ukrán háborúban a tűzszüneti megállapodás növekvő esélye. A trumpi diplomácia, fordulatot hozhat a konfliktusban, hiszen Donald Trump fő kampányígérete, hogy egy nap alatt véget vet a háborúnak. A leendő elnök ilyen fajta kijelentéseit fokozott óvatossággal kell megközelíteni, de jól szemlélteti az amerikai diplomáciai álláspont változását. A republikánus törvényhozás mérsékelheti az ukránoknak szánt katonai támogatást, ami tűzszüneti megállapodásra késztetheti, a háborúban álló feleket. A háború közelsége miatt a régió magas diszkonton forgott a tengerentúli piachoz képest, így a fegyverek elhallgatását követően, az európai tőzsdékre ismét tőke áramolhat.

A második ok a német stimulus. A jelenlegi kormányválság Németországban a korábbi évek konzervatív gazdaságpolitikájával való szakítást eredményezheti. Az adósságfék eltörlése és az expanzív fiskális politika megtámaszthatja a gyengélkedő német ipart (ahogy az a lenti ábrán is látszik), így a gazdaság újra növekedési pályára állhat. A német államnak van mozgástere a költekezésre a korábbi évek fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően. 2025-ben Németországban az új kormány a megalakulását követően fokozottabb állami ösztönzés útjára léphet, ami a legerősebb európai gazdaság élénkülését jelentheti, magával húzva Európát.

A harmadik ok a Kínai stimulus. Bár egyelőre szerény eredményei vannak a kínai állami költekezésnek, de látható minimális élénkülés a reálgazdaságban. Annyi bizonyos, hogy további állami megtámasztásra van szüksége a kínai gazdaságnak, de ezek hatásai késleltetve jelennek meg. Így 2025-ben, a diplomáciai változás a tengerentúlon és a belföldi és külföldi stimulus a német ipart talpra állíthatja, magával húzva Európa többi gazdaságát, így várhatóan fokozott tőkebeáramlás jöhet az európai piacokra.

Európai kötvény long, amerikai short (Apelso Capital)

Bár 2024-ben a kötvénypiaci passzátszelet az amerikai piac fújta, 2025-ben a pozitív korreláció megszűnhet az amerikai és az európai kötvényhozamok között a 2018-as évhez hasonlóan. Amíg az amerikai gazdaság továbbra is erős képet mutat, addig a Fed magasabban tarthatja az irányadó rátát az infláció újraéledésének elkerülése érdekében. Ezzel szemben az EKB-nak további tere nyílhat az alapkamat további mérséklésére, nyomottabb gazdasági aktivitás és mérséklődő infláció következtében. Így az európai core piaci hozamok szintje lejjebb csúszhat, a tengerentúlon a hozamok szintje viszont magasabban ragadhat az új esztendőben. Így kifizetődő lehet a long német 10 éves/short amerikai 10 éves stratégia.

Brazil részvények (Concorde Értékpapír)

A teljesen szétvert brazil részvénypiac dollárban mérve és a GDP-re vetítve nyomottabb szinten van, mint a Covid mélyponton. A fő probléma a dollar ereje és a fejlődő piacok általános gyengesége mellett a nyersanyag-kitettség és a rossz fiskális pozíció, negatív elsődleges egyenleggel. Rövid távon nem látszik ezen problémák oldódása, ugyanakkor az ország külső egyensúlya stabil, sok szempontból kompetitív a gazdaság és továbbra is erős GDP növekedést produkál, egy költségvetési megszorítás pedig visszahozhatja a bizalmat. A részvények, mint reáleszközök a nominális GDP emelkedését mindig le szokták követni hosszú távon. A fejlődő piaci eszközökben egy ilyen szétvert állapot sokszor hoz a következő egy évben jelentős emelkedést.

(Az ábrán az MSCI Brazil (USD) index és az IMF által mért brazil GDP adat aránya látszik, amely egyfajta P/E mutató az országra vonatkozóan.)

S&P 400 Midcap index vétel (Concorde Értékpapír)

Az amerikai részvénypiac legolcsóbb szegmense, amely profitál az esetleges kereskedelmi korlátokból, a deregulációból és az adócsökkentésből, de akár az AI szélesebb körű elterjedése által erősített termelékenység-javulásból is. Jelenleg 18 körüli várt P/E mutatón forog ez az index, amely kedvezőbb mind a kis, mind pedig a nagy részvények árazásánál.

Európai ingatlanrészvények (Equilor Alapkezelő)

Jó értéklapú befektetési lehetőséget rejthetnek az európai ingatlantársaságok, melyek kifejezetten olcsók, és többek között az európai gazdaságok gyengélkedése miatt bekövetkező kamatcsökkentési pályából profitálhatnak. Az elmúlt években rengeteg nehézség sújtotta a szektort, mint például a Covid, az egyre jobban terjedő otthoni munkavégzés (home office) széleskörű elterjedése, illetve az elszálló infláció következtében a finanszírozási költségek jelentős megugrása. P/NAV alapon nem kirívó az 50%-nál alacsonyabb rátán forgó papírok számossága, amely néhány éves tartás esetén jó hozampotenciált biztosíthat. Az európai ingatlanpiaci lehetőségek meglovaglására jó lehetőség az Equilor Ingatlan Trend alap, amiben a szektor átlagánál nagyságrendileg 25%-kal olcsóbb részvények vannak P/E alapon, és 10 százalékkal alacsonyabb papírok P/BV alapon.

Magyar állampapír (Equilor Alapkezelő)

A magyar 2051/G jelű állampapír 7% körüli hozamnál már kellően csábító, mivel veri az összes lakossági állampapírt. Ugyanakkor, ha 2025 végéig a mostani várakozások alapján 50bp-os kamatcsökkentés bekövetkezik, akkor a kamatcsökkentésnek pozitív hatása lesz a hosszabb futamidőkre is, ami a papír 2025-ös visszatekintő hozamát jóval 10% fölé tolhatja.

Amerikai részvények (Equilor Investment)

A részvényárfolyamokat a vállalatok profitjának növekedése, és a növekedésükkel kapcsolatos várakozások hajtják. Amennyiben a 2025-ben várható világra tekintünk nehéz nem az USA-t látni relatív nyertesként. Európában továbbra is nyomott ipari termelés várható, ugyanis a kínai autóipar alacsony árai ellen egyelőre nincs meg az ellenszer. Tovább csökkentheti az európai cégek profitját, ha Donald Trump valamilyen formában beváltja a fenyegetéseit, és az öreg kontinens termékeinek egy szűkebb vagy bővebb körére vámokat vet ki. Kína esetében pedig továbbra sem látni az ingatlanpiaci válságból való kiutat, a kínai kommunista párt vezetése pedig látszólag csak a lehető legszükségesebb stimuláló intézkedéseket hajlandó bevezetni. Így a kínai, és a hozzá kapcsolt nyersanyagtermelő gazdaságok profitkilátásai sem túl bíztatóak.

Ezzel szemben az USA-ban várhatóan egyszerre fog jelentkezni a vámok védő hatása, a költségvetési stimulus, és az export várható emelkedése, köszönhetően az energia és fegyver eladásoknak. Ezek pontos mértéke és időbeli lefolyása nem ismert, de az irány az amerikai profitok bővülése felé mutat. Ami a profitok növekedésével kapcsolatos várakozásokat illeti, az értékeltségi szorzószámok nagyon magasan vannak, de okkal. A lenti ábra üzenete, hogy az amerikai vállalatok elképesztő mértékben tudták növelni a megtermelt profitjukat. A fentiek tükrében ez jövőre is folytatódhat. Így taktikai időtávon mindenképpen az amerikai részvényeket érdemes felülsúlyozni. Egy szektor kivételével: a következő adminisztráció vélhetően olyan intézkedéseket fog hozni, ami az USA-ban jelentősen túlárazott szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi cégeknek kedvezőtlen lesz. Ezért érdemes olyan eszközön keresztül kitettséget felvennünk, ami az S&P 500 ex Healthcare index teljesítményét követi.

Lengyel kiskereskedelmi részvények (Equilor Investment)

A hazai gazdasági közélet egyik forró témája volt idén a lakossági fogyasztás gyengesége. Azonban ez nem csupán magyar specifikus jelenség, Lengyelországban is nagyon hasonló folyamatokat figyelhetünk meg. A reálbérek kiugró növekedését egyáltalán nem követte le a fogyasztás bővülése 2024-ben, jövőre pedig a gazdaság növekedése tovább gyorsulhat a gazdasági előrejelzések szerint. Így az esetleges háborús deeszkalációval kombinálva jó esély van az elhalasztott kereslet megjelenésére. Hazánkkal ellentétben Lengyelországban léteznek tőkepiaci instrumentumok, melyeken keresztül pozíciót építhetünk erre a várakozásra. Ugyanis a lengyel kiskereskedelmi láncok értékeltsége továbbra is nyomott, így jelentős felértékelődési potenciállal kecsegtetnek hosszú távon.

Közép-európai biztosítók (HOLD Alapekezelő)

Az elmúlt évek hatalmas amerikai felülteljesítése hatására nagyon kinyílt az árazási olló a világ többi része és Amerika között. Hosszabbtávú befektetést az előbbiek körében érdemes keresni. De Trump esetleges vámpolitikája okozhat bőven gondot a világ többi része számára (és nem szándékoltan Amerika számára is), ezért érdemes most még az erre kevésbé kitett szektorok körében nézelődni.

Ilyenek a nagy (diverzifikáltabb) közép-európai biztosítók. Ahogy az alábbi ábrán látszik, az árazásuk nagyon nyomott mind abszolút értelemben, mind a visszafogottan árazott nyugat-európai szektortársakhoz képest is (CE3 biztosító: PZU, Uniqa, VIG). Ez az árazás hasonló vagy még nyomottabb a régiós bankokénál is, miközben a kockázatok kisebbek. A biztosítási üzletmenet operatív profitja kevéssé ciklusérzékeny, a pénzügyi profitok pedig inkább a hosszú kamatok által vezéreltek, nem úgy, mint a bankoknál, ahol a rövid kamat számít a mostani kitágult betéti oldali marzsok tekintetében. A hosszú hozamok pedig a globális inflációs és költségvetési bizonytalanságok miatt talán kevésbé tudnak lejönni, mint a hozamgörbe eleje, ahol a jegybankok tudnak agresszívan vágni recesszió esetén.

Ezen biztosítók nyomott árazása tehát olyan eredményvárakozáson alapul, ami stabilabb, kisebb mértékben tud elromlani, mint sok ciklikusabb szektoré. Végezetül ezen régiós biztosítók idén kaptak egy nagy természeti csapást szeptemberben az árvizek által, amit meglehetősen jól vészeltek át (kis hatás a profitokra), ami megerősíti az üzletmenetük konzervatív voltát.

Devizás vegyes befektetési alapok (K&H Alapkezelő)

2025-ben is nagyon fontos lesz a megfelelő devizakitettség a portfóliónkon belül. A forint árfolyama továbbra is rendkívül érzékenyen reagálhat a globális kockázatvállalási hajlandóságban bekövetkező változásokra. Emellett a forint hosszú távú gyengülő trendje is fennmaradhat, így több szempontból is érdemes lehet euróban és dollárban is megtakarítani. Nagyon fontos azonban, hogy amikor a devizakitettségről döntünk, ne rövidtávú, spekuláció eszközként, hanem egy olyan, hosszú távú elemként gondoljunk rá, amely nehezebb piaci körülmények között is segíthet jobban kiegyensúlyozni portfóliónk teljesítményét és hozzájárulhat a hozamainkhoz is. Elég csak rápillantani a forint euróval szembeni, hosszabb távú árfolyamalakulására, hogy ebben megerősítést kapjunk. Szintén érdemes végig gondolni, hogy ha tényleg hosszabb távon el tudunk köteleződni megtakarításunk egy részének devizában történő tartása mellett, akkor ezt ne csak folyószámlán vagy pénzpiaci eszközökben tegyük, hanem fektessük be akár részvényekbe vagy hosszabb lejáratú kötvényekbe. Ezt megkönnyíthetik az olyan befektetési megoldások, mint például a devizás vegyes befektetési alapok, így egy eszközbe csomagolva juthatunk részvény-, kötvény- és pénzpiaci kitettséghez is. Ha ilyen irányba indulunk el, mindig legyünk tisztában a hosszabb befektetési időtávval és a lehetséges ingadozásokkal is, ezért cserébe viszont védelmet kaphatunk a rendkívül ingadozó és esetlegesen tovább gyengülő forint árfolyammal szemben, illetve profitálhatunk a kötvény- és részvénypiacok hosszabb távú, nagyobb hozamlehetőségéből is.

Európai részvények (K&H Alapkezelő)

2024-ben a részvénypiacok kiemelkedő teljesítménye mögött elsősorban az amerikai gazdaság vártnál jobb, a magas kamatkörnyezetet meghazudtoló növekedése és a technológiai szektor mesterséges intelligencia-sztori által fűtött szárnyalása állt. Ehhez jött még a meginduló Fed-kamatcsökkentési ciklus, ami jellemzően kedvező a részvénypiacok számára, és a Trump által beígért lazább szabályozás és adócsökkentés is további lökést tudott adni az amerikai részvényeknek. Így az Egyesült Államok részvénypiaca vezette az emelkedést, jelentősen elhúzva például az európai részvénypiactól. Ha a kedvező gazdasági háttér 2025-ben is fennmarad, a folytatódó jegybanki kamatcsökkentések továbbra is kedvező hátszelet biztosíthatnak a részvénypiacok számára. Azonban – főként az amerikai piacon – már nagyon sok pozitív várakozás beárazódott, magasra húzva az árfolyamokat és az értékeltségi szinteket. Így könnyen elképzelhető, hogy ha megmarad a kedvező piaci környezet, és a vámháború réme is háttérbe húzódik, a befektetők elkezdik keresni az eddig lemaradó, olcsóbb régiókat. Ebben az esetben az európai részvénypiac is érdekes befektetési célponttá válhat.

7 mesterlövész (K&H Értékpapír)

2023-ban remekül szerepeltek a részvénypiacok, 2024-ben pedig sikerült szintén kiemelkedő teljesítményt felmutatni. Az amerikai piacok felülteljesítése mellett kiemelkedő volt a 7 mesterlövész, a nagy techpapírok emelkedése 2024-ben is folytatódott. Ennek kapcsán elsőre meglepő lehet, de a 7 mesterlövész részvény jó teljesítményére jövőre is számítunk, egy kisebb csavarral.

Erre 3 érv is van:

Az egyik, hogy a részvénypiaci környezet alapvetően pozitív lehet, a Fed kamatvágásai is az alapforgatókönyv szerint folytatódhatnak, miközben egyelőre a gazdasági teljesítmény is erősnek tűnik. Bár a korábbi 4 kamatvágás helyett akár kevesebb is jöhet, ezzel együtt a piacok kilátásai nem rosszak, az amerikai felülteljesítés is megmaradhat.

Közben a koncentráció erős maradhat 2025-ben is a piacokon, a befektetők továbbra is az izgalmas sztorikat kereshetik és az erős részvényekre fókuszálhatnak. Ebben a mesterséges intelligencia sztori is segíthet, a tőkeerős helyzet pedig a nagypapírok fejlesztéseinél is gyorsan pozitív hozadékkal szolgálhat.

Végezetül látni kell, hogy az értékeltségek sincsenek annyira magasan az elmúlt években, a növekvő árfolyamok mellett az eredménytermelés is szépen javult, egyedül a Tesla értékeltsége van jelentősen a többiek felett, emiatt a Tesla kapcsán már gyengébb előretekintő hozamokra van kilátás, de az Apple-Amazon-Alphabet-Meta-Micrisoft-Nvidia hatosfogat kilátásai 2025-ben sem tűnnek rossznak.

Magyar részvény (MBH Befektetési Bank)

Befektetési termékek kiválasztásakor érdemes szemügyre venni, hogy pontosan mit és mennyiért kínálnak az egyes régiók. Kötvény- és részvénykitettséget világszerte felvehetünk, de hol, és melyiket válasszuk? Érdekes képet kapunk, ha a hozamprémiumokat vizsgáljuk meg. Jelen esetben a releváns piacok 10 éves állampapírhozamát vonjuk ki azok részvényindexeihez tartozó nyereséghozamából. Például a magyar piacon december 2-án a 6,36%-os 10 éves hozamhoz képest 11,95%-kal magasabb, 18,32%-os nyereséghozammal tudtuk megvásárolni a BUX indexet. Ez a prémium jócskán az elmúlt évtized 7,36%-os átlaga felett van, tehát a hazai eszközök közül a részvények tűnhetnek vonzóbbnak. Ezzel ellentétben Amerikában a mutató idén negatívba csapott át, ami óvatosságra adhat okot a tengerentúli kitettségek esetén. A hosszú távú teljesítményt nagyban befolyásoló értékeltségi (és relatív értékeltségi) mutatók alapján leginkább a feltörekvő piacokon, többek közt saját régiónkban találhatunk jó lehetőségeket.

Richter (MBH Befektetési Bank)

A társaság részvényei a versenytársakhoz képest jelentősen alulértékeltek, és az utóbbi időben még látványosabban szétnyílt az értékeltségek közötti különbség. Az originális gyártók jellemzően magasabb értékeltségeken szoktak forogni a generikus társaiknál, amelyet a jellemzően magasabb marzsok és a nagyobb növekedési potenciál indokolnak. Az értékeltségi prémium jelenleg egyáltalán nem látszik a Richternél. Az alábbi grafikon egyértelműen arról árulkodik, hogy a gyógyszerpapír P/E alapú értékeltsége rendkívül alacsony szintre süllyedt, és jóval a korábbi értékek alatt forog jelenleg a részvény. A jelenleginél lényegesen magasabb értékeltség indokolt, a 11-15 közötti tartományt tekintve jelentős felértékelődési potenciál látható.

Inflációkövető amerikai állampapír (Raiffeisen Alapkezelő)

Jelenleg dollárban rövid és hosszú kamatok is viszonylag magas szinten vannak az elmúlt évtized átlagához viszonyítva, így attraktívnak tűnik befixálni ezeket hosszú kötvények megvásárlásával. Ezzel azonban egy jelentős reálhozam kockázatnak tenné ki magát a befektető, mivel a következő 10 év átlagos éves inflációját senki nem tudja előrejelezni, így egy inflációs megugrás esetén jelentősen leértékelődhet a befektető vagyona reál értelemben. Ha kockázatosabb eszközöket akar valaki választani, akkor érdemes azt figyelembe vennie, hogy a rosszabb hitelminősítéssel rendelkező - ún. high yield - kötvények kockázati felára a múltbeli adatokhoz képest rendkívül alacsony, így a magasabb hitelkockázatért nem kap a befektető megfelelő kompenzációt, illetve továbbra is ki van téve az inflációs kockázatnak. A részvénypiaci árazások is ambíciózusak, itt nem is a kockázati prémiumok alacsonyak, inkább a növekedési várakozások meglehetősen magasak, illetve a felmérések alapján a lakosság is mind kitettségek, mind várakozások terén meglehetősen bullish. Viszont, ha valaki maradna a kötvényeknél, de az inflációs kockázatot mérsékelni szeretné, akkor az amerikai infláció követő kötvényeket érdemes megfontolnia. A hosszú lejáratú amerikai inflációkövető kötvény jelenleg 2% feletti reálhozamot biztosít, ami az elmúlt évtizedhez képest egy viszonylag magas szintet jelent. Fontos azonban, hogy ez is egy kockázatos befektetés, mivel az árfolyama a reálhozam várakozások átárazódása mentén jelentősen tud változni, de lejáratig tartva egy attraktív befektetési lehetőség lehet dollárban.

Az alábbi ábrán látszik, hogy az elmúlt 10 évben az éppen aktuális 10 év körüli inflációkövető államkötvény mekkora éves reálhozamot kínált. Ebben volt olyan időszak is, amikor ez az érték negatív volt, jelenleg azonban kb. 2%-ot lehet befixálni.

Lengyel részvények (VIG Alapkezelő)

2023 októberében az EU párti kormánykoalíció hatalomra kerülésével elindult egy optimizmus a lengyel részvényekkel kapcsolatban, ám ez az idei év második felében szinte teljesen eltűnt. A lengyel index az egyik legrosszabbul teljesítető lett idén, amely főként az amerikai elnökválasztásnak, és ezzel összefüggésben az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos bizonytalanságnak, illetve a dollár erősödésének volt köszönhető. A vállalati hírek sem kedveztek, mivel a legnagyobb cégek vezetése lecserélésre került az új politikai berendezkedéssel összhangban. Az új kormány tőkepiacra gyakorolt hatása jelentősen kitolódott, az új vállalati stratégiák kidolgozása, másrészt az EU pénzek lehívása a vártnál sokkal több időt vesz igénybe.

Ami késik, az nem múlik, így ezek a pozitív hatások 2025-ben komoly löketet adhatnak a lengyel piacnak. További támaszt jelenthet az esetleges háborús de-eszkaláció, a jó eredménynövekedés, valamint az ismét nagyon alacsony árazási szintek. A Covid-járvány óta a WIG20 profitok jelentős növekedését nem követte a részvényárak emelkedése, a lengyel részvények 7x körüli előretekintő P/E mutatóra értékelődtek le, ez pedig a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap életében is egy nagyon jó hozam/kockázat beszállási lehetőséget nyújt.

Fejlett kötvényalap (VIG Alapkezelő)

Az amerikai gazdaság a ciklus vége felé jár, a munkaerőpiac folyamatosan lassul, a jó növekedési számokban az elmúlt években a magas költségvetési hiány hatása is jelentős szerepet játszott. 2025 nagy kérdése az, hogy Donald Trump várt intézkedései mennyivel tudják meghosszabbítani a gazdasági ciklust (azaz elodázni egy nagyobb gazdasági visszaesést), esetleg nagyobb recesszió nélkül újra bővülési pályára állítani a gazdaságot.

De mi van, ha a nagy terv nem sikerül? A vámháborúk az amerikai gazdaságra is negatívan hatnak és egy globális recesszió alakul ki? Vagy Trump, pénzügyminiszterjelöltjére hallgatva egy konzervatívabb fiskális politika felé mozdul? Ebben az esetben például a VIG Fejlett Piaci Kötvény Alap különösen jól teljesítene. Az alapban fejlett piaci állampapírok vannak (Japánt kivéve), amelyek devizakockázata nincs fedezve, tehát a befektető akkor jár jól, ha a kötvényhozamok csökkennek és/vagy a forint gyengül, elsősorban a dollárral és az euróval szemben. Így egy alacsonyabb növekedéssel vagy a vártnál kevesebb állami költekezéssel jellemezhető forgatókönyvben a kötvényhozamok lefordulnak (az árfolyamok emelkednek), újra több kamatvágás kerülhet a képbe, az alap magas kamatkockázattal jellemezhető kötvényportfóliója így jól teljesíthet. A devizakockázat pedig két oldalról is támogatott: egy globális recesszióban általában erősödik a dollár, ami nagyjából az alap devizaösszetételének felét teszi ki. Emellett a forint bármilyen okból történő bukdácsolása is javítja az alap hozamát, még akkor is, ha a kötvényportfólió éppen gyengébben teljesít.

A cikkben szereplő befektetési ötletek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak.

Címlapkép forrása: baona via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ