A legnagyobb amerikai bankok is bajba kerülhetnek a CATL fekete listára való felvétele miatt

A Wall Street-i bankok számára komoly dilemmát okoz az amerikai védelmi minisztérium legújabb döntése, amely a CATL-t, a világ legnagyobb elektromos járműakkumulátor-gyártóját felvette a kínai hadsereggel kapcsolatban állónak ítélt vállalatok listájára. Ez a lépés éppen akkor történt, amikor a cég Hongkong egyik legnagyobb tőzsdei bevezetését tervezi - jelentette a Financial Times

Az elmúlt hetekben a CATL több bankkal is tárgyalt a hongkongi másodlagos tőzsdei bevezetés előkészítése kapcsán. A Morgan Stanley becslése szerint ez akár 7,7 milliárd dollárt is hozhat a cégnek, ami jelentős forrást biztosítana a tengerentúli terjeszkedéshez.

A Goldman Sachs, a Bank of America, a JPMorgan és a Morgan Stanley is érdeklődést mutatott a tőzsdei bevezetés iránt. A Szencsenben jegyzett vállalat várhatóan a január 17-i részvényesi közgyűlés előtt választja ki a részvényjegyzőket, továbbá a kibocsátás időpontját és méretét is megvitatják majd.

A Pentagon döntése azonban új helyzetet teremtett.

Bár jogilag nem tiltja meg a bankoknak, hogy együttműködjenek a listán szereplő vállalatokkal, komoly reputációs kockázatot jelent számukra.

Sajnos manapság egyre gyakoribbá válik a banki tevékenységben, hogy az ügyfelek nevei véletlenszerűen felkerülnek a feketelistákra, és ez növeli a kockázatot

- nyilatkozta Han Shen Lin, a The Asia Group amerikai tanácsadó cég kínai országigazgatója.

A listára kerülés nem jár olyan súllyal, mint egy konkrét szankció, de elég ahhoz, hogy a bankok megelőző lépésként csökkentsék az ilyen cégekkel szembeni kitettségüket a negatív szalagcímek elkerülése végett - tette hozzá Lin.

Az amerikai-kínai feszültségek egyre inkább bizonytalanságba sodorják az üzleti életet. Ez jelentős változás a korábbi évekhez képest, amikor a globális bankok hatalmas nyereséget termeltek Hongkongban azzal, hogy segítettek a gyorsan növekvő kínai vállalatoknak a tengerentúli, sok esetben amerikai tőzsdei bevezetésben.

A CATL és a Tencent, amely szintén felkerült a listára, jogi lépéseket terveznek a döntés megtámadására. Pony Ma, a Tencent alapítója és elnöke kijelentette:

A vállalat nem kínai katonai vállalat, és nem is járul hozzá a kínai védelmi ipari bázis katonai-polgári fúziójához

A CATL hasonlóképpen reagált:

Soha nem vettünk részt semmilyen katonai vonatkozású üzletben vagy tevékenységben.

A listán szereplő vállalatokkal való kapcsolat megszakítása sokba kerülhet a bankoknak. Különösen a Tencent tartozott az amerikai intézmények legfontosabb kínai ügyfelei közé. A technológiai óriás 2004 (a tőzsdei bevezetés éve) és 2023 között 524 millió dollár befektetési banki díjat fizetett az LSEG adatai szerint. A Morgan Stanley, a BofA, a Goldman és a Citi voltak a legnagyobb kedvezményezettek.

A bankok számára a helyzet hasonló dilemmát jelent, mint 2023-ban, amikor a svájci Syngenta mezőgazdasági vegyipari vállalat sanghaji tőzsdei bevezetése kapcsán merültek fel kérdések. Akkor a vállalat tulajdonosa, az állami ChemChina szerepelt a Pentagon listáján.

A CATL tőzsdei bevezetésének egyik fő célja a dollárhoz való hozzáférés biztosítása. Bár a cég jelentős, 289 milliárd RMB-s készpénzállománnyal rendelkezik, Kína szigorú tőkekontroll rendszere miatt a tengerentúli közvetlen befektetésekhez egy bizonyos küszöbérték felett kormányzati jóváhagyás szükséges.

A CATL termékeinek globális autógyártók általi használatára való rámutatás segíthet a bankároknak igazolni az ügyleten való munkát, különösen, ha a tőzsdei jegyzésről szóló dokumentumokat „jelentős disclaimerekkel” látják el - mondta egy közvetlenül nem érintett tanácsadó.

Úgy értem, az ő akkumulátoraik vannak a Ford Mustangban is

- tette hozzá.

