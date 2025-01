Eljött az új világ Magyarországon, sokan nem készültek fel a kibervédelmi szabályok változására

Turzó Ádám Pál 2025. január 10. 13:00

Új kiberbiztonsági törvény lépett hatályba Magyarországon az év elejétől, amely már a NIS2 EU-s szabályokat is a hazai jogrendbe ágyazta. Közel 4000 olyan hazai cég fontos teendők előtt áll: szakértők vizsgálják meg minden vállalat kiberbitonsági ellenállóképességét, majd ha szükséges, ezt meg is kell erősíteni. A tét nagy, ugyanis többmillió eurós bírságok is repkedhetnek, ráadásul a cégvezetőket is legfeljebb 15 millió forintos bírsággal sújthatják. Az általunk megkérdezett szakértő szerint a hazai cégek nagy része jelenleg még nincs felkészülve az új szabályok betartására.