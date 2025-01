Vennél tévét egy Tesla áráért? - 10 izgalmas dolgot mutatunk az idei technológiai szupershow-ról

Lezajlott a héten a technológiai innovációk apraját-nagyját felvonultató fogyasztói elektronikai kiállítás (CES) Las Vegasban, bemutatunk 10 terméket, amit különösen izgalmasnak találtunk.

LG Signature TV

Elképesztő képminőségű tévékből az idei CES-en sincs hiány, pedig már rég nem a televíziókról szól elsősorban a kiállítás. A számos kiállított darab küzül az LG Signature ragadta meg a figyelmüket a leginkább. Az LG átlátszó televíziója a tavalyi CES-en debütált, de akkor még csak félkész termék volt, idén azonban már megvan az ára, és el is érhető a készülék.

A 77 colos 4K OLED televízió, amit az LG Alpha AI processzora hajt, 60 ezer dollárért, vagyis több mint 24 millió forintért vásárolható meg, amennyiért akár már egy Teslát is bőven megvehetnénk.

Livall okossisak

Bár nem új termék, de a kerékpárok szakértője, a Livall az idei CES-re is elhozta okossisakját, ami a biciklisek biztonságát és kényemét hivatott növelni. A sisakok LED-világítással rendelkeznek, hogy javítsák a láthatóságot a sötétben, egyes modellek irányjelzővel is fel vannak szerelve, amit egy kormányra rögzített távirányítóval lehet irányítani. Beépített hangszóró és mikrofon segítségével menet közben is lehet telefonhívásokat intézni vagy zenét hallgatni - bár kérdéses, hogy ez mennyire biztonságos -, és ha a sisak esést érzékel, automatikusan riasztást küld a megadott kontaktnak.

Realbotix Aria humanoid robot

Az idei kiállításról sem maradhattak ki a robotok és volt egy stand, amelyhez az egész esemény ideje alatt alig lehetett odaférni, itt a Realbotix humanoid robotját, az Aria-t mutatták be. A 175 ezer dolláros szőke hajú robotnőt mesterséges intelligenciával látták el, ami a társalgási képességekért felel, az arcát pedig 17 különböző motor hajtja, hogy annyira emberiek legyenek az arckifejezések, amennyire csak lehet.

Unitree robotok

A robotgyártó egy, a Boston Dynamics Spot robotjához hasonló négylábú robotkutyát mutatott be, ami különböző trükkökkel produkálta magát a nézőknek egy irányító segítségével, például körbefutott a standon, lépcsőt mászott és a hátsó lábaira ült. A technológia még nem tökéletes, a lépcsőről leesve ugyanis a hátán találta magát, ahonnan hosszabb sikertelen próbálkozás után emberi segítséggel tudott csak visszafordulni a lábaira. A vállalat egy humanoid robotot is bemutatott, ami a G1 nevet kapta.

TCL AI Me robot

A cukiságversenyen jó esélyekkel indulna a TCL mesterséges intelligenciával feszerelt AI Me robotja, amivel gyerekeket lehet felvigyázni, de a vállalat szerint a beépített kameráknak és a mesterséges intelligencia képességeinek köszönhetően az intelligens otthoni eszközök vezérlésére is lehet használni. Az alaprobotra bármilyen ruhát rá lehet adni az egyéni ízlésünknek megfelelően, a kiálított darabok között volt nyuszis, farmeres és tehenes is.

Star Robotics megfigyelőrobot

A spanyol központú vállalat autonóm robotokat fejleszt megfigyelésre és ellenőrzésre, saját fejlesztésű mesterséges intelligenciával, felhő- és moduláris technológiákkal, a CES-re is egy ilyet hoztak. A cég szerint széles felhasználási lehetőségei vannak, akár gyárakban, repülőtereken is.

Hisense Bodyfriend fotel

Az egészségügyben is óriási lehetőségekkel kecsegtet a mesterséges intelligencia, így nem véletlen, hogy az idei fogyasztói elektronikai kiállításon több egészségügyi fókuszú terméket hoztak a cégek. Az egyik izgalmas készülék a Hisense Bodyfriend masszázsfotele, ami első ránézésre olyan, mintha a Transformers című filmből ugrott volna elő, szinte várjuk, hogy átalakul. De a készülék nem földönkívüli robot, hanem egy díjnyertes fotel, a vállalat robotikai technológiáját használja ki önállóan vezérelt kar- és lábmasszázsra és tornáztatásra. A masszázsfotel biometrikus adatokat használ a betegségek előrejelzésére és az egészségi állapot felmérésére is, ha a felhasználó összeköti a széket a cég Heartsafe nevű alkalmazásával, valós időben lehet figyelni és elemezni az EKG-t, amivel a szív egészségét és a szervezet stressz-szintjét lehet monitorozni. A masszázsfotel számos gyakorlatot és rehabilitációs tevékenységet tesz lehetővé az izomlazítással és nyújtással, a beépített gyakorlatok között szerepel a váll- és csípőízület nyújtása, a boka nyújtása, légzőgyakorlatok és karforgatás.

Agrirobotok

A traktorokat, kombájnokat gyártó dél-koreai Daedong azt mutatta be az idei CES-en, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia hogyan nyer teret a mezőgazdaságban. A kiállításra elhozott egy „növénydobozt”, ami az AI-vezérelt automatizált környezetszabályozással bárki számára lehetővé teszi a beltéri növénytermesztést, de ültetőrobotot is bemutatott.

Hypervsn kijelző

A Hypervsn 3D-s holografikus kijelzőket hozott el az idei kiállításra.

Papír akkumulátorok

A Flint szingapúri startup újratölthető, hajlítható papírakkumulátorokkal mutatkozott be a kiállításon. Az akkumulátorok teljesen rugalmasak és egy gombelem méretére zsugoríthatók, vagy beágyazhatók egy okosóra szíjába. A papírakkumulátorok szerkezete megegyezik a hagyományos lítiumion-akkumulátorokéval, de a hasonlóságok itt véget is érnek. Legfontosabb összetevőjük a cellulóz, amely természetes közegként szolgál az anód és a katód közötti ionátvitelhez, ami az akkumulátorok működéséhez szükséges kritikus kémiai cserefolyamat. Kíváncsian várjuk, hogy ez lesz-e a jövő akkumulátora.

Címlapkép forrása: CTA, képek forrása: Portfolio