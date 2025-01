Már csak pár óra, és megszűnik az Ügyfélkapu azonosítás - Mutatjuk, mit kell tenned, ha még nem léptél!

Csütörtöktől megszűnik az Ügyfélkapu azonosítási mód, az eddig megszokott Ügyfélkapu belépés helyett biztonságosabb azonosítás válik kötelezővé. Az Ügyfélkapu változás lényege, hogy az Ügyfélkapu Pluszt (Ügyfélkapu +) és a Digitális Állampolgárság appot (DÁP) használhatjuk ezentúl a belépésre az állami felületeken, vagyis például az Ügyfélkapu tárhelyre, a Magyarorszag.hu-ra vagy éppen az eSZJA felületre már csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ azonosítással léphetünk be.

Megszűnik az Ügyfélkapu, mi lesz ezután?

Fontos tisztázni, hogy a köznyelvben az Ügyfélkaput sokszor a mögötte elérhető állami szolgáltatásokkal azonosítják az állampolgárok, az ügyintézők. Pedig

az Ügyfélkapu valójában egy azonosítási mód, amit több állami felületre való belépéshez használunk.

Az Ügyfélkapu azonosítás január 16-tól tényleg megszűnik DÁP és az Ügyfékapu Plusz (Ügyfélkapu+) váltja fel.

Ám Magyarország.hu, az eSZJA és a többi állami elektronikus ügyintézési rendszer továbbra is változatlanul lesz elérhető.

Ügyfékapu Plusz vagy DÁP?

Már több mint két éve, 2022 nyarán indult el az Ügyfélkapu Plusz (Ügyfélkapu+), amely a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül érhető el. Ez az egyik mód lesz, ami felváltja a megszűnő Ügyfélkapu azonosítást.

Az Ügyfékapu+ kétlépcsős (kétfaktoros), biztonságosabb azonosítást tesz lehetővé: a széles körben elterjedt és általánosan használt jelszó alapú, egyfaktoros azonosítási módot kiegészíti egy következő faktorral, amely kizárólag az adott felhasználó birtokában lévő mobileszközhöz köthető.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználónak bejelentkezéskor az ügyfélkapus felhasználónéven és jelszón kívül egy harmadik adatot is meg kell adnia. Alapesetben (ezt ajánlja az Ügyfélkapu+ fejlesztője) az állampolgárnak a mobiltelefonjára vagy tabletjére telepített hitelesítő (authenticator) alkalmazás által előállított, 30 másodpercenként frissülő kódot meg kell adnia bejelentkezéskor. A hitelesítő alkalmazás használatához nincs szükség internetre, az alkalmazás az ideiglenes kódot a saját, belső ideje alapján generálja.

Az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ingyenes, használatához Ügyfélkapu regisztráció és egy olyan – lehetőség szerint kamerával rendelkező – mobileszköz szükséges, amely képes futtatni a független hitelesítő alkalmazásokat. Ilyen alkalmazás például az Android és az iOS platformon is díjmentesen elérhető Google Authenticator, de egy sor ilyen alkalmazás van még. Fontos észben tartani, hogy léteznek fizetős autentikátorok is, ezeket gyakran fel is dobják az alkalmazásáruházak. Érdemes emiatt például a Google Authenticatort vagy egy másik ingyenesen elérhető, lehetőleg ismert szolgáltatótól származó alkalmazást használni.

Ügyfélkapu bejelentkezés felülete január 14-én, az Ügyfélkapu megszűnése előtt

A Telex ma reggel számolt be arról, hogy azok a felhasználók, akik még nem állították be az Ügyfélkapu+-t, kaptak egy emailt a megoldást fejlesztő IdomSofttól, amelyben a cég a váltásra ösztönözi őket, és egyúttal az e-mailes kódkérés élesítését is megígérte még a mai napra:

Figyelem! 2025. január 14-től már nemcsak okostelefonos vagy webes hitelesítő alkalmazások használatával, hanem e-mailes visszaigazoló kóddal is megtörténhet az Ügyfélkapu+-azonosítás.

Cikkünk megjelenéséig még nem élesedett az e-mailes faktor. Ezzel kapcsolatban megkerestük az Idomsoftot, lapunknak azt nyilatkozták:

Az Ügyfélkapu+ bejelentkezési szolgáltatáshoz használható e-mailes azonosítás a mai napon kerül élesítésre. Köszönjük a megértésüket!

Az Ügyfékapu Plusz regisztráció/igénylés pár percet vesz igénybe, a részletes útmutató videó itt érhető el:

DÁP azonosítás

A DÁP egyik legfontosabb funkciója egy egyszerű, az Európai Unió által jóváhagyott, QR-kódos azonosítási megoldás, amellyel jelszó és felhasználónév nélkül lehet belépni az állami szolgáltatásokba. A DÁP azonosítás a gyakorlatban úgy néz ki, hogy

megnyitjuk a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazást,

illetve megnyitjuk azt az állami felületet (pl. Magyarorszag.hu), ahova be szeretnénk lépni.

Az állami felületen a DÁP azonosítás gombra kattintva a képernyőn megjelenik egy QR-kód.

Közben a mobilon a DÁP app alsó sávjában található QR Belépés gombra kattintva megnyílik a kamera, ezzel beolvashatjuk a QR-kódot.

Pár másodperc múlva automatikusan be is lépünk az állami szolgáltatás oldalára, megtörténik az azonosítás.

A DÁP regisztrációhoz jelenleg egy arra alkalmas okostelefonra, a letöltött Digitális Állampolgár alkalmazásra van szükség, aktiválni pedig kormányablakban vagy e-személyi segítségével lehet az app funkcióit. A tervek szerint hamarosan, még az év elején érkezik a szelfis azonosítás, amellyel egyszerűbben, távolról aktiválható az alkalmazás.

Milyen fejlesztések jönnek a DÁP alkalmazásban 2025-ben?

A DÁP appot nem csupán az azonosítás miatt érdemes használni, egy sor funkció elérhető már most benne, és idén csőstül jönnek az újdonságok az alkalmazásban. Tíz pontban foglalható össze, milyen lényeges változások, fejlesztések várhatók idén a Digitális Állampolgár alkalmazásban:

Az év elején megjelent a minősített elektronikus aláírás – körülbelül egy hónap múlva mindenkinél élesedik a lehetőség minden regisztrált Digitális Állampolgár alkalmazásban. Az év elején érkezik a szelfis azonosítás, az e-személyis és a kormányablakos azonosítás mellett ez lesz a távoli azonosítási mód. Az első negyedévre tervezik azt a folyamatot is bevezetni, amely akkor jelent segítséget, ha valaki elveszíti a telefonját, vagy új készüléket vesz. Ma még újra el kell végezni a regisztrációt, ha valaki pl. mobilt vált. Jönnek a digitális okmányok: a TAJ-szám, az Adószám, a lakcím, a személyazonosító okmánynak és a jogosítványnak is lesz letölthető digitális verziója, amit el lehet küldeni például e-mailben egy ügyintézés során. Személyes megjelenéskor állami szereplőknél (pl. kormányablak, posta, itt is fokozatos az építkezés) is használható lesz az alkalmazás azonosításra. Az év első félévben megjelenhetnek az első ilyen helyek. Jön az online bejelentkezés DÁP azonosítással a piaci szereplőkhöz (bankokhoz, közmű szolgáltatókhoz), ez 2025 július 1-jétől lesz kötelező. De már van olyan közmű, a Fővárosi Közművek, ahova be lehet lépni a Digitális Állampolgár alkalmazással, sőt, napokon belül az MVM-nél is hamarosan indul ez a szolgáltatás. Megújulnak az állami alkalmazások, az Egészségablak, a NAV, a MÁV felületei – Ez folyamatosan történik az évben, az egyes ügyfélportálok funkcióit is egyértelműsítik, egységesítik. Megjelenik az első életesemény alapú ügyintézés, amely a gépjármű adás-vétel lesz. A teljes folyamat megújításra kerül, ez lesz a minta a további életesemény alapú ügyintézésekhez, mint például a lakóhely változás vagy a házasságkötés. Jönnek az elektronikus igazolások, például lesz digitális TB-igazolás, jövedelemigazolás. Ez központosításra kerül a DÁP alkalmazásban, néhány kattintással beszerezhetők lesznek ezek a dokumentumok. Ez a fejlesztés várhatóan az év második felére készül el. Új értesítési rendszer jön, például értesítést kaphatunk a mobilunkra a lejáró okmányokról vagy az elkészült egészségügyi leletekről. Itt is folyamatosan érkeznek majd az újfajta értesítési funkciók. Az eddigieken felül további biztonsági intézkedéseket, funkciókat is terveznek, például a telefonos ügyintézésben is használható lesz a Digitális Állam alkalmazás hitelesítésre mindkét fél (az állam és az állampolgár) oldalán is.

Címlapkép forrása: Portfolio