Történelmi csúcson a 4iG - Így lett egy kis cégből távközlési óriás

Új csúcson a 4iG

Történelmi csúcsot döntött a mai kereskedésben a 4iG árfolyama, 1188 forinton áll a papír, ami 5,7 százalékos emelkedésnek felel meg.

A 4iG ma a 2019 óta fennálló, 1184 forintos történelmi csúcsot döntötte meg, amit akkor a cég átalakulásával és az új tulajdonosok megjelenésével kapcsolatos várakozások fűtöttek. Az első nagy emelkedés a 4iG árfolyamában 2018-ban kezdődött, amit az év első felében új tulajdonosok megjelenésével kapcsolatos spekulációk hajtottak. Ez végül be is igazolódott nyáron, ugyanis a társaság bejelentette, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Opus Global és a Konzum két alapja többségi befolyást szerzett a társaság felett. 2018 októberében új lendületet vett az emelkedés, amikor részvényfelaprózásról döntött a vállalat és arról beszélt a Konzum menedzsmentje, hogy akvizíciókra készülnek az informatikai és távközlési szektorban, amiben a 4iG is szerepet kaphat. Az árfolyam szárnyalását akkor az is támogatta, hogy az új tulajdonosok megjelenését követően a 4iG több, nagy értékű megrendeléshez jutott, előre vetítve a kibontakozó lehetőségeket az állami szférában. 2019-ben a tulajdonosi kör ismét átalakult, Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ban és célul tűzte ki, hogy a társaság a legnagyobb hazai tulajdonú informatikai vállalatcsoporttá alakuljon és a piac éllovasa legyen.

2018 elejétől a 2019-ben felállított csúcsig a 4iG részvényeinek árfolyama több mint a 26-szorosára emelkedett.