Trump új csúcsra repítette a tőzsdéket

Portfolio 2025. január 23. 07:48

Donald Trump hét eleji beiktatása óta tovább emelkedtek a részvénypiacok, több részvényindex, így az amerikai S&P 500, a német DAX vagy a magyar BUX is új történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők többek között azt árazzák, hogy az amerikai elnök adócsökkentéseket és a tőkepiaci szabályozói környezet enyhítését kezdeményezheti. Ráadásul a gyorsjelentési szezon is jól kezdődött, többek között a Netflix tett közzé erős számokat. A határidős részvényindexek alapján csütörtökön is folytatódhat az emelkedés a vezető tőzsdéken.