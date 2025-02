AI in Business: hogyan forgatja fel az üzleti világot a mesterséges intelligencia Magyarországon?

Alig két hét múlva, 2025. március 5-én a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Portfolio AI in Business 2025 konferenciának. Az esemény a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásainak legfrissebb trendjeit és gyakorlati megoldásait mutatja be. Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan lehetőségről, ahol első kézből értesülhet az AI-forradalom legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most!