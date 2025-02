Visszatér a Huawei: jön az új szupertelefon, közel másfél millió forintba kerül

A Huawei kedden jelentette be, hogy Kínán kívül is elérhetővé teszi a Mate XT okostelefont, ami szemben az eddig kapható összehajtható okostelefonokkkal, két ponton is összehajtható, így

a felhasználók akár három képernyőn is megjeleníthetnek tartalmakat.

A vállalat egyelőre nem közölte, mely országokban lesz kapható a modell, ami tavaly jelent meg Kínában.

A Huawei egykor a világ egyik legnagyobb okostelefon-gyártója volt, az Apple-lel és a Samsunggal versengve a piac prémium szegmensében. Azonban a 2019-ben bevezetett amerikai szankciók jelentősen visszavetették a vállalat nemzetközi jelenlétét. A korlátozások megfosztották a Huaweit a fejlett chipekhez és a Google Android operációs rendszeréhez való hozzáféréstől, ami piaci részesedésének zuhanásához vezetett.

Az International Data Corporation (IDC) adatai szerint a Huawei okostelefon-piaci részesedése Kínán kívül jelenleg mindössze 0,3%. Ugyanakkor a hazai piacon sikerült növekedést elérnie: Kínában a vállalat részesedése 2024-ben 17%-ra nőtt az előző évi 12%-ról.

A Mate XT sikerét azonban beárnyékolhatja, hogy nem használhatja a Google Android operációs rendszerét és a hozzá kapcsolódó népszerű alkalmazásokat. A Counterpoint Research partnere szerint a Google hiánya még mindig egy tátongó lyuk a nemzetközi piac számára, különösen azok számára, akik kifizetik a felső kategóriás telefonokat, és a Netflixet vagy a Google Play Store-t vagy a legújabb élvonalbeli GenAI Google Gemini funkciókat szeretnék futtatni.

Címlapkép forrása: Huawei