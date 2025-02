Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, napokon belül indul a második felvonás

Idén márciusban már második alkalommal kap extra felmondási és szerződéskötési lehetőséget 3,3 millió hazai lakásbiztosítás gazdája. Az idei lakásbiztosítási kampány újdonsága, hogy egységesen április 30-a lesz a felmondás fordulónapja. Az MNB és az NGM egy mai sajtótájékoztatón fogalmazta meg várakozásait, emellett megnéztük azt is, mit hozott a tavalyi kampány, és mire számítanak most a piaci szereplők. A témával részletesen foglalkozunk keddi Biztosítás 2025 konferenciánkon , érdemes eljönni!

Az ár-érték arány javítása a legfőbb cél

A tavalyi kampány minden várakozást felülmúló aktivitást hozott, hiszen bő 640 ezer szerződés esetében történt biztosítóváltás, újrakötés vagy szerződés-átdolgozás – idézte fel Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank közös sajtótájékoztatóján. Részükről a kampány célja

a verseny élénkítése,

az ár-érték aránya javulása,

a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) szerepének bővülése.

Nem elsősorban árversenyt, hanem a szolgáltatások és a díjak együttesének javulását várja a jegybank a kampány intézményétől – mondta Kandrács. Ez, úgy tűnik, sikerült is: tavaly 16%-kal nőtt a lakásbiztosítások átlagos díja a piac egészében, a fedezetek viszont 32,3%-kal 184 ezer milliárd forintra bővültek, így a lakásbiztosítások ár/érték aránya mintegy 14%-kal javult 2024-ben.

Idén a felmondási időablak március 1-jétől 31-éig tart, a felmondási fordulónap pedig egységesen április 30-a lesz.

Az MNB vezetői körlevelekkel segíti a kampányt:

a tartamengedmények etikus használatát (hogy ezek ne kössék egy biztosítóhoz az ügyfeleket),

etikus használatát (hogy ezek ne kössék egy biztosítóhoz az ügyfeleket), a (főleg hatlakásosnál kisebb) társasházak aktivitásának a növelését célozták meg ezzel,

a növelését célozták meg ezzel, és rugalmasabb díjhirdetési feltételeket vezettek be.

Hadrendbe állítottak egy blockchainen alapuló innovációt, úgynevezett DLT-rendszert is, amelyet 11 biztosító és 9 hitelintézet használ már, és lehetővé teszi az adatok egységes lekérdezését, ez különösen a lakáshitelezés folyamatában nyújt segítséget.

Túri Anikó államtitkár arra hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatón, hogy a családok legnagyobb, legfontosabb vagyontárgyának a megóvása a kormány célja a lakásbiztosítási kampánnyal, amelytől idén is a szolgáltatási színvonal emelkedését és a lakásbiztosítások ár-érték arányának a növekedését várja a kabinet, ezért érdemes mindenkinek áttekinteni a szerződését, és növelnie biztosítottságát.

Mi is az a lakásbiztosítási kampány?

A magyar háztartások háromnegyedének van lakásbiztosítása, ezzel jól állunk Európában. Annál több problémát lát a kormány és az MNB a biztosításoknak a tartalmával: sokszor elavultak, az ingatlanok alulbiztosítottak, a befizetett díjak harmadából lesz csak kárkifizetés, és túl magas a biztosítók piaci koncentrációja. Ezen akar változtatni a Nemzetgazdasági Minisztérium: 3,3 millió magyarországi lakóingatlan tulajdonosa nyert jogot 2024-ben először arra, hogy egy márciusi extra felmondási lehetőség révén kedvezőbbre cserélje meglévő lakásbiztosítását. Erre egyébként általában csak évente egyszer (a biztosítási évforduló előtt 30-60 nappal), illetve az MNB által minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) esetében negyedévente volt eddig lehetőség. Nem a kampány az egyetlen eszköze a verseny fokozásának: a díjak 20%-ában maximálták a közvetítők éves jutalékát, a THM-plafon számításába is belefoglalták a lakásbiztosítási díjat, és jelzáloghitelhez kötött lakásbiztosítások esetén kötelezővé vált az MNB MFO-kalkulátorának a használata.

Mit tudunk a tavalyi lakásbiztosítási kampány eredményeiről?

A 2024-es, első lakásbiztosítási kampány eredménye az volt, hogy

erősödött az ügyféltudatosság : az MNB tavalyi adatai szerint a piaci várakozásoknál jóval több, 641 ezer lakásbiztosítási szerződést kötöttek át vagy dolgoztak újra az ügyfelek, ami azt jelenti, hogy a szerződők közel 20%-a megmozdult, és rövidült a lakásbiztosítások átlagos életkora. Kandrács Csaba most elmondta: az év egészében a szerződések negyedét vizsgálták felül az ügyfelek, a "szaporulat" az előző évi 633 ezer után 883 ezer darab volt.

: az MNB tavalyi adatai szerint a piaci várakozásoknál jóval több, 641 ezer lakásbiztosítási szerződést kötöttek át vagy dolgoztak újra az ügyfelek, ami azt jelenti, hogy a szerződők közel 20%-a megmozdult, és rövidült a lakásbiztosítások átlagos életkora. Kandrács Csaba most elmondta: az év egészében a szerződések negyedét vizsgálták felül az ügyfelek, a "szaporulat" az előző évi 633 ezer után 883 ezer darab volt. enyhült az alulbiztosítottság : a 3,1 millió állandóan lakott egyedi (nem társasházi) lakásbiztosítás közül 2,5 millió nyújt teljeskörű fedezetet, és 2023 második negyedévéről 2024 második negyedévére országosan 24 százalékkal, ezen belül Budapesten 28 százalékkal nőtt az ingatlanok egy négyzetméterére jutó biztosítási összege – közölte szeptemberben a felügyelet,

: a 3,1 millió állandóan lakott egyedi (nem társasházi) lakásbiztosítás közül 2,5 millió nyújt teljeskörű fedezetet, és 2023 második negyedévéről 2024 második negyedévére országosan 24 százalékkal, ezen belül Budapesten 28 százalékkal nőtt az ingatlanok egy négyzetméterére jutó biztosítási összege – közölte szeptemberben a felügyelet, mérsékelten csökkent a piaci koncentráció : az első kampányt megelőzően a lakásbiztosítások díjbevétele 83%-ban négy nagy biztosítónál (Alfa, Generali, Groupama, Allianz) koncentrálódott, és kilenc biztosító osztozott a maradék 17%-on. A jegybank tavaly áprilisi előzetes közlése alapján mérsékelt volt e téren az előrelépés: a nettó szerződésnövekmény 63%-át ugyanaz a négy biztosító érte el. Kandrács Csaba friss adatai szerint az új szerződések állománydíja szempontjából 69%-ra csökkent tavaly a 4 legnagyobb biztosító aránya.

: az első kampányt megelőzően a lakásbiztosítások díjbevétele 83%-ban négy nagy biztosítónál (Alfa, Generali, Groupama, Allianz) koncentrálódott, és kilenc biztosító osztozott a maradék 17%-on. A jegybank tavaly áprilisi előzetes közlése alapján mérsékelt volt e téren az előrelépés: a nettó szerződésnövekmény 63%-át ugyanaz a négy biztosító érte el. Kandrács Csaba friss adatai szerint az új szerződések állománydíja szempontjából 69%-ra csökkent tavaly a 4 legnagyobb biztosító aránya. minimálisan nőtt a szerződésállomány és a penetráció : bár az MNB áprilisban 97 ezres, júniusban pedig 136 ezres nettó szerződésszám-növekedésről adott tájékoztatást, utólag kiderült, hogy számos duplikáció maradhatott e statisztikákban, és sok esetben elmaradtak a kötvényesítések. A jegybank adatai alapján 2023 végéről 2024 szeptemberének végére mindössze 5740 darabbal nőtt a lakásbiztosítások szerződésszáma (az Alfa Biztosító kampánya miatt tavaly év elején megugró „egyéb lakossági vagyonbiztosításokat” nem számítva). Kandrács Csaba most hozzátette: 2024 egészében 1,1%-kal nőtt a teljes szerződésszám, a lakóingatlanok lefedettsége fél százalékponttal 76,43%-ra emelkedett,

: bár az MNB áprilisban 97 ezres, júniusban pedig 136 ezres nettó szerződésszám-növekedésről adott tájékoztatást, utólag kiderült, hogy számos duplikáció maradhatott e statisztikákban, és sok esetben elmaradtak a kötvényesítések. A jegybank adatai alapján 2023 végéről 2024 szeptemberének végére mindössze 5740 darabbal nőtt a lakásbiztosítások szerződésszáma (az Alfa Biztosító kampánya miatt tavaly év elején megugró „egyéb lakossági vagyonbiztosításokat” nem számítva). Kandrács Csaba most hozzátette: 2024 egészében 1,1%-kal nőtt a teljes szerződésszám, a lakóingatlanok lefedettsége fél százalékponttal 76,43%-ra emelkedett, élénkült a biztosítói díjverseny : bár a lakásbiztosítási szerződések teljes állományának az átlagdíja 16%-kal 60,5 ezer forintra emelkedett 2023 második negyedéve és 2024 második negyedéve között, a rögzített (50 milliós) biztosítási összegre vetítve a teljes piacon is mérséklődött az átlagdíj 2024 első felében, ami nyilvánvalóan a kampánynak köszönhető, ahol az abszolút átlagdíj is mérséklődhetett a biztosítók között felpörgött verseny miatt, bár erről pontos statisztikát nem közölt a jegybank,

: bár a lakásbiztosítási szerződések teljes állományának az átlagdíja 16%-kal 60,5 ezer forintra emelkedett 2023 második negyedéve és 2024 második negyedéve között, a rögzített (50 milliós) biztosítási összegre vetítve a teljes piacon is mérséklődött az átlagdíj 2024 első felében, ami nyilvánvalóan a kampánynak köszönhető, ahol az abszolút átlagdíj is mérséklődhetett a biztosítók között felpörgött verseny miatt, bár erről pontos statisztikát nem közölt a jegybank, növekedett a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások jelentősége: a szaporulat 13%-át tették ki az ügyfelek számára általában kedvezőbb minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO), az alkuszoknál és többes ügynököknél ez az arány 20% volt. (A teljeskörű megkötött MFO szerződések átlagdíja 17%kal kedvezőbb a lakott, teljeskörűen biztosított ingatlanok éves átlagdíjánál, míg kárráfordítása 10%-kal magasabb – állapította meg szeptemberben az MNB. Kandrács Csaba most elmondta: a minősített fogyaszóbarát otthonbiztosítások aránya megközelítette mára a 7%-ot, az online értékesítések esetében 3-ból 1 biztosító MFO volt tavaly, míg a személyes értékesítésben ez még sokszor háttérbe szorul.

Mire számít idén a piac?

Még el sem kezdődött a kampány, jelentős, akár 50-60%-os díjkedvezményekkel, ajándék kiegészítőkkel, kuponokkal és értékes nyereményekkel készülnek a március 1-jén kezdődő lakásbiztosítási kampányra a biztosítók - hívta fel a figyelmet a Grantis. A biztosítók magatartása tehát azt mutatja, idén is fontos motívum lesz a kampányban a verseny a díjakban és a kedvezményekben.

A Netrisk szerint a lakásbiztosítási piacon a szerződéseknek még mindig a 80%-át érinti az alulbiztosítottság. A díjkülönbség megdöbbentő méreteket ölthet: ugyanazért a szolgáltatásért a a legnagyobb online alkuszcég szerint 31 969 forintos díjjal és 108 311 forintos díjjal is lehet találkozni a piacon. Idén a tavalyinál még nagyobb mozgásra számít a Netrisk: prognózisuk szerint 800 ezer szerződést újíthatnak meg idén az ügyfelek.

A tavalyinál is több, mintegy 350 ezer lakásbiztosítási szerződést cserélhetnek le az ügyfelek az idei, második lakásbiztosítási kampányban, és nagyságrendileg ugyanennyi szerződés átdolgozására kerülhet sor kedvezőbb biztosítási feltételek mellett, vagyis mintegy 700 ezer ügyfél mozdulhat meg - közölte várakozását az Insura.hu. Továbbra is sok az elhanyagolt lakásbiztosítási szerződés: míg tavaly ilyenkor felmérésükben 28 százalék jelezte azt, hogy biztosítását 5 évnél is régebben aktualizálta, ez az arány az elmúlt egy év alatt csak 3 százalékkal, 25 százalékra mérséklődött.

Az Allianz Hungária Biztosító figyelmeztetése szerint az utóbbi időszakban felütötte a fejét az a jelenség, hogy a megújított lakásbiztosítások már nem mindig tartalmazzák a legalapvetőbb fedezetek valamelyikét, azaz a biztosítók bizonyos esetekben a szolgáltatás színvonalának csökkentésével igyekeznek leplezni a díjemelést. A társaság 1000 fő megkérdezésével készített, reprezentatív online felmérése alapján az ügyfelek 87%-a elégedett a lakásbiztosításával, ugyanakkor 60% váltana abban az esetben, ha ezzel jobb tartalmú csomagot érhetne el. Kettőből egy válaszadó mondta azt, hogy szakértőre bízná magát, és tízből hat fő számára vonzó lenne, ha a biztosító állítaná össze számára a lakásbiztosítási csomagot.

A Groupama Biztosító szerint olyan irányt vehet a lakásbiztosítási piac, ami a kgfb-piacon már lezajlott, azaz új ügyfélnek lenni sokkal kifizetődőbb lehet, mint hűségesnek lenni egy biztosítóhoz. Új ügyfélként nagyon kedvező kondíciókat lehet elérni, a kieső bevételt pedig a hűséges ügyfeleken hajthatják be a biztosítók – figyelmeztettek. A szombaton kezdődő kampányban a biztosító ügyfeleinek 10-15 százaléka mozdulhat meg. Az idei kampányban is a tavalyi szintet elérő aktivitásra számít a biztosító, felmérésük szerint a szerződések 30-40%-a idősebb 3 évnél, míg 10% esetében már legalább 10 évvel ezelőtt történt a szerződéskötés.

A K&H biztos jövő kutatása szerint a középkorúak 11 százalékánál a meglévő lakásbiztosítás több mint 15 éves. A pénzintézet felméréséből kiderült, hogy a középkorúak 69 százaléka a kedvező díj miatt döntött a meglévő lakásbiztosítása mellett, ez a legfontosabb tényező számukra. Második helyen szerepelt az adott biztosítótársaság megbízhatósága, ezt a megkérdezettek 32 százaléka említette lényeges tényezőként. Emellett a kiegészítő fedezetek széles palettája az esetek 30 százalékában befolyásolta a döntést.

A lakásbiztosítások átlagos életkora 6-8 év, így azok a szerződések, amelyeket 8-10, sőt akár 15-20 évvel ezelőtt kötöttek, jelentősen elavultak – nem csupán biztosítási értékben, de a szolgáltatási kör és a szolgáltatások ár-érték aránya tekintetében is - hívta el a figyelmet a Gránit Biztosító.

A címlapkép illusztráció.

