Drámai esésen van túl az európai gáz ára - Itt lehet a vége?

Szerda délutánra már 30%-os mínuszban is volt az európai gáztőzsdén (TTF) jegyzett gáz ára az idei év legmagasabb szintjéhez képest. Bár azóta visszapattant a 2025-ös mélypontjáról, továbbra is kérdéses, hogy ez csupán egy átmeneti korrekció a trendben, vagy ismét új csúcsok felé veszi az irányt. A zuhanáshoz számos tényező járulhatott hozzá, az enyhe időjárástól és az uniós intézkedésektől kezdve egészen a gázpiacot fokozatosan bekebelező piaci spekulációig. Írásunkban most mindezeket összeszedtük és megnéztük, hogy milyen jövő várhat az európai gázpiacon jegyzett fosszilis energiahordozóra.