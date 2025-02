Növekedés jöhet idén a Richternél, az amerikai vámok egyelőre nem változtatják meg a terveket

Eredményes, sikeres, munkás évünk volt, sokat arattunk, és még többet vetettünk tavaly – kezdte a Richter tavalyi eredményeit bemutató tájékoztatóját Orbán Gábor vezérigazgató. A cégvezető elmondta, hogy kiugróan pozitív mutató volt tavaly a szabad pénzáramlás alakulása. Az idei évre 10 százalékos bevételnövekedést vár a menedzsment, ami a Cariprazine értékesítések lassulása miatt nagy vállalás, a tisztított működési eredmény szintjén hasonlóképp 10 százalékos dinamika lesz a cél, a működési költségek gyors növekedésével viszont teendője lesz a cégnek - tette hozzá a vezető. Az európai gyógyszerekre kivetett amerikai vámok a terveket és célkitűzéseket nem befolyásolják, de figyelemmel követi a cég az eseményeket. Vannak akvizíciós célpontok is, az erre fordítható összeget megpróbálja elkölteni ismét a Richter.

845 milliárd forintos forgalmat realizált a cég tavaly, ez 13 százalékos emelkedés, az előrejelzéshez képest ez a sáv alját súrolja. Ennek oka nagyrészt az AbbVie Cariprazine-forgalom a vártnál alacsonyabb pályája, ami a várakozásokhoz képest elmaradt - magyarázta a 2024-es eredményeket Orbán Gábor.

A tisztított EBIT, ami az alapfolyamatokat a legjobban megmutatja, 19 százalékkal nőtt forintban, az árfolyam itt segített, árfolyamhatás nélkül 15 százalékkal nőtt, 280 milliárd forintot tett ki. Az EBIT növekedési üteme ennél nagyobb volt, ebben olyan mérföldkőkifizetések is megjelennek, amik a tisztított EBIT-ből kikerültek, itt 38 százalékos volt a növekedés tavaly.

Nagy pozitívumként élte meg a Richter, hogy érdemi előrelépés volt a gyógyszerekhez való hozzáférés szélesítésben minden üzletágban.

Beindult a betegek célzott kezelése az endometriózisban, ami egy alulkezelt betegség, a leggyorsabban növekvő termék lett a Richternél. Azzal, hogy egy eredeti nőgyógyászati kutatóegységet vásárolt és fejleszt a Richter Liege-ben, biztosítja, hogy a jövőben is tudjon megoldást adni az alulkezelt betegségekre, mint például a fertilitás, a PCOS, vagy nőgyógyászati onkológiai betegségek.

Az elmúlt év eredményeivel kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy az árfolyam most pozitív volt, az árfolyamhatás nagy részét a dollár erősödése hozta, de az euró is segített. Még ha nem is volt drasztikus az árfolyamváltozás, egy ekkora volumenű cégnél 8 milliárd forint bevételt hozott a konyhára.

A general medicines területén egy véralvadásgátló nagy lendülettel indult el több országban, de a fájdalomcsillapítás és az antivirális termékek terén is előrelépés volt. A biotechnológiával kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy nem olyan gyorsan megy Európában a bevezetés, mint az Egyesült Államokban, az egységes piac hiánya, az egyes országok különböző ártámogatási rendszerek, bevezetési engedélyei miatt.

Minden üzletágban forintban kétszámjegyű volt a növekedés tavaly, ami a negatív eleme volt a negyedik negyedéves számsornak, az a működési költségek növekedése, ami 36 százalékkal emelkedett. Ennek egy része tudatos volt, mint a k+f költségek megugrása, a Mithra felvásárlása pluszköltséget vont maga után, ami a negyedik negyedévet érintette. A k+f kiadások nem azért nőttek, mert kontrollálatlanul engedjük a fejlesztéseket, hanem ahogy ezek előrébb lépnek, egyre nagyobb a költségigényük.

Ha a devizahatást és az m&a hatást levesszük, akkor lefeleződik a működési költségek növekedési üteme, de így is magas, ezzel teendő lesz

– mondta el Orbán Gábor.

A készletértékvesztések hatása 2024-ben jelentős volt, az ellátási láncokkal kapcsolatos nehézségek itt hatottak, a lejért készítmények elállításának és megsemmisítésének költségei kerültek ebbe bele.

Kiugróan pozitív mutató volt tavaly a szabad pénzáramlás – tette hozzá Orbán Gábor. Az árfolyamnyereség mértéke nem volt nagyon nagy tavaly, de ez tipikusan realizált árfolyamnyereségek voltak, ami a cash flow-t segítette. Tavaly 300 milliárd forintos működési cash flow-t termelt a Richter a működő tőke előtt. A nettó működőtőkében az utolsó negyedévben egy pozitív meglepetés volt. Tett a Richter lépéseket annak érdekében, hogy a működőtőke növekedését, ami a cég növekedésével jár együtt, megfékezze, ez most sikeres volt. A kapott kamatokkal szintén segítették a cash flow-t és a fizikai infrastruktúrára fordított összegek 15 százalékkal csökkentek, így a szabad cash flow 244 milliárd forint lett. Ebből az osztalék és a saját részvény vásárlások után oda érkezett meg a cég készpénzállománya, ahol az év elején volt. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős szabad cash flow keletkezett, amit vagy a részvényesek, vagy az akvizíciók irányába vissza tudta forgatni a vállalat, ami értéket teremt. A cél, hogy a készpénzkonverzió tovább csökkenjen.

Az idei növekedési kilátásokkal kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy 10 százalék körüli gyógyszergyártási árbevételt céloz meg az idei évre, ami komoly vállalás, úgy, hogy a Cariprazine növekedési üteme lassul.

A termék elmaradhat a többi üzletág növekedésétől, 7-8 százalék lehet. 2029 lesz az igazság pillanata, de egyre inkább érezzük azt, hogy a Cariprazine-ra már kevésbé támaszkodhatunk és inkább visszafelé fogja a növekedést – mondta el Orbán Gábor. A többi szegmens viszont kétszámjegyű ütemben növekedhet.

A tisztított EBIT is lépést tarthat a bevételnövekedéssel, 10 százalékos lehet, de változni fog a számítása, bekerülnek költségelemek.

Az Egyesült Államokban a Cariprazine rajta van a 15 termék listáján, amit a hatóságok kiemelt figyelemmel követnek, ez pozitív, mert azt jelzi, hogy jelentős terméknek számít, viszont negatív, hogy a Medicare D átalakítása érintheti, ami alacsonyabb árakkal járhat. Az AbbVie közlése szerint 200 millió dollárt ront az intézkedés a vállalat bevételi pályáján, 2025-re 3,5 milliárd dolláros bevétellel számolnak a Cariprazine-nál.

A Trump által a gyógyszeriparra kivetett 25 százalékos vám aggasztó tendenciát jelent a betegekre, az Egyesült Államokban nyomott áron forgalmazott generikus termékekre rátesz még egy lapáttal és tovább fokozhatja a hiányt. Amerikában a generikus gyógyszerek nagyon olcsók, a vámok ezen tovább ronthatnak és kivonhatnak a gyógyszergyártók termékeket. Európa többi vállalatát a Richterhez képest sokkal jobban fogja érinteni. Az amerikai forgalomban 10 százaléka alatt van a Richternél az a bevétel, amit érint, mintegy 45 millió dollár, ezek alapanyagok, hatóanyagexport és itt gyártott, ott értékesített termék, elsősorban a nőgyógyászatban. A terveket és a célkitűzéseket nem befolyásolja a vám, de szoros figyelemmel követi a cég a fejleményeket.

Az akvizíciós tervekkel kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy vannak akvizíciós célpontok, a szabad cash flow-ból az akvizícióra fennmaradó összeget megpróbálja elkölteni a vállalat a részvényesek jövőbeli cash flow-ja érdekében.

A gyógyszergyártás „mellékhatása” a karbonlábnyom, az energiafelhasználás. 2021 óta nem egyenletesen csökkenő tempóban, de 4 százalékkal csökkenni tudott a karbonlábnyom a Richternél, miközben a volumenek, az elért betegszám 20 százalékkal nőtt.

