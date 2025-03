Összejött a két számjegyű növekedés a biztosítási szektornak, de egyre több üzletet szívnak el a külföldiek

Palkó István 2025. március 03. 11:05

Tavaly az inflációkövető indexálásoknak is köszönhetően 12,4%-kal emelkedett, idén már csak egy számjegyű mértékben nőhet a magyar biztosítók díjbevétele a MABISZ friss adatai, illetve várakozásai szerint. Cégszinten a Generali, csoporszinten a Vienna Insurance Group végzett piacvezetőként. Miközben dübörög a lakásbiztosítási kampány, a biztosítók az MNB etikus 2.0 szabályozására is készülnek. Extraprofitadóként, ha sikerül elég állampapírt vásárolni, a tavalyi 102 milliárd után idén 64 milliárd forintot fizethet a szektor, ugyanakkor az adónak masszív negatív hatása abban is megnyilvánul, hogy helyzetbe hozza a külföldi szereplőket - hangzott el a MABISZ sajtótájékoztatóján.