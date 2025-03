Palkovics László bejelentette: egy hónapon belül jön Magyarország átdolgozott mesterséges intelligencia stratégiája

Turzó Ádám Pál 2025. március 05. 09:45

Egy hónapon belül a kormány elé kerül Magyarország átdolgozott mesterséges intelligencia stratégiája, amelyet a várakozások szerint a kormány el is fog fogadni. „2020-ban ez egy hónap alatt megtörtént, bízom benne, hogy ez most is sikerülni fog” - jelentette ki Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a Portfolio AI in Business c rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Szavai szerint a következő 8-10 hónapban Magyarország jelentős lépést szeretne tenni a mesterséges intelligencia területén. „2025 az áttörés éve lesz, az nem mindegy, hogy mi ebből hogyan fogunk profitálni” – mondta Palkovics László.