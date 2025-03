Itt a magyar biztosítók friss rangsora: a te biztosítód hányadik a listán?

Tavaly 12,4%-kal nőtt a magyar biztosítók díjbevétele, ami elsősorban az előző évi magas infláció eredménye. Ugyanakkor az átlag mögött nagy eltérések láthatók a piac egyes szereplői között, ami már a stratégiai és értékesítési sikereikről, a köztük lévő üzleti különbségekről is sok mindent elárul. A Magyar Biztosítók Szövetségének friss adatai alapján most 15 ábrán mutatjuk be, melyik biztosítónak hogy sikerült a tavalyi év, és ki milyen helyen végzett a tavalyi listákon.