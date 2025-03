Pár év alatt nemzetközi sikertörténetet írt egy magyar napelemes cég

Lényegében folyamatosan a növekedésbe menekülve sikerült a magyar A1 Solarnak olyan árbevétel-emelkedést elérnie az elmúlt években, amellyel a cég a Financial Times Európa leggyorsabban növekvő vállalatait rangsoroló listáján az európai 12. helyet, míg Magyarországon az első helyet szerezte meg. A cég mára túllépett a kizárólag napelemes fejlesztésekre fókuszáló megközelítésen, és a projekt üzletágban az a célja, hogy az EMEA régióban öt éven belül top tízes szereplővé váljon az átfogó ingatlan-energiahatékonysági, energiamenedzsment-automatizálási, okosotthon fejlesztések piacán. A siker hátteréről, a társaság további terveiről és a piaci kilátásokról beszélt Szenyán Endre, az A1 Solar résztulajdonosa, a cégcsoporthoz tartozó Energrosso Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Sajtóreggelit tartott az elsősorban napelemes rendszerekkel foglalkozó A1 Solar Kft. abból az alkalomból, hogy a társaság felkerült a Financial Times FT1000 listájára, amely Európa leggyorsabban növekvő vállalatait rangsorolja. A cég a 2024-es listán az európai 12. helyet, míg Magyarországon az első helyet szerezte meg az elmúlt években elért árbevétel-növekedésének köszönhetően.

50 milliótól a 4 milliárdos árbevételig

A társaság 2019-ben lépett a napelemes piacra, amely év elején én még az (azóta megszűnt - a szerk.) Innovációs és Technológiai Minisztériumban voltam energetikai projektekért felelős projektmenedzser - fogott cége bemutatásába Szenyán Endre, az A1 Solar résztulajdonosa, a cégcsoporthoz tartozó Energrosso Kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki korábban 9 évig általános iskolai tanárként is dolgozott.

Az indulás évében más cégekkel társulva Szenyán - akkor még egyszemélyes vállalkozásként - olyan pályázatok projektmenedzsmentjét vitte, mint például a kkv-knak 100%-os támogatási intenzitással maximum 15 kilowatt (kW) beépített teljesítményű napelemes rendszerek létesítését támogató GINOP 4.1.3. Miután az uniós fejlesztési ciklus a végéhez közeledett, az üzletember a nyertes pályázatok kivitelezésével kívánta bővíteni tevékenységi körét. Ehhez hirdetések feladásával is igyekezett partnert találni, majd a jelenlegi üzlettárs és telepítő csapata csatlakozásával ez meg is történt, a felek pedig létrehozták a közös céget.

Az indulást követően a vállalkozás a 2020-as covid-évben a leállások és ellátásilánc-zavarok mellett mintegy 50 millió forintos árbevételt ért el . Ez ebben az iparágban rendkívül alacsony, szinte értelmezhetetlenül kicsi értéknek számít, és egyben ez lett a Financal Times rangsorolásának alapját képező bázisév is.

Innentől kezdve a társaság évről évre "hipertérugrást" hajtott végre, így árbevételét a bázishoz képest 7000%-kal közel 4 milliárd forintra növelte 2023-ig, 496 millió forint adózott eredmény mellett.

A cégvezető szerint ez azért is nagy dolog, mert

abban az évben sok versenytársnak már jelentősen zsugorodott az árbevétele, a 20-30-40%-os csökkenés gyakori volt a piacon, amikor az A1 Solar még 70%-al tudta növelni árbevételét és közel duplázni adózott eredményét az előző évhez képest.

A cégcsoport 2024-ben céljának megfelelően tartani tudta ezt az árbevételi szintet, 2025-re pedig az export-árbevétel radikális növekedését tűzték ki célul.

A cég gyakorlatilag folyamatosan a növekedésbe menekült, miután a gyorsan változó támogatási-szabályozási környezet állandó alkalmazkodást és gyors reagálást követelt meg. A nehézségek között említette a megfelelő vállalatirányítási rendszer kiválasztását is, így az A1 Solar a változó működési környezetben a 2023-as évet lényegében üzleti terv nélkül hozta le, igyekezve rugalmasan reagálni a körülmények alakulására. Elmondása szerint négy év alatt négy vállalatirányítási rendszert próbáltak és dobtak ki, végül saját fejlesztés lett a megoldás.

Lényeges mérföldkő volt a cég életében, amikor nagykereskedelemmel is elkezdett foglalkozni 2022-23-ban, amely 2024-ben külön üzletággá vált.

Így az A1 Solar projektcéggé válva ma már csak a projektek megvalósítására fókuszál, míg az Energrosso Kft. nagykereskedelemmel foglalkozik. A társaságcsoport számára a nagykereskedelmi tevékenység elindítása jelentette az ugródeszkát a nemzetközi piacra való kijutáshoz is, és napjainkban már körülbelül tíz országba exportál.

Irány Afrika és a Közel-Kelet

A cég korábban próbálkozott az osztrák kivitelezési piacra lépéssel is, ott azonban nem sikerült megvetni a lábukat. A tapasztalatokból tanulva a vállalat másként fogott neki a román piac meghódításának: inkább a kereskedelemre fókuszálva leányvállalatot alapított, saját raktárhelyiséggel is rendelkezik, és az ismertség növelése, illetve a kapcsolatok elmélyítése érdekében roadshow-ra is indult az országban. Ezzel ez lett az első olyan külpiac, ahol az A1 Solar külön céggel, alkalmazottakkal és raktárral rendelkezik.

A társaság a Balkánon egyéb jó lehetőségeket lát, és a horvát piac lehet a következő, ahol valós külpiaci jelenlétet alakíthat ki. Európában még a holland, a dél-olasz és a spanyol piac is ígéretes, de érdekes módon a kevésbé kedvező besugárzási adottságokkal rendelkező Svédország is. Perspektivikusan azonban Európán kívül több keresnivalónk van, mint Európában - mondta.

A cég ma már Afrikában is jelen van, miután egy, a potenciális vásárlókat, partnereket célzó magyarországi szakmai napon a céget megkereső, de több helyről is ajánlatot kérő magyar vállalkozóval közös vállalkozást indított Tanzániában. A cég első telepítő csapata márciusban utazik ki Zanzibár szigetére, ahol két szállodának telepítenek napelem+energiatároló rendszereket, ami szintén mérföldkő a társaság életében. Szenyán Endre elmondása szerint a megrendelések folyamatosan növekednek az afrikai országban, és olyan, nagy állami beruházások is képbe kerültek, ahol a cégnek van esélye 20-50 vagy akár 100 megawattos földi telepítésű napelemes rendszerek létesítését is elnyernie.

Mindemellett az A1 Solar a Közel-Keleten is több államban folytat előzetes munkálatokat a piacra lépést előkészítendő.

Egyablakos rendszerben komplex energiahatékonysági fejlesztések

A társaság három évvel ezelőtt tűzte ki maga elé azt a célt, hogy itthon tudjon egy átfogó ökoszisztémát építeni, amely egyebek mellett a pályázatírást, az energetikai tanúsítást, a finanszírozást, a telepítéseket, a képzést-oktatást és a szakmai napokat is magába foglalja.

A ma már működő koncepcióban az ügyfél lényegében egy csomagban, egy egyablakos rendszer keretében egy helyen mindent megkaphat a tervezett beruházásához, és nem kell külön a bankba, pályázatíróhoz, energetikushoz és telepítő céghez elmennie.

A társaság a következőkben is ezt az irányvonalat igyekszik továbbvinni nagyobb léptékben és szélesebb szolgáltatási portfólióval. Az A1 Solar mára túllépett a kizárólag napelemes fejlesztésekre fókuszáló megközelítésen, és a projekt üzletágban az a célja, hogy az EMEA régióban öt éven belül top tízes szereplővé váljon az átfogó ingatlan-energiahatékonysági, energiamenedzsment-automatizálási, okosotthon fejlesztések piacán az árbevétel-növekedés tekintetében úgy, hogy közben eredményoldalon is bővüljön.

A komplex koncepciót a cég úgy valósítja meg, hogy belsős szakértői csoportja mellett a különböző specifikus ágakat kiszervezi, így az asztalra letett, vázolt opciók közül az ügyfél által kiválasztott fejlesztések egy részét házon belül, másik részét pedig kiszervezett formában végzi el.

Az A1 nevet azonban csak Magyarországon használhatja a társaság, mivel a szolár iparágban szintén aktív A1 Telekom Austria csoport már régebben alkalmazza azt. Ezért a cégnek új nemzetközi brand nevet kell majd találnia a projekt üzletág számára, míg a kereskedelmi üzletág a nemzetközi piacon is az Energrosso brand alatt működhet.

Saját K+F tevékenységet is végeznek

A társaság a termékek többségét a gyártói név alatt forgalmazza, és mindössze egy termék fut saját név alatt, viszont az okosotthon területen a saját kutatás-fejlesztési tevékenységet is végez, illetve egy energiatárolással kapcsolatos fejlesztéssel is rendelkezik.

Az inverter- és napelemgyártásban ma nem lehet felvenni a versenyt Kínával, de a know-how, a kutatás-fejlesztés területén vannak lehetőségek.

A cégcsoport a növekedéshez nem vont be külsős tőkét a bárki által elérhető sima banki hitelen túl. Ezt Szenyán Endre abban az esetben tartja elképzelhetőnek, ha a társaság valamelyik fejlesztése beérik, és piaci termék lesz belőle.

Az elmúlt öt év egy rendkívül intenzív tanulási folyamat is volt a társaság számára, sikerükhöz pedig elmondása szerint olyan tényezők is érdemben hozzájárultak, mint például az MVÜK (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége) részéről kapott impulzusok.

Arra a kérdésre, hogy milyen tényezők korlátozzák egy átlagos magyar napelemes vállalkozás növekedését, Szenyán Endre azt felelte, hogy falba ütközve sokan visszakoznak, holott ilyenkor is tovább kell menni, akár a falon át is. Számos telepítő cégnél a külpiacra lépéstől is ódzkodnak, amiben szerinte az engedélyeztetés országonként eltérő, kihívásos jellege is szerepet játszhat. Saját példájára utalva úgy vélte, sok cégnél mindemellett az egyablakos, átfogó megközelítés hiánya is gátolhatja a növekedést.

Milyen jövő vár a hazai napelemes iparágra?



Magyarországon a lakossági napelemes piac nagyjából kifutóban van, de az már 2022-ben látszott, hogy keresletet lényegében csak a támogatások képesek támasztani - tekintett ki a piaci helyzetre Szenyán Endre. A kkv szegmensben szintén jellemző, hogy ha van pályázat, akkor vannak szerződések és telepítések is, de ha nincs pályázat, akkor utóbbiak sincsenek, míg a nagy, akár több 10 MW-os napelemparkok piacán csak a kivitelező cégek kis százaléka rúghat labdába, részben a kiválasztási folyamat sajátságai miatt.



Értékelése szerint a hazai napelemes cégeknek a lakossági szegmens tekintetében ma a Vidéki Otthonfelújítási Program (VOP) jelenti az utolsó mentsvárat. Miközben az önerős szerződéskötés olyan ritka, mint a fehér holló, mivel a szaldót váltó bruttó elszámolás mellett nagyon nehéz megtérülést számolni, az energetikai fejlesztésekhez is igényelhető támogatás hatására az értékesítések érzékelhetően nőttek, de a kifutását ma még nem látni előre. Elmondása szerint ahhoz, hogy támogatások nélkül is legyenek telepítések, tiszta, átlátható, tervezhető elszámolási renszer kellene, a tervezhetőséghez.

A VOP mellett jó lehetőséget teremtene, ha például osztrák mintára társasházak számára is nyílnának megújuló energiatermelésre irányuló pályázatok. Ezzel nagymértékben lehetne csökkenteni a jellemzően 40-60 éve épült társasházakban élő középosztály és alsó-középosztály által lakott ingatlanok rezsiköltségét akár energiaközösségekkel - így ez a hálózatra sem jelentene plusz terhet.

A két lakossági pályázat kivitelezései ma még folynak, de ezek a megrendelések szerinte csak tavasz végéig, nyár elejéig adnak munkát a cégeknek. Azt nem látjuk, hogy mi jön ez után, de azt igen, hogy egyre több cég húzza le a rolót - fogalmazott. A piac várhatóan a töredékére fog visszaesni, ami meg fogja tizedelni azokat a cégeket, amelyek nem diverzifikálták tevékenységüket a napelemek mellett például az energiatárók vagy hőszivattyúk telepítése irányába.



Mindezek miatt várakozása szerint a magyarországi napelem-telepítések üteme összességében csökkenés előtt áll, ami azonban szerinte az időjárásfüggő technológia eddigi, a várakozásokat rendre túlteljesítő hazai terjedésére tekintettel nem feltétlen baj. Szenyán Endre úgy vélte, a minőségi szempont jelentősen felértékelődik az eddigiekhez képest, amint számos cég eltűnik és egyre vékonyabbak a marginok, emellett a következőkben itthon is előtérbe kerülhetnek az olyan egyéb technológiák telepítései, mint a földhő, a geotermikus- és szélenergia, illetve a hidrogén.

A visszaesés ugyanakkor nem magyar sajátság, hanem egész Európát érinti, és részben azzal függ össze, hogy sok fejlesztő kivárásos stratégiát folytatott a napelemek áresésének folytatódására számítva. Ebben a trendben ugyanakkor már fordulat körvonalazódik, így a tulajdonos-cégvezető az európai piacon is a telepítési projektek fellendülésére számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images