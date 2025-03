Véget ért az állampapír-kánaán: Hova áramlik a pénz?

A hazai befektetési piac átalakuláson megy keresztül, a digitalizáció térnyerésével egyre több ügyfél fér hozzá kényelmesen és költséghatékonyan a befektetési lehetőségekhez, miközben az állampapírok hozamcsökkenése miatt sokan új stratégiákat keresnek. A K&H Értékpapír tapasztalatai szerint a befektetők jelentős része a nemzetközi részvénypiacok és devizás ETF-ek felé fordul. A brókercég az elmúlt évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre, többek között új mobil- és webes kereskedési platformokat vezetett be, és a digitalizált ügyfélélményt tovább erősíti. Az idei évben további innovációkra és ügyfélszám-növekedésre számítanak. Horváth Istvánnal, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

A hazai lakossági megtakarítások nagyot nőttek az elmúlt években, a befektetési szolgáltatók ügyfélállománya is szépen hízott, ráadásul van mozgás bőven a piacokon, napi rendszerességgel jönnek olyan események, bejelentések, melyek megmozgatják a tőkepiacokat, eljött a brokers’ paradise?

Több támogató tényező is van, az egyik, amely egy hosszabb távú nemzetközi trend, az az, hogy ahogy az egész életünk, úgy a befektetések világa is folyamatosan digitalizálódik, ez azt jelenti, hogy egyre többen, egyre kényelmesebben és költséghatékonyabban férnek hozzá befektetési szolgáltatásokhoz. A digitalizáció másik oldala, hogy nagyon sok információhoz jutnak hozzá az ügyfelek, a saját döntéseiket, befektetési stratégiájukat és az alapvető befektetési tudásukat is folyamatosan tudják online fejleszteni.

A másik egy hazai piaci sajátosság, amit úgy hívok, hogy az Állampapír kánaán vége. A befektetők akár 20 százalék közeli hozamot érhettek el kockázatmentesen inflációkövető papírokon az elmúlt években, ez az időszak azonban véget ért. Most ez a kamat nagyságrendileg 5 százalék, emiatt sok befektető újra gondolja a stratégiáját. Nyilván a legtöbb állampapír-befektetőnek a biztonsági igénye miatt ez nem jelent nagy változást, elfogadják az alacsonyabb kamatokat, ők akkor alszanak jól, ha ilyen típusú befektetéseket tartanak.

De vannak, akik hozzászoktak a két számjegyű hozamokhoz.

Igen, a befektetők egy része most azon dolgozik, hogy a 20 százalékot, amit eddig kapott, hogyan tudja elérni, ez pedig nekünk egy új lehetőséget jelent.

A hazai állampapírpiaci átalakulás még mindig zajlik. Ti mit láttok a saját ügyfeleiteknél? Hová áramlik az a pénz, ami mondjuk az állampapírkamatokból kijön? Nálatok milyen termékeket keresnek az ügyfelek?

Az év elején általános, szezonális képhez képest nagyobb beáramlást látunk, ez pedig legnagyobb arányban devizás ETF-ekbe megy, elsősorban nemzetközi részvénypiacokra, de sok pénz áramlik egyedi részvényekbe is. A több mint 20.000 elérhető tőzsdei instrumentum sok-sok lehetőséget tartogat.

A szofisztikált, online ügyfelek, tehát maguknak kereskednek, de azért nem minden ügyfél ilyen, valakinek fogni kell a kezét. Akik kérik a Ti segítségeteket a befektetéseikben, azokat milyen irányba terelitek?

Ügyfeleink elsöprő többsége online használja a szolgáltatásainkat. Azonban van egy offline, brókeri csatorna is annak, aki nagyobb összeget tart nálunk és igényli azt, hogy személyes befektetési tanácsot kapjon, az leszerződhet a brókeri szolgáltatásainkra, felmérjük az igényeit, tapasztalatait, élethelyzetét és mellé tesszük a mi piacról alkotott képünket.

Jelenleg a részvénypiacokon belül a fejlett piacokra összességében pozitívan tekintünk. Nyilván most nagy változások zajlanak, új amerikai elnök van, a német választások új gazdaságpolitikát hoznak, de alapvetően azt gondoljuk, hogy növekedési lehetőség van a gazdaságban és a tőzsdén is a fejlett piacokon: Amerikában, Európában. Idén nagyobb lehetőséget tartogathat a német gazdaságpolitikai fordulat, ezen keresztül pedig a német/európai felzárkózás, amit támogathat a korábban kialakult diszkontok csökkenése is, de Amerika tekintetében is azt gondoljuk, hogy van lehetőség hiszen a tőkepiaci hatékonyságban, innovációban, technológiában még mindig Amerika a vezető.

Mit gondoltok a feltörekvő piacokról?

A feltörekvő piacokkal kapcsolatban óvatosabban érdemes fogalmazni, és elkülöníteni egymástól az eltérő régiókat, ugyanakkor a régiónk részvénypiacai izgalmasak. Az európai diszkonttal és az ukrán-orosz konfliktussal együtt nyomott árazáson forog a magyar, de a lengyel részvénypiac is, azt gondoljuk, hogy ha valaki ide fektet be hosszú távú szemlélettel, akkor olcsó eszközöket vesz. Ha pedig gyorsan jön valamilyen megoldás, megnyugvás az orosz-ukrán konfliktusban, akkor akár már rövidebb távon is gyümölcsöző befektetés lehet a régiós részvény.

Tavaly jól teljesítettek a régiós részvénypiacok, és a hazai befektetési szektor is. A K&H Értékpapírnál mik voltak a fontosabb események 2024-ben?

2024 eseménydús év volt. Az év első hónapjai arról szóltak, hogy új kereskedési rendszert vezettünk be, támogattuk ügyfeleinket abban, hogy ezzel megismerkedjenek, majd elindult az új mobiltraderünk is tavaly januárban, ezzel egyidőben egy új webes felületre kerültek át az ügyfeleink. A mobiltraderünk hamar népszerűvé vált, a webtraderünket az ügyfelektől kapott visszajelzések alapján fejlesztettük, ez az átállás, újraindulás volt a meghatározó az év első harmadában. Az ügyfeleink nagyon türelmesek voltak, nagy köszönettel tartozunk nekik, hogy segítették ezt a folyamatot. Úgy zártuk az évet, hogy 8 százalékkal nőtt az ügyfeleink száma, amiben fontos szerepe volt annak, hogy tavaly július óta elérhető az okostelefonos számlanyitás. Magyar okmányokkal a fotelban ülve bárki meg tudja nyitni a számláját a K&H Értékpapírnál. Mostanra körülbelül 1500 számlanyitás ment végig sikeresen ezen a folyamaton.

2025-re mik a tervek?

Az idei évre a tavalyi lendülettel tudtunk ráfordulni, január 1-től olyan kampányokat indítottunk, amelyekkel új ügyfeleket szólítunk meg, emellett olyan kampányunk is van, amellyel a meglévő ügyfeleinknek tudjuk megköszönni, ha új forrásokat hoznak hozzánk.

Azon is dolgozunk, hogy fokról - fokra építkezve bevezessük a webtraderünk új verzióját. A meglévő platform funkcióit megtartva új formába csomagoltuk, a dizájn, a navigálás, az intuitív használat már megfelel a kor követelményeinek. Ami fontos, hogy úgy a régi webtraderben, mint az újban, van olyan felület, ahol az ügyfél visszajelzést tud adni számunkra. Ezt szeretnénk megtartani, mert fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk beérkező kommentek és azon igények, amelyek sok ügyfelet érintenek, prioritásként kerüljenek be a fejlesztési terveinkbe.

Mi az, amit az ügyfelek keresnek? Egyértelműen a digitalizáltabb, egyre önállóbb kereskedés a trend?

Azt látjuk, hogyan változnak az ügyfélszokások, de ha kicsit jobban kitekintünk, érdemes a legrészletesebb amerikai kutatásokat is megnézni, azok alapján pedig egyértelmű trend, hogy az újabb generációk egyre inkább az online térben, önállóan, mobilappokon keresztül kereskednek, a zsebünkben vannak a világ tőzsdéi. Az, hogy bármikor elérhető, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden ügyfél daytrader lesz, de amikor szükségük van rá, akkor azonnal meg tudják nézni, hogy áll a portfóliójuk, milyen hírek jöttek ki, milyen elemzéseket küldött a szolgáltató, és ha akarnak, akkor kereskedni is tudnak.

Az online szolgáltatásainknál öt különböző árazási szintünk van, az ügyfelek az aktivitásuk intenzitásának emelkedésével automatikusan egyre jobb és jobb árazási csomagokba kerülhetnek, így számukra javulnak a kondíciók. A K&H Csoporton belül is keressük az együttműködési lehetőségeket, most márciustól a K&H Bank és a K&H Értékpapír között az ügyfelek ingyen, költségek nélkül tudnak utalni.

Ha 2025-re lehetne bármit kérni, mit kérnél? Még több Trump-bejelentést, hogy legyen mozgás a piacokon vagy esetleg kevesebb adót?

Szolgáltatói oldalról annak örülnénk, ha még többen ismernék meg a rendszeres ETF programunkat, amely egy olyan szolgáltatás, mellyel havonta automatizáltan értékpapírszámlára vagy akár TBSZ-re tudnak az ügyfeleink egy általuk meghatározott összeget félretenni. Innovatív szolgáltatóként nap mint nap azért dolgozunk, hogy a digitalizálódó befektetési trendből mi is méltán kivegyük a részünket, és szolgáltatásainkkal elégedettek legyenek az ügyfeleink. Hiszen, ők lesznek azok, akik elmesélik a kollégáiknak, családtagjaiknak, hogy hogyan intézik a befektetéseiket, akik tovább tudják adni a jó hírünket. Bízunk benne, hogy a most bevezetett új webtraderünk is hozzájárul ehhez az elégedettséghez.

Címlapkép, fotók: Kaiser Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.