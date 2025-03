Szicília - Az európai zöld átállás élő laboratóriuma

Nem várt helyről kaphat lendületet az európai zöld átállás: Szicília, amely mára nem csupán turisztikai célpont, hanem a megújulóenergiás beruházások egyik éllovasa. A dél-olasz szigeten az olajfinomítókat és fosszilis alapú iparágakat egyre inkább felváltják a zöld energiaforrások, legyen szó bioüzemanyag-gyártásról, modern szélerőműparkokról vagy éppen csúcstechnológiás napelemgyártásról. A fenntarthatóság és az ipari innováció összekapcsolódása új távlatokat nyit a régió gazdasági és társadalmi fejlődésében. Az Európai Unió ambiciózus klímapolitikai céljaihoz igazodva Szicília számos innovatív projekttel szemlélteti azt, hogy miként járhat kéz a kézben a tisztaenergia-fejlesztés és a hagyományos iparágak átalakítása.

Szicília neve hallatán a legtöbben a ragyogó napsütésre, a végtelen tengerre és a gazdag, több ezer éves történelemre gondolnak. A sziget azonban az utóbbi években egy új területen is reflektorfénybe került:

az európai megújulóenergia-forradalom egyik kiemelkedő helyszíneként emlegetik.

Ezt saját szemünkkel is láthattuk egy nemrégiben szervezett, háromnapos EU-s sajtóúton, amelyen Európa különböző országaiból érkező energetikai újságírók vehettünk részt. Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága (DG ENER) azért szervezte meg ezt a programot, hogy testközelből tapasztalhassuk meg azt, hogy Szicília hogyan válik a zöld átállás és az iparfejlesztés mintapéldájává. A látogatás során bejártunk egy csúcstechnológiás bioüzemanyag-finomítót Gela városában, egy modern szélerőműparkot a hegyes-dombos belső területeken, egy kulcsfontosságú nagyfeszültségű alállomást, valamint Európa egyik legnagyobb napelemgyárát Cataniában.

Az itt következő részletes beszámolóban összefoglalom, mit láttunk, mik a legfontosabb tanulságok, és hogyan illeszkedik mindez az Európai Unió szélesebb klímapolitikai és gazdasági stratégiájába.

Kezdjük az elején

A betekintés apropóját Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök második elnöki ciklusa adta. Ugyanis már korán kijelentette, hogy az Európai Bizottság folytatja azt az ambiciózus célt, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé váljon a teljes unió.

Ez a törekvés nem új keletű: az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) már 2019 végén kijelölte a klímasemlegesség elérésének irányát, ám a Covid–19-világjárvány, majd az ukrajnai háború és annak energiapiaci következményei valamennyire átírták az eredeti terveket. Az EU-nak most már nem pusztán klímavédelmi indokból, hanem

az ellátásbiztonság és a geopolitikai stabilitás szempontjából is létfontosságú felgyorsítania a megújulóenergia-fordulatot.

Ugyanakkor von der Leyen hangsúlyozta: a környezetvédelmi célokkal párhuzamosan a gazdasági versenyképesség megőrzése (vagy éppen megerősítése) is kulcskérdés. Az Európai Unió a világ teljes szén-dioxid-kibocsátásának mindössze 8–10%-át adja, miközben más nagy gazdasági erőterek, például az Egyesült Államok vagy Kelet-Ázsia, eltérő ütemben haladnak a klímavédelmi vállalásokkal. Az EU nem engedheti meg magának, hogy a zöld átállás során olyan mértékben emelkedjenek az energiaköltségek, ami a kontinens iparát hátrányos helyzetbe hozná globális versenytársaival szemben. A kettős cél – klímabarát gazdaság és versenyképesség – rengeteg új kihívást jelent a döntéshozók számára.

Versenyképességi Iránytű és Tiszta Ipari Megállapodás

Hogy ezt a dilemmát kézben tartsák, 2025. január 29-én közzétették a Versenyképességi Iránytűt (Competitiveness Compass), amely a tiszta technológiák európai fejlesztésének stratégiai keretrendszereként szolgál. Ez olyan témákkal foglalkozik, mint a kutatás-fejlesztés támogatása, az innováció ösztönzése, a kritikus nyersanyagok európai beszerzési lehetőségeinek diverzifikálása vagy a zöld iparágak munkaerőpiaci szükségletei.

Idén február 26-án pedig kiadták a Tiszta Ipari Megállapodást (Clean Industrial Deal), amely még tovább megy:

célja Európa újraiparosítása, de zöld, fenntartható eszközökkel.

Ez szorosan kapcsolódik azóta a REPowerEU tervhez, valamint a frissen javasolt Net-Zero Industry Acthez is, amely kifejezetten a tiszta energiát és a klímabarát ipari megoldásokat helyezi előtérbe. Mindezek az intézkedések azt mutatják, hogy az Európai Unió a következő években valóban prioritásként kezeli a zöld átállást és a stratégiai iparfejlesztést.

Miért Szicília?

A dél-olasz sziget különösen érdekes helyszín, mert egyszerre találkoznak itt a régiók közötti gazdasági különbségek, a kivételes természeti adottságok (mint az erős napsütés és kedvező szélviszonyok), valamint a hagyományos, fosszilis alapú ipar átalakításának szükségessége.

Ugyanis hosszú ideig részben a turizmusból, részben a kőolaj-finomításból, petrolkémiai tevékenységekből, hagyományos mezőgazdaságból élt. Azonban az elmúlt évtizedben ugrásszerűen megnőtt a megújuló energia termelése (főként nap és szél), sőt, jelentős EU-s és vállalati beruházások indultak a kapcsolódó iparágak és infrastuktúra fejlesztésére. Ennek köszönhetően

Szicília mára egyre inkább az európai zöld átállás egyik „kísérleti terepévé” válik.

Enélkül nincs nyaralás: növényi hulladékból feltankolt repülőgépek

Utunk első állomása Gela volt, egy Dél-Szicíliában fekvő, mintegy 75 ezer lakosú tengerparti város, amely régóta olajfinomítóiról és petrolkémiai üzemeiről volt ismert. A helyi gazdaság fókuszában évtizedekig a kőolaj-feldolgozás állt, ám a környezeti károk és a gazdasági szerkezetváltás szükségessége egyre nagyobb nyomás alá helyezte ezt a szektort.

Az Eni csoport (Olaszország egyik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata) 2014-ben döntött úgy, hogy a gelai olajfinomítót részben bezárja, és inkább egy bioüzemanyag-finomítót alakít ki a meglévő infrastruktúra átalakításával. Ez 2019-re valósult meg teljesen, azóta a létesítmény már elsősorban használt sütőolajokat, állati zsírokat, egyéb szerves hulladékokat és hulladék növényi olajakat dolgoz fel. Ma ez az üzem (amelyet az Eni csoport leányvállalata, az Enilive működtet) éves szinten több mint 700 ezer tonna bioalapanyagot képes feldolgozni, és Európa egyik legnagyobb gyártója a hidrogénezett növényi olajból (HVO) készülő gázolaj területén.

Az uniós szabályozásoknak megfelelően 2022-től teljesen felhagytak a pálmaolaj használatával, ami erős jelzés arra, hogy a fenntartható forrású hulladék- és melléktermék-alapanyagok dominálnak.

Termelési folyamat és Ecofining-technológia

A finomítóban a bioalapanyagok egy olyan folyamaton mennek keresztül, amelynek legfőbb lépései a következők:

Előkezelés (degumming): Ekkor eltávolítják az olyan szennyező komponenseket, mint a foszfor vagy a nátrium, és a bomláskor keletkező metánt is gondosan kezelik. Ezzel biztosítják, hogy a későbbi hidrogénezés során a katalizátor ne sérüljön meg.

Az alapanyagok begyűjtését követően hatalmas tartályokban kezdődik a folyamat (előkezelés).

Gőzreformálás (steam reforming): A szükséges hidrogént földgáz és vízgőz magas hőmérsékletű reakciójával állítják elő. A folyamat melléktermékeként szén-dioxid is felszabadul, jelenleg azonban itt még nincs beépítve szén-dioxid-leválasztás (CCS). A gyár képviselői szerint a jövőben lehetséges, hogy ezt a technológiát is telepítik.

A hidrogén előállítás nagyjából 99%-a még fosszilis alapon, gőzreformálásos technológiával történik.

Finomítás, desztilláció: A bioalapanyag a desztilláció során különféle sűrűségű és forráspontú frakciókra (anyagokra) válik szét, amelyeket aztán további tisztításnak vetnek alá. A kulcs az úgynevezett Ecofining-eljárás, amelyet az Eni az UOP-pel együtt fejlesztett ki. Ez lehetővé teszi, hogy a végeredmény egy rendkívül jó minőségű, a hagyományos gázolajjal teljesen keverhető dízel-alapanyag legyen (HVO). Ezt az Eni „HVOlution” néven forgalmazza Olaszországban, és az EU-s szabványoknak megfelelően alkalmazzák közúti járművekben.

A cég szakemberei külön hangsúlyozták, hogy a HVO sokkal jobb hidegtűréssel rendelkezik, mint a klasszikus biodízelek (cloud point akár –20 °C), ezért olyan északi piacokra is gond nélkül szállítható, ahol télen extrém hideg uralkodik.

Az egész folyamat lelke, ahol egy hatalmas tartályban ülepednek a különböző finomított termékek.

Fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF)

A gelai üzem egyik fontos fejlesztése a fenntartható repülőgép-üzemanyag, azaz a SAF (Sustainable Aviation Fuel) gyártásának elindítása 2023-ban. A légiközlekedés zöldítése az egyik legnagyobb kihívás az iparágban, hiszen a repülők nem tudnak könnyen villanymotoros vagy hidrogénes hajtásra átállni. A SAF jelenleg még csak kevert formában (kb. 50%-ban bioalapú, 50%-ban fosszilis kerozin) alkalmazható, de már ez is jelentős kibocsátáscsökkentéssel jár.

Az Eni azt tervezi, hogy az évtized közepére akár évi 150 ezer tonna SAF-ot is előállíthat Gelában, ami az európai légi közlekedés SAF-igényének jelentős hányadát fedezheti. Ez kiemeli Szicília szerepét a közlekedési szektor zöldítésében is.

Munkavállalói átképzés és gazdasági hatások

A biofinomítóban dolgozók körülbelül fele már korábban is a régi olajfinomítóban tevékenykedett, de egy teljes körű átképzéssel megtanulták a bioalapú technológiák működtetését. Ez a példa jól szemlélteti, hogy

a zöld átállás nem feltétlenül jár munkahelyvesztéssel, hanem akár folytonos átmenet is lehet.

Környezeti szempontból jelentős előrelépés, hogy a korábbi erősen szennyező technológiák helyett a mostani üzem sokkal kisebb mértékben bocsát ki kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illetve illékony szerves vegyületeket. A fenntarthatósági jelentések szerint a régi finomítóhoz képest akár 80%-kal csökkent a levegőszennyezés több komponense. Emellett az Eni nagyszabású környezeti rehabilitációs programot is folytat Gela környékén, mivel a korábbi évtizedek öröksége (például talajszennyezés) még mindig teher a régióra nézve. A város ugyanakkor megőrizhette az ipari-foglalkoztatási bázisát – ami Dél-Olaszországban különösen fontos, hiszen Szicília nem bővelkedik egyéb nagyipari kapacitásokban.

Röviden tehát Gela története egy sikeres és inspiráló átállási folyamatra hívja fel a figyelmet: a fosszilis alapú korszakot felváltva is működhet ipar, amely egyszerre zöld és gazdaságilag megtérülő, a helyi lakosságnak pedig stabil megélhetést kínál.

Decisione della famiglia: kőolaj helyett szélturbinák

A sajtóút következő állomásán a szervezők egy olyan vállalathoz vittek bennünket, amely korábban, nagyon sokáig az olajiparban utazott, de a 2000-es évek elején radikális fordulatot vett: elkezdett befektetni a megújuló energiákba, elsősorban a szélenergia területére.

Edoardo Garrone megalapítja a vállalatot Genovában (1938) - Forrás: erg.eu

A cég ma már ERG néven működik, és Olaszország egyik vezető szélerőmű-üzemeltetőjévé lépett elő, több mint 1460 MW kapacitással bír az országban (ez a teljes olasz szélerőmű-kapacitás 12%-át jelenti), és Európa-szerte közel 3,2 GW-ot üzemeltet vagy fejleszt.

Ez a „kőolaj helyett szél” történet jól mutatja, hogy

egy korábban tisztán fosszilis fókuszú cég képes teljesen új üzleti modellre átállni, ha felismeri a jövőbeli trendeket.

A tulajdonos család 2023-ban eladta az utolsó, még meglévő fosszilis (gázalapú) erőművét is, ezzel formálisan is kivonult a hagyományos energiahordozókból. Számukra a 21. század az új megújuló energiás paradigmát jelenti.

Szélerőműpark a Mineo–Militello–Vizzini térségben

Utunk célja a sziget belsejében fekvő dombvidék volt, 600–800 méterrel a tengerszint fölött, ahol a szélerőműpark helyezkedik el. Az itteni, 2024-ben felújított park 24 dán Vestas V136 típusú turbinából áll, egyenként 4,2 MW névleges teljesítménnyel, így a teljes kapacitás 100,8 MW. Éves szinten hozzávetőleg 234 GWh villamos energiát állít elő – ez körülbelül 75–80 ezer ember átlagos áramfogyasztását fedezi. A gyártó szerint egy ekkora park évente akár 80–100 ezer tonna CO₂-kibocsátást is megtakaríthat a fosszilis áramtermeléshez képest.

Bár nem a szokásos szicíliai időjárás fogadott minket, cserébe viszont egy igazán különleges látvány tárult elénk.

A szervezők lehetővé tették, hogy egészen közelről szemlélhessük meg az egyik turbinát. A torony a lapátokkal együtt 180 méter magas, a rotorlapátok hossza meghaladja a 65 métert. A „gondolában” (a torony tetején lévő gépházban) helyezkedik el a generátor, amely a forgó lapátok mozgásából nyert energiát villamos árammá alakítja.

A gondolában rengeteg szenzor figyeli a szélsebességet, a lapátokra nehezedő terhelést, a hőmérsékletet és a rezgéseket, és ezek az adatok folyamatosan továbbítódnak a cég távoli felügyeleti központjába. Ha valami rendellenességet tapasztalnak, a rendszert akár távolról is le lehet állítani, vagy igazítani a lapátok dőlésszögén. A karbantartás azonban nagyrészt helyszíni, ám a garanciális időszakban például kizárólag a turbina gyártójának szakemberei nyúlhatnak a gépekhez.

A repowering jelentősége

A park külön érdekessége, hogy egy repowering projekt keretében újult meg. Vagyis a régi turbinákat (amelyek kisebb teljesítményűek, alacsonyabb tornyúak voltak) elbontották, és azokat modern, hatékonyabb gépekkel váltották ki.

Így ugyanakkora területen, hasonló hálózati csatlakozási pontokon akár háromszor annyi energiát lehet megtermelni, mint korábban.

Ki tudja hol a vége ennek az óriásnak.

Ez kulcsfontosságú stratégia a 2030-as uniós megújulóenergia-célok teljesítéséhez, hiszen a rendelkezésre álló földterületek, telepítési helyek korlátozottak. Sok helyen az a megoldás, hogy a meglévő, régebbi eszközöket fejlesztik fel.

A működő turbinák meglepően csendesek voltak, míg néhány éppen állt a garanciális karbantartás miatt. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már viszonylag kevés zajjal járnak, így 300–400 méter távolságban már alig hallani valamit

A helyi üzemeltetők azt is elmondták, hogy a társadalmi elfogadottság kezdetben nem volt magától értetődő, de ma már a legtöbb helyi támogatja a projektet. A földtulajdonosoknak, akiknek a területén állnak a turbinák, rendszeres bérleti díjat fizetnek. A környezeti hatásvizsgálat során gondosan kiválasztották a telepítési pontokat, hogy ne zavarják a madárvonulást és ne legyenek túl közel a lakóházakhoz.

Modern alállomások: a zöld átállás idegrendszere

Az aznapi utolsó állomás a szélerőműparktól nem messze, mindössze 15 perc buszútra volt: a Vizzini alállomás, amely a sziget villamosenergia-hálózatának egyik kulcsfontosságú csomópontja. A tulajdonos a Terna, Olaszország országos villamosenergia-átviteli rendszerirányítója. Az itt üzemelő 380/150 kV-os alállomás fogadja a régióban termelt megújuló (és egyéb) villamos energiát, majd nagyfeszültségen továbbítja azt a sziget többi részére vagy a szárazföldi irányba.

A helyszínen a helyiek bemutatták, hogyan érkezik be a szél- és naperőművekből a középfeszültségű (általában 20–30 kV-os) villamos áram, amelyet itt 380 kV-ra transzformálnak fel a nagyméretű transzformátorok. A biztonságos és hatékony átvitelhez több kilométeres távvezetékeken halad az áram, és a megfelelő szakaszolókkal, kapcsolóberendezésekkel lehet a hálózatot irányítani, karbantartani.

Az alállomások ilyen szempontból a rendszer „idegrendszerének” tekinthetők, ahol valós időben kell összehangolni a termelést és a fogyasztást.

A jövőben akár robotkutyák is járőrözhetnek majd a telephelyeken, amelyek a működési rendellenességeket jelezhetik.

Nagyfeszültség, zaj, biztonsági rendszerek

A helyi szakértők elmondták, hogy az alállomás bizonyos pontjainál az elektromosság szinte "érezhető". Ezt igazolni is tudom, hiszen a ködös körülményeknek köszönhetően, a nedvesség miatt szinte hallani lehetett ahogy az elektromosság áramlik a vezetékeken. Ezért szigorú biztonsági előírások vonatkoznak a belépésre: a földelések, a kifeszített kordonszalagok, a védőruházat mind azt szolgálják, hogy a látogatók és a dolgozók ne kerüljenek veszélybe.

Egy másik érdekes újítás, amiről a mérnökök beszéltek, hogy némelyik transzformátorban növényi alapú szigetelőolajat alkalmaznak, nem pedig kőolajszármazékot. Ez környezetbarátabb megoldás, hiszen egy esetleges szivárgásnál nem károsítja annyira a talajt, és a termelése is fenntarthatóbb forrásokra épülhet. A cég szerint teljesítmény tekintetében ezek a transzformátorok ugyanolyan jók, mint a hagyományosak.

Hálózatfejlesztés és integráció

A Vizzini alállomás kapacitása azért is fontos, mert a szicíliai megújulóenergia-termelő kapacitások rohamosan nőnek. Ma már több mint 4 GW megújuló beépített kapacitás üzemel a szigeten (főként nap és szél), és a következő években további 1–2 GW belépése várható. Mindezt úgy kell integrálni a rendszerbe, hogy a sziget és a szárazföldi Olaszország közötti távvezetékek átviteli képessége is korlátozott.

A megújulóenergia és áramhálózat szimbiózisa egy képen.

Energiatárolás – a jövő kulcsa

A megújuló erőművek ingadozó termelése miatt felértékelődik az energiatárolás szerepe. A Vizzini alállomáson is tervezik nagyméretű akkumulátoros tárolók telepítését. Ezek a tárolók a csúcsnapi termelés (például dél körül, amikor a napelemek erősen termelnek) egy részét raktároznák el, hogy később, amikor a fogyasztás megugrik, vagy amikor a nap már lement, vissza tudják táplálni a hálózatba. Ez a megoldás csökkenti a felesleges termelés okozta veszteséget, és hozzájárul a hálózat stabilitásához. A helyi szakemberek szerint az akkumulátoros tárolók telepítése – bár költséges – egyre inkább gazdaságilag is megtérül, köszönhetően a folyamatosan csökkenő akkumulátoráraknak és a hálózati szabályozás előnyeinek (pl. csúcsidős áramárak).

Összességében a vizzini alállomáson szerzett benyomások megerősítették bennem, hogy a megújulók tényleges integrálása nemcsak néhány napelempark vagy szélerőmű kérdése. Legalább olyan fontos a villamosenergia-hálózat fejlesztése, a nagy kapacitású összeköttetések és a tárolómegoldások kialakítása, valamint az okos hálózatirányítás.

A zöld átállás ugyanis nem valósulhat meg erős, modern és digitális hálózat nélkül.

Európa napelem gigásza: innovatív technológiával a versenytársakkal szemben

Az utolsó napon az Etna árnyékában fekvő 3SUN gigantikus napelem- és modulgyárához látogattunk el. Ez a létesítmény 2011-ben jött létre az Enel Green Power, a Sharp és az STMicroelectronics közös vállalkozásaként. A kezdeti időszakban vékonyfilmes technológiát használtak, majd 2018-tól átálltak az ún. heterocsatlakozásos (HJT) cellákra. Azóta mindkét oldalukon átlátszó (bifaciális) paneleket is gyártanak, melyek képesek a hátoldalról érkező, talajról visszavert fényt is hasznosítani.

Ez kb. 10–20%-os többlethozamot eredményez a hagyományos, egyoldalas modulokhoz képest,

főleg világos, tükröző felületek (például hóborítás) vagy speciális fehér kavicsos talaj esetén.

A gyár hatalmas bejárata, ami már ekkor jól érzékelteti, mekkora projektről van szó.

A gyár eleinte évi 200 MW kapacitással állított elő napelemcellákat, de 2022-ben bejelentettek egy óriási bővítést. A terv szerint a fejlesztéssel a gyártókapacitás eléri a 3 GW-ot, amivel a 3SUN lesz Európa egyik legnagyobb napelemgyára.

Automata sorok és világrekordok

A 3SUN gyárban tett látogatásunk során először egy biztonsági eligazítást tartottak, majd védőruhát és cipővédőt kellett ölteni, ugyanis a félvezetőiparhoz hasonlóan itt is tiszta terek (clean room-ok) működnek.

A gyártósorok között robotkarok és futószalagok végtelen hálózata szállítja a szilíciumostyákat (wafer) állomásról állomásra. A folyamat során olyan lépések zajlanak, mint például a savas maratás (amely eltávolítja a vágás közben keletkezett fém- és szilíciumreszeléket a lapocskák felületéről), az antireflexiós réteg felvitele, a vékony fémrétegek lerakása (PVD és PECVD folyamatok), a cellák elektromos kontaktusainak nyomtatása, majd a modulokba építés (laminálás) és a végső minőségellenőrzés. Számos ponton automata optikai és elektromos tesztelés történik, hogy kiszűrjék a hibás cellákat.

A 3SUN egyik büszkesége, hogy 2020-ban világrekordot ért el a sorozatban gyártott heterocsatlakozásos cellák hatékonyságában: 24,6%-ot mértek, laboratóriumi prototípus esetén pedig a 25%-ot is elérték. A gyár szakemberei azt is mondták, hogy a kétoldalú (bifaciális) panelek akár 95% körüli hátsó oldali hasznosulással dolgoznak, ami piacvezetőnek számít.

Előtte-utána kép a szilícium (napelem) lapokról, miután megkapták a szükséges kezelést.

Tandemcellás technológia – a következő nagy lépés

A jövőre nézve a gyár fő kutatás-fejlesztési iránya a tandemcellás technológia. Ez azt jelenti, hogy egy panelen belül két különböző félvezetőréteg (például kristályos szilícium és perovszkit) kombinációját használják, amelyek a napsugárzás eltérő hullámhosszait alakítják át elektromos energiává.

Így akár 30%-os hatásfok-növekedés is elérhető a hagyományos szilíciumcellákhoz képest.

Az Enel (amely ma a 3SUN legfőbb részvényese) abban bízik, hogy 2024 után már a tömegtermelés egy részét is ezzel a tandemcellás megoldással fogják végezni Cataniában, ami Európában úttörő lenne.

A kutató-fejlesztő laborban fiatal mérnökök és anyagtudósok dolgoznak rajta, hogy a tandemcellák tömeggyártásba is beilleszthetők legyenek, mind műszakilag, mind költséghatékonyság tekintetében. Amint ez sikerül, a cataniai üzem nemcsak Európa legnagyobb napelemgyártója lesz, hanem a technológiai fejlődés élvonalába is kerülhet.

A gyár teljes kapacitásának kihasználásával naponta akár 14-15 ezer napelemet is képes lesz előállítani.

Gazdasági és társadalmi dimenzió

A 3SUN bővítése hozzávetőleg 900 közvetlen új munkahely létrejöttét ígéri, valamint további több száz, esetleg ezer beszállítói és logisztikai állást generál. Szicília hagyományosan a magas munkanélküliségi ráta miatt küzd, ezért egy ilyen beruházás sokat jelent a régió számára. A helyiek büszkék arra, hogy Szicília nem csupán fogyasztója, hanem gyártója és exportőre is lehet a megújuló energiát előállító berendezéseknek.

Magunk is érzékeltük azt a felpezsdülést, ami Cataniában zajlik. A gyár területén új csarnokok épülnek, daruk és munkagépek szorgoskodnak – az egész helyszín egy hatalmas építési terület benyomását kelti, ahol folyamatos a fejlesztés. Amikor a gyárlátogatás végén szóba került az európai napelemmodul-gyártás nehéz helyzete (például a kínai cégek uralta globális piacon), a 3SUN vezetői azt hangsúlyozták, hogy

éppen a csúcstechnológiás és minőségi termékekkel tudnak versenyképesek maradni.

Az uniós támogatások és az európai energiabiztonsági célok pedig „hátszelet” adnak annak, hogy a kontinens visszaszerezzen valamit a korábban csaknem teljesen elvesztett napelemgyártó kapacitásból.

Veni, vidi, vici

Szicíliában egyértelműen látszik, hogy a klímavédelem és az ipari fejlesztés egymást erősítő folyamatok lehetnek. A gelai kőolaj-finomítóból kialakított „biofinomító” nemcsak használt olajokból és zsírokból állít elő minőségi üzemanyagot – köztük fenntartható repülőgép-üzemanyagot –, de a projekt során a munkavállalók képzésére és a régi infrastruktúra újrahasznosítására is nagy hangsúlyt fektetnek.

A sziget alkalmazott szélerőműparkok „repowering” folyamata sokkal hatékonyabb energia-előállítást tesz lehetővé ugyanazon a területen, miközben a helyi gazdálkodók, önkormányzatok és közösségek is részesülnek a bérleti díjakból és az adóbevételekből. A fejlesztések során a villamosenergia-hálózatot is bővítik, hogy a megnövekedett zöldenergia-termelést (nap- és szélenergia) eljuttassák Olaszország távolabbi régióiba vagy akár a mediterrán térség más országaiba is. Ezzel párhuzamosan a 3Sun napelemgyár Cataniában nemcsak mennyiségben, hanem technológiai színvonalban is nagyot lépett előre: a legkorszerűbb panelek gyártásával visszahelyezheti Európát a globális napelemipar térképére.

Mindez Európai Uniós keretek között valósul meg, ahol olyan programok, mint a REPowerEU vagy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, támogatják a megújulóenergia-projektek gyors terjedését, a zöld iparágak létrejöttét, valamint a régiók gazdaságának modernizálását. Bár egyesek tartanak attól, hogy a zöld átállás megdrágítja az energiát és rontja az ipari versenyképességet, Szicília példája rávilágít arra, hogy a tisztaenergia-fejlesztések ma már gyakran olcsóbbak a fosszilis alapú termelésnél, ráadásul csökkentik az importfüggőséget is.

A kulcs a politikai támogatás, a vállalati beruházások és a helyi közösségek bevonása, hiszen a projektek hosszú távon csak akkor lehetnek igazán sikeresek, ha minden érintett érdekelt a fenntartható fejlődésben.

