Összeomlott a Tesla Európában

Kis mértékben estek az autóeladások az Európai Unióban februárban, a nagy sztori azonban a Tesla összeesése, idén lefeleződtek az eladásai, miközben egyébként nagyot nőttek az európai elektromos autó eladások, szóval ez egyértelműen Tesla-specifikus probléma. A Tesla gyenge eladásai csak részben magyarázhatók modellváltással és gyártási problémákkal, ebben már bőven benne van az is, hogy Elon Musk politikai szereplése miatt sokan elutasítják a márkát.

Összeesett a Tesla

Ritkán vannak nagyobb izgalmak az európai autóértékesítési statisztikákban, most viszont különösen izgalmasak a havi jelentések, amikből kiderül, hogy az egyes márkák hogyan teljesítettek. Elon Musk politikai szerepvállalása nem tett túl jót a Tesla eladásainak, ezt láttuk januárban is, most pedig megérkeztek a februári számok, és ezek sem túl fényesek az amerikai gyártónál:

Az Európai Unióban idén februárban 11 743 Teslát adtak el, 47 százalékkal kevesebbet, mint egy éve, az év első két hónapjában pedig már 49 százalék a visszaesés, vagyis

idén a Tesla eladásai lefeleződtek az EU-ban.

Úgy, hogy a teljes piac februárban csak 3,4, az első két hónapban pedig 3 százalékkal zsugorodott, az elektromos autó eladások pedig 23,7 illetve 28,4 százalékkal nőttek.

6 ország kivételével minden EU-s országban nőttek az elektromosautó eladások, a nagyobb piacok közül Németországban 31 százalékkal, Belgiumban 39, Hollandiában 22 százalékkal.

Azért a következő hónapok eladásait még érdemes megvárni, mert azt tudjuk, hogy a Tesla legnépszerűbb modelljénél, az Y-nál modellfrissítés volt, és sokan várták már az új autókat, ráadásul a kínai gyárban a gyártás felfuttatásával is problémák voltak/vannak, de azért

önmagában ezekkel nehéz lenne magyarázni az eladások összeesését, Musk ámokfutása kellett ehhez.

Februárban az elektromos autók eladásai Németországban közel 31 százalékkal nőttek, a Tesla eladásai azonban több mint 70 százalékkal csökkentek, de más európai országokban is visszaesett a Tesla, Portugáliában 50, Franciaországban 45, Svédországban 42, Norvégiában pedig 48 százalékkal csökkentek az eladások.

Csak hogy az európai eladásokat perspektívába helyezzük: a világ legnagyobb autópiacán, Kínában is hasonló a helyzet, szóval nem európai problémáról van szó. Kínában februárban 49 százalékkal csökkentek a Tesla eladásai, 30 688 autót szállítottak ki, 2022 júliusa óta nem volt ilyen alacsony az eladás,

a Tesla piaci részesedése a 2022-es több mint 16 százalékról 2025 februárjára 4,3 százalékra zuhant.

Zsugorodott az újautó piac

Az Európai Unióban 853 670 új autót regisztráltak februárban, 3,4 százalékkal kevesebbet, mint egy éve, az év első két hónapjában pedig 3 százalékkal estek az eladások.

A februári visszaesésben fontos szerepet játszott, hogy a két legnagyobb piac, a német (-6,5%) és a francia (-0,7%) is zsugorodott.

A magyar piacon 10 575 új autót adtak el, 1,5 százalékkal kevesebbet, mint egy éve, az év első két hónapjában még a februári csökkenéssel együtt is 4,8 százalékkal nőtt az autóeladás. A friss adat egyelőre nem töri meg a 2024 második felében újrainduló emelkedő trendet, hiszen az év első két hónapjában éves alapon így is közel 5%-os a növekedés. A hazai eladások bizonytalanul, hullámzásokkal emelkednek, 2023 végén (három év lejtmenet után) indult emelkedésnek a regisztrációk száma, ami 2024-ben egy rövid időre elakadt, majd ismét növekedni kezdett.

A nagy márkacsoportok közül a Volkswagen , a Renault és a BMW piaci részesedést szerez az EU-ban, a Stellantis, a Hyundai, a Toyota és a Mercedes viszont részesedést veszít. A márkák közül érdemes kiemelni, hogy a Volkswagen eladásai februárban 7,3 százalékkal nőttek, de nagyot megy a Seat/Cupra (+27,8%/+32,9), a Renault (+18,4%),

a Stellantis márkái viszont szenvednek, a Peugeot 5,6, a Citroen 12,6, a az Opel 28,2, a Fiat pedig 31,9 százalékkal kevesebb autót adott el.

A Porsche eladásai is nagyot estek, februárban 38,2 százalék volt a mínusz.

A legnépszerűbb kategória a hibrid, ezzel a hajtáslánccal az eladott autók 35,6 százalékát szerelték, a benzines autók részesedése 28,6 százalék, az elektromos autók aránya a tavalyi 12-ről 15,4 százalékra nőtt.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images