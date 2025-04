Keszthelyi Erik: Nem titkolt célunk a nemzetközi terjeszkedés és a tőzsdére menetel

Negyven százalékos árbevétel-növekedést ért el tavaly a Hungarikum Biztosítási Alkusz, amely az elmúlt évtized nagy expanziója után idén legalább tíz új alkuszcég integrálásával és 500 új tanácsadó bevonásával számol. A Brokerslink alkuszi hálózat budapesti nemzetközi konferenciáján Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató az üzleti környezet mellett a társaság terveiről is beszélt a Portfolio-nak.

A Brokerslink nevű, 133 országban jelenlévő alkuszi hálózat budapesti konferenciáján beszélgetünk, a hálózat kizárólagos magyarországi partnere 2023 óta aHungarikumBiztosítási Alkusz Zrt. Mit takar pontosan ez az együttműködés, és milyen jelentősége van az Önök számára a konferenciának?

Ez egy közös rendezvényünk, amelynek a Hungarikum Alkusz adott otthont a Brokerslinkkel közösen. Az együttműködésünk már három éve tart, és nagyon sikeres a kooperáció. A Brokerslink egy olyan alkuszszövetség, amelyben nem versenytársai vagyunk egymásnak, hiszen egy országból csak egyetlen biztosításközvetítő lehet tag. Ez az együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy sikeresebben versenyezzünk a hazai biztosításközvetítői piacon a nemzetközi nagy világcégekkel szemben. Olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, mint más brókerekkel való együttműködés, új biztosításipiacok elérése és szakértők bevonása a biztosítási programok kialakításába. Lényegében egy nemzetközi tudásbázishoz férünk hozzá, ami értékesebbé és versenyképesebbé veszi teszi a Hungarikum Alkuszt is a nemzetközi alkuszcégekhez képest. Ennek köszönhetően a múlt évben a Hungarikum Alkusz Csoporton belül létrehoztuk nemzetközi igazgatóságunkat, amely kifejezetten nemzetközi kapcsolatépítéssel, határon átnyúló együttműködésekkel és biztosítási megoldásokkal foglalkozik, nagyon sikeresen. A Brokerslink révén nagy nemzetközi vállalatokhoz is eljutunk.

Ha például egy cégnek Ausztráliában vagy az Arab Emírségekben van ügyfele, de Magyarországon is van leányvállalata, akkor a Hungarikum Alkusz bekapcsolódhat,

és biztosítani tudja a magyarországi leányvállalat alkuszi feladatait.

A biztosítókról tudjuk, hogy 12,4%-os díjbevétel-emelkedést generáltak tavaly. Bár még a biztosításközvetítői szektor éves jegybanki statisztikái nem jelentek meg, hogy érzi, az alkuszoknak is ilyen jól sikerült a tavalyi év?

Ahogy említette, az alkuszok számait ma még nem ismerjük, viszont egy nagyon érdekes trend látható a biztosításközvetítői iparágban. Ha az elmúlt öt évet megnézzük, és összevetjük a biztosítók díjbevétel-növekedését évről évre az alkuszokéval, akkor azt látjuk, hogy

a biztosítási alkuszok mindig nagyobb százalékban növekedtek, mint a biztosítási szektor.

Tavaly a biztosítók 1777 milliárd díjbevételt értek el, ezzel 12,4%-os növekedésen mentek keresztül. Kilóg a mezőnyből a CIG Pannónia Biztosító, amely a magyar biztosítási piacon a legnagyobb fejlődést produkálta a tavalyi évben. Én azt gondolom, hogy az alkuszok nagyobb fejlődésen mentek keresztül, mint a biztosítótársaságok, és ez az iparági trend szerintem megmarad. Ha csak a saját vállalatcsoportunkat nézem, akkor 40%-os árbevétel-növekedést értünk el a tavalyi évben, de nagyon remélem, hogy hasonlóképpen sikeres volt más alkuszoknak is a 2024-es év.

Keszthelyi Erik és José Manuel Fonseca, a Brokerslink elnök-vezérigazgatója

A lakásbiztosítási kampány kellős közepén beszélgetünk, hogy értékeli az idei kampányt így menet közben?

Jelentős aktivitást látunk az alkuszcégnél és a biztosítóknál is. Fontos megemlíteni, hogy az Európai Unión belül Magyarországon majdnem a legmagasabb penetrációval rendelkezik a lakásbiztosítási piacon. Az ügyfelek egyre jobban érdeklődnek a lakásbiztosítások iránt,

egyre jobban odafigyelnek, hogy a biztosítási összeg alapján ne legyenek alulbiztosítottak az ingatlanjaik esetében.

Egy másik tendencia is kibontakozóban van szerintem, mégpedig az, hogy a felügyelet által minősített MFO lakásbiztosításra a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik a lakossági szektorban. Ennek én szakmailag nagyon örülök, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a fogyasztóbarát lakásbiztosítást preferálják az ügyfelek. Azt gondolom, hogy a múlt évet nagy mértékben fogja felülteljesíteni a lakásbiztosításoknál az új szerződéskötések és az átdolgozások száma egyaránt. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: nemcsak az számít, ha újraköti az ügyfél a biztosítását, hanem az is, ha a meglévő biztosítónál módosítja vagy átdolgozza.

Az utóbbi években gyakran illette azzal a kritikával a szektort, hogy keveset innovál, és lemarad a digitalizációban, például a bankokhoz képest. Most, hogy idén csökkenhet a szektor különadó-terhelése, lát esélyt arra, hogy ez megváltozik? Van elég innovációs elszántság a szektorban?

Több biztosítótársasággal egyeztettem az elmúlt időszakban. Az extraprofitadó tekintetében kapott a szektor egy könnyítést a kormány részéről: ha elegendő állampapírt vásárolnak a biztosítók, akkor csökken az extraprofitadónak a mértéke. Én azt gondolom, hogy ezt a legtöbb biztosítótársaság üdvözölte és ki is használja 2025-ben, bízva abban, hogy 2026-tól kivezetésre kerül az adóteher. Ez erőforrást fog felszabadítani az innovációk számára, viszont azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy 2025-ben lesz-e digitalizációs boom a biztosítási iparágban, és azzal kapcsolatban is, hogy ez gyorsan megtérülne. Az egyik legismertebb és legnagyobb nemzetközi insturtech, a Lemonade például még 10 év után is veszteségesen működik.

A digitalizáció jó eszköz a tanácsadók kezében, de a személyes értékesítés nem fog eltűnni, az AI nem fogja eladni a biztosítást.

Ez egy ősi szakma, a személyes értékesítésen alapul benne minden, ezt csak kiegészíti, támogatja a digitalizáció. Kevés biztosító van felkészülve a digitális ugrásra, így a következő tíz évben sem számítok igazán nagy áttörésre.

A Portfolio Biztosítás 2025 konferenciáján utalt arra, hogy aHungarikumegy-másfél éven belül tőzsdére mehet. Milyen friss növekedési számok alapozzák meg a cégcsoport optimizmusát, és ha megtörténik, mi lenne a tőzsdére lépés célja?

A Hungarikum Alkusz egy 100%-ban magyar vállalat, amely a nemzetközi brókercégekkel méri össze magát, és az egyetlen különbség az, hogy nem szerepel a tőzsdén. Cégünk az elmúlt 30 év legnagyobb biztosítási sikertörténetét valósította meg, többek között azáltal is, hogy megfordította a hagyományos üzleti modellt: nem egy biztosítótársaság tulajdonol egy közvetítőcéget, hanem fordítva. Az elkövetkező években további növekedést és akvizíciókat tervezünk, 2025-ben például legalább tíz új alkuszcég integrálásával és 500 új tanácsadó bevonásával. A Hungarikum Alkusz a tőzsdére lépést két fő okból tartja fontosnak:

Egyrészt szeretnénk, hogy minél többen részesüljenek a cég sikertörténetéből, másrészt nem titkolt célunk a nemzetközi terjeszkedés,

amelyhez a tőzsdei jelenlét kiváló lehetőséget biztosít a szükséges források biztosításával.

