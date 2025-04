Tényleg sorra adják el a Teslákat a tulajok? Megkérdeztük a magyar szakértőket, beütött-e a Musk-hatás Magyarországon

Portfolio 2025. április 04. 08:00

Komoly ellenszenvet váltott ki a fogyasztókból Elon Musk politikai tevékenysége, a Tesla ellen a világ több pontján tüntettek, megrongálták a bemutatótermeket, és magukat az autókat is. Számos országból érkeztek jelentések arról, hogy a tulajdonosok megválnak az autóiktól Elon Musk politikai aktivitása miatt, ami már a piaci adatokban is elkezdett megmutatkozni. A témával kapcsolatban megkerestünk több hazai szakértőt annak megértésére, hogy itthon is elindult-e hasonló tiltakozási, illetve eladási hullám. A magyar használtautós platformok adatai azonban nem illenek bele a sztoriba, sőt, egészen másról árulkodnak.