Olyan lépésre készül Szlovákia, ami Magyarország számára is figyelmeztetés lehet

A szlovák kormány 2026 végéig fokozatosan megszünteti az új megújulóenergia-projektek garantált átvételi áras, illetve fix támogatásait. A gazdasági minisztérium ugyan továbbra is fontosnak tartja a megújuló energiaforrásokat, de úgy értékeli, hogy a technológiai fejlődés és a költségek csökkenése miatt a projektek támogatás nélkül is életképesek lehetnek - számolt be az Euractiv . A lépés csökkentheti a szlovák zöldenergia-piaci beruházási kedvet és arra késztetheti az üzemeltetőket, hogy újragondolják létesítményeik üzemben tartását, de nemzetközi következményekkel is járhat.