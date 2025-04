Donald Trump kőkeményen odacsapott az autóiparnak, ez sokaknak fog nagyon fájni

Donald Trump visszatérése az amerikai politika élvonalába újabb drasztikus gazdasági lépést hozott: az elnök kormányzata 25 százalékos vámot vetett ki az összes, nem amerikai eredetű autóra. Ez a lépés alapjaiban rengeti meg az amerikai autópiacot, hiszen az Egyesült Államokban eladott új járművek csaknem felét importálják. A döntés komoly kihívást jelent a gyártóknak, hiszen a globálisan összefonódott gyártási láncok miatt még az USA-ban összeszerelt járművek sem mentesülnek teljesen a vámteher alól. Az új szabályozás hatására a vásárlók akár több ezer dolláros áremelkedéssel is szembesülhetnek, miközben az autógyártók és beszállítók világszerte igyekeznek reagálni a megváltozott környezetre.

Kemény ütést kap az autóipar

A Trump-kormányzat 25 százalékos vámot vetett ki minden más országból Amerikába szállított autóra.

Az S&P Global Mobility szerint ezek az importok teszik ki az Egyesült Államokban 2024-ben értékesített 16 millió új autó 46 százalékát.

Az alábbi ábrán látható, mely országokból viszik be a legtöbb autót az USA-ba.

Jelen állás szerint, ha külföldről akar valaki az USA-ba autót bevinni, akkor ki kell fizetni az eddig is érvényben lévő 2,5 százalékos személyautóvámot, plusz a most érvénybe lépett 25 százalékos autóipari vámot,

vagyis összesen 27,5 százalék a vámteher.

De van még egy csavar a történetben, ami tovább bonyolítja a matekozást. A Fehér Ház ugyanis közölte, hogy az USA-Mexikó-Kanada megállapodáshoz (USMCA) tartozó import esetében (vagyis a Kanadából és Mexikóból érkezők autóknál) lehetőséget adnak rá, hogy igazolják a járművek amerikai tartalmát, így a 25 százalékos vám csak a nem amerikai tartalmukra fog vonatkozni. Vagyis ha például 50-50 százalékban tartalmaz egy autó amerikai és mexikói alkatrészeket, akkor az effektív vám 12,5 százalék lesz.

Itt azonban még nincs vége, a tervek szerint május 3-án az autókon felül bizonyos autóalkatrészek (például motorok, vagy elektromos komponensek) behozatalára is 25 százalékos vám érkezik. Ennek részleteiről egyelőre keveset tudni - az USMCA-szerződésnek megfelelő alkatrészek itt is mentesülnek - de az már most előre látható, hogy az amerikai gyárakban nőni fog a gyártás költsége. Az amerikai autógyártás az elmúlt évtizedekben szorosan összefonódott Kanadával és Mexikóval, a vállalatok több alkalommal is oda-vissza küldik az alkatrészeket az összeszerelés során, és jellemzően az USA-ban készült autók 25-60 százalék között tartalmaznak mexikói vagy kanadai alkatrészeket.

Az alább látható, hogy mely országokból érkezik a legtöbb alkatrészimport az Egyesült Államokba.

Ha ez nem lenne elég, a vámok az acélra és az alumíniumra március 12. óta kivetett vámokon felül értendők.

Ki fogja ezt kifizetni?

Az szinte kizárt, hogy ezt a többletköltséget egy az egyben a fogyasztókra terheljék rá (legalábbis eleinte), valószínűleg az értéklánc egészén fog eloszlani a vámteher, beleértve a gyártókat, a beszállítókat, és a fogyasztókat.

Mindazonáltal a fogyasztói terhek igen jelentősek lehetnek, az Anderson Economic Group tanácsadó cég elemzése szerint az autóimportra kivetett 25 százalékos vám több mint 30 milliárd dollárba kerülhet az amerikai fogyasztóknak a magasabb járműárak és az autóeladások csökkenése miatt az első teljes évben. Az AEG arra számít, hogy a gyártók csökkentik az Egyesült Államokban értékesített modellek számát, a gyártás egy részét áthelyezik az országba,

és a vámmal kapcsolatos szinte minden költséget áthárítanak a fogyasztókra.

A cég becslése szerint az Egyesült Államokban gyártott vagy összeszerelt modellek esetében a vámok 2500 és 5000 dollár közötti többletköltséget jelenthetnek az alacsonyabb árkategóriás autók esetében, és 5000-8000 dollár közötti többletköltséget a középkategóriás járműveknél.

Hasonló számok jöttek ki a Goldman Sachs elemzőinek is, akik szerint a 25 százalékos vámok 5000-15 000 dollárra növelhetik az importált autók árát. Ezen felül, mivel az USA-ban gyártott autók csak 50 százalékban tartalmaznak amerikai alkatrészeket (a Fehér Ház adatai szerint), a helyben gyártott autók költsége 3000-8000 dollárral nőhet.

A Bank of America megvizsgálta azt a forgatókönyvet, ha a gyártók az összes többletköltséget továbbhárítják a fogyasztókra. Becslésük szerint szerint az új autók ára - amely jelenleg átlagosan 48 000 dollár körül mozog - akár 10 000 dollárral is emelkedhet, ha az autógyártók az érintett járművekre kivetett vámokat teljes egészében áthárítják a fogyasztókra.

A járművek importköltségeinek növekedésével párhuzamosan az Egyesült Államokban történő autógyártás költségei is emelkedni fognak, és a járművek fogyasztói költségei is növekedni fognak

- áll az S&P Global Mobility elemzésében. Az S&P várakozásai szerint az amerikai autóértékesítés az elkövetkező években évi 14,5 és 15 millió darab közé eshet vissza, ha a vámok érvényben maradnak, míg tavaly nagyjából 16 millió darabot tett ki.

Egy másik vélemény

Nem mindenki gondolja úgy, hogy a fogyasztók fogják viselni a vámköltségek nagy részét. A Coface elemzésében rámutat, hogy az autóipar a 2021-2022-es ellátási láncválság (chiphiány) idején hasonló sokkal szembesült. Akkor az autógyártók kezdetben áthárították a növekvő költségeket a fogyasztókra, de mivel az árak és a szállítási késedelmek fennmaradtak, sokan a használt autókra tértek át, ami miatt az új autók értékesítése 19 százalékkal csökkent. A fellendülést akkoriban a felgyülemlett kereslet, az enyhülő infláció és a bérnövekedés hozta meg.

Jelenleg a GDP-növekedés lassulása, a kereskedelmi hiány növekedése és a gyenge fogyasztói hangulat mellett a fogyasztók nem biztos, hogy el tudják fogadni a vámok okozta újabb áremelkedést.

A Coface rámutat, hogy az autóipari marzsok alakulása az USA-ban azt sugallja, hogy 2022 elejére az iparág a sokk fogyasztókra történő átterheléséről átváltott a marzsokon keresztüli elnyelésre. Ez arra enged következtetni, az autópiacon a keresleti feltételeknek nagyon kedvezőnek kell lenniük ahhoz, hogy a vámok fogyasztókra történő sikeres áthárítása lehetővé váljon. Ezért Coface arra számítunk, hogy a költségek oroszlánrésze az iparágon belül fog továbbterjedni.

A leginkább érintettek

Természetesen nem egyenlő mértékben érintettek az autógyártók a friss vámintézkedésekben. A Tesla például az USA-ban eladott autóit 100 százalékban az országon belül szereli össze. Ehhez képest a Volkswagen csak minden ötödik USA-ban eladott autóját gyártja az Egyesült Államokban.

Az S&P Global Mobility elemzése szerint a Volvo, a Mazda, a Volkswagen és a Hyundai (beleértve a Genesis és a Kia márkákat is) vannak a legnagyobb veszélyben. Ez a fenti ábráról is leolvasható, hiszen ezen gyártók esetében a legkisebb az USA-ban gyártott autók részaránya az amerikai értékesítésükhöz képest, vagyis ők támaszkodnak a leginkább az importra.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az amerikai összeszerelés ellenére ezek az autók a globális ellátási láncból tartalmaznak alkatrészeket. A Ford F-150-et például kizárólag az USA-ban gyártják, de 24 különböző országból vannak benne alkatrészek, amelyeknek legalább egy részét ugyanúgy érinteni fogják a május elején élesedő vámok - a nagy kérdés, hogy ezek végül milyen részletszabályokat fognak tartalmazni.

A Bernstein becslése szerint USA-ban összeszerelt járművek értéktartalmának 57 százaléka importból származik, ami azt jelenti, hogy még a fenti lista felső részében szereplő vállalatokra is jelentős hatással lesznek a vámok.

A detroiti autógyártók közül a Bernstein szerint a GM van a legnagyobb mértékben kitéve a vámoknak, mivel árbevétel 80 százalékát az amerikai piacon szerzi, 48 százalékban importálja az autókat, és az USA-ban gyártott autói kevesebb, mint 40 százalékban tartalmaznak amerikai alkatrészeket. Az elemzőház becslése szerint a GM EBIT-je 79 százalékkal, az egy részvényre jutó eredménye 81 százalékkal, a szabad cash flow-ja pedig 4,1 milliárd dollárral csökkenhet a vámok miatt.

Reagálnak az autógyártók

A Ferrari volt az egyik első autógyártó, amely reagált a vámokra. A cég 10 százalékkal emelte néhány modelljének árát, beleértve a Purosangue SUV-t, a 12Cilindri grand tourert, és az F80-at. Azért feltételezhetően a cég vásárlói kevésbé árérzékenyek, mint a tömegmárkák esetében, így a vámköltségek továbbhárítását könnyebb megoldania.

Az amerikai autóipari vámok életbe lépését követően a Nissan közölte, hogy határozatlan ideig nem fogad megrendeléseket az USA-ból két Infiniti modellhez, amelyeket Mexikóban gyártanak. A modelleket továbbra is gyártják más piacok számára, más amerikai modellek gyártása pedig Mexikóban és Japánban folytatódik - közölték. A vállalat a lokalizált gyártás irányába is lépést tesz, hiszen a Rogue SUV-t a korábbi tervekkel ellentétben továbbra is két műszakban fogják gyártani a Tennesseeben található üzemben, pedig januárban még az volt a terv, hogy az egyik műszakot ebben a hónapban megszüntetik.

Ezáltal több lokalizált volumen marad az Egyesült Államokban, amely mentes az új autóipari vámoktól

- áll a Nissan közleményében. Ráadásul a Rogue és a Pathfinder (mindkettőt elsősorban az USA-ban gyártják) estében is árcsökkentést jelentett be a cég, ami valószínűleg a piacszerzést célozza.

A Ford azzal reagál, hogy a következő két hónapra a vásárlók számára is elérhetővé teszi a dolgozói árakat. Hogy mennyit spórol a vásárló, az járműtől függ, de az érték könnyen elérheti a több ezer dollárt. A vállalat szóvivője a Business Insidernek elmondta, hogy a cég 74 napra elegendő készlettel rendelkezik a vámok által nem érintett járművekből, míg a GM esetében ez az érték 50 nap, a Toyotánál pedig 24 nap.

Elemzők szerint a Ford az egyik legjobban pozícionált amerikai autógyártó a vámok átvészelésére.

A Ford úgy tűnik, hogy erős belföldi jelenlétét igyekszik kihasználni, és a kezdvezmények révén piacot szerezni.

A Stellantis a vámok miatt szünetelti a termelést a kanadai Windsorban, valamint a mexikói Tolucában található összeszerelő üzemében. A kandani üzem két hétig, míg a mexikói gyár április végéig nem fog működni. A termelés leállása ebben a két üzemben 900 dolgozó ideiglenes elbocsátását vonta maga után a vállalat michigani és indianai hajtáslánc- és présüzemében. A Stellantis pénteken a Fordhoz hasonlóan bejelentette, hogy az eladások fellendítése és a készletek kiürítése érdekében a munkavállalói árakon kínálja az autóit az amerikai fogyasztóknak.

A Hyundai ehhez képest arról számolt be pénteken, hogy június 2-ig nem emeli jelenlegi járműválasztékának árát a vámok miatti esetleges költségnövekedés miatt.

Tudjuk, hogy a fogyasztók bizonytalanok az esetlegesen emelkedő árak miatt, és szeretnénk némi stabilitást biztosítani számukra az elkövetkező hónapokban

- mondta José Muñoz, a Hyundai vezérigazgatója. A cég közölte, hogy arra ösztönzi a franchise-kereskedő partnereit, hogy a vállalat által javasolt fogyasztói árakat vegyék figyelembe a járművek árának meghatározásakor, de elismerte, hogy a kiskereskedők független vállalkozások, amelyek saját maguk is emelhetik az árakat.

A Volkswagen megerősítette, hogy a vámok által érintett járművek árához "importdíjat" fog hozzáadni. A cég szóvivője szerint nem világos, hogy a vámok milyen mértékben befolyásolják majd az új autók árát, mivel még nem született végleges döntés az árképzésről. Közben az Automotive News azt írja, hogy a VW szünetelteti Mexikóból a vasúti szállítását az USA-ba, míg a vízi szállítások az országból és Európából folytatódnak. A vállalat legnépszerűbb autói, az Atlas és Atlas Cross Sport középkategóriás SUV-ok a Tennessee állambeli Chattanoogában készülnek, míg több másik népszerű modellt - a Jetta szedánt, a Taos SUV-t és a Tiguan SUV-t - a mexikói Pueblában gyártják.

A Volvo márka vezérigazgatója csütörtökön a Bloombergnek elmondta, hogy az autógyártó a vámokra válaszul több járművet kíván gyártani dél-karolinai gyárában.

Növelnünk kell az Egyesült Államokban gyártott autók számát, és minden bizonnyal egy másik modellt is át kell helyeznünk abba a gyárba

- mondta Håkan Samuelsson. A cégvezér szerint a vállalat alaposan meg fogja vizsgálni, hogy melyik modellt helyezi át a gyárba, ahol már most is gyártják az EX90 és a Polestar 3 EV modelleket.

A Mercedes-Benz is jelezte, hogy fontolgatja a gyártás áthelyezését az Egyesült Államokba. Jörg Burzer termelési vezető több újságírónak is elmondta, hogy a német autógyártó egy másik járműmodell gyártását is megkezdheti alabamai gyárában. Burzer elmondása szerint a Mercedes még mérlegeli a vámok hatását, de figyelmeztetett, hogy a rugalmasság kulcsfontosságú lesz. A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a vállalat fontolgatja néhány megfizethetőbb modell értékesítésének leállítását az amerikai piacon, de a cég szóvivője később elmondta, hogy a vállalat továbbra is az értékesítés növelésére fókuszál.

A BMW megerősítette, hogy fedezi a Mexikóban gyártott autók vámköltségeit, de csak május 1-jéig. Ezek a vámok a 3-as sorozatú szedán, a 2-es sorozatú kupé és az M2 modellekre vonatkoznak, amelyeket a BMW Mexikóban gyárt. A cég szóvivője arról is beszélt, hogy a luxusautógyártó még mérlegeli az új vámok hatását, és felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy a fogyasztók érdekében minél előbb jussanak megállapodásra.

Címlapkép forrása: Allison Robbert-Pool/Getty Images