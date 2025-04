Négyszer nagyobb hozam februárban: áttörést hoztak a függőleges napelemek

Egy új kutatás szerint az északi földrajzi szélességi körökön a függőlegesen telepített napelemek jövedelmezőbbek februárban, mint a vízszintes panelek júniusban. A függőleges panelek északon a megtermelt energia nagyobb részét tél végén és tavasz elején adják le, amikor a piaci áramárak jellemzően tetőznek, míg nyáron az árak átlagosan alacsonyabbak az ilyenkor Európa-szerte egyre több országban bőséges napenergia-termelés miatt. A norvégiai esettanulmány szerint a vertikális panelek 2025 februárjában több mint négyszer olyan jövedelmezőek voltak, mint 2024 augusztusában.

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

A Norvégiában végzett elemzés az oslói Ullevaal Stadion tetejére telepített, függőlegesen elhelyezett napelemekből álló, 248 kilowatt csúcsteljesítményű (kWp) rendszer által a nagykereskedelmi árampiacon megtermelhető átlagos bevételt vetette össze egy vízszintes rendszer jövedelmezőségével.

A pv magazine által a norvég Europower magazin nyomán ismertetett eredmények szerint

a vertikális napelemek, különösen a dél-észak tájolású panelek villamosenergia-piacon megkereshető átlagos bevétele februárban magasabb volt, mint egy hagyományosnak mondható, lapos tetőre telepített, 10 fokos dőlésszögű, kelet-nyugat tájolású rendszer által elérhető capture price.

A függőleges elhelyezésű napelemek képesek több napsugárzást befogni és elektromossággá alakítani télen, amikor a Nap pályájának íve alacsony, mint a vízszintes panelek. Télen ráadásul más, az északi féltekén elhelyezkedő országokhoz hasonlóan Norvégiában is tipikusan magas áramárak uralkodnak az erőteljes kereslet és a szűkösebb kínálat miatt, ami tovább javítja a függőleges napelemek téli jövedelemtermelő képességét.

A norvég labdarúgó-válogatott mérkőzéseinek is helyszínt biztosító oslói Ullevaal Stadion tetején 2024-ben telepített függőleges napelemes rendszer a maga nemében a világ legnagyobbja.

A 248 kWp teljesítményű rendszer 1242 darab, az Over Easy Solar nevű norvég startup által fejlesztett, egyenként 200 Wp-s, úgynevezett heterojunction technológiájú, kétoldalas függőleges szilícium fotovoltaikus panelből áll. A 2500 négyzetméteres alapterületű naperőmű éves termelése megközelíti a 220 ezer kilowattórát (kWh).

A startup által végzett elemzés lényegében arra a kérdésre kereste a választ, hogy mennyi pénzt takarít meg a naperőmű a stadionnak ahhoz képest, mint ha a norvég azonnali villamosenergia-piacon vásárolt árammal oldanák meg a létesítmény ellátását.

Az eredmények szerint a rendszer egységnyi beépített teljesítményre vetítve valamivel magasabb értéket ért el, mint a szintén 2024-ben telepített hasonló, de vízszintes elhelyezésű panelekből álló hagyományos rendszer, ami a nyári hónapokat leszámítva az év egészére igaz.

A piaci áramárak ugyanis jellemzően az év elején tetőznek, nyáron pedig átlagosan alacsonyabbak az ilyenkor Európa-szerte egyre több országban bőséges napenergia-termelés miatt, ami egyre gyakrabban negatív árakat eredményez a villamosenergia-piacokon. A függőleges panelek, különösen a dél-észak tájolású napelemek az északi szélességi körökön a megtermelt energia nagyobb részét tél végén és tavasz elején adják le, így ebben az időszakban a rendszerek pénzügyi hozama magasabb lehet, mint nyáron.

Az elemzés eredményei szerint a

vertikális panelek 2025 februárjában több mint négyszer olyan jövedelmezőek voltak, mint 2024 augusztusában, a nyári hónapokban jóval alacsonyabb áramárak miatt.

Ez meglepőnek tűnhet egy olyan északi országban, mint Norvégia, ahol sokan azt hiszik, hogy télen lényegében nincs is napsütés, de az eredmények magukért beszélnek. Az elemzés szerint a vertikális napelemrendszer kiépítésével teljesült az Ullevaal Stadion azon célkitűzése, hogy több energiához jusson tél végén és kora tavasszal.

A függőleges napelemek egyúttal azt is lehetővé teszik, hogy

a stadion az év során a helyben megtermelt áram nagyobb részét használhassa fel, így a létesítménynek kevesebb villamos energiát kell vételeznie a hálózatból, ami kisebb energia- és rendszerhasználati díjakat is jelent.

Az Over Easy Solar egy másik esettanulmány-elemzése korábban megállapította azt is, hogy a vertikális napelemek havas körülmények között is jobban teljesítenek, mint a hagyományos tetőre telepített rendszerek, és Norvégiában télen akár 30%-kal magasabb energiahozamot is képesek elérni. A cég tapasztalatai szerint a függőleges napelemek képesek hasznot húzni a hó miatt megnövekedett fényvisszaverődésből, illetve jelentősebb passzív hóeltávolító hatással is bírnak a panelek közötti levegőáramlásnak és az általuk felfogott hőnek köszönhetően.

A vertikális napelemek felhasználói és rendszerszintű előnyeit korábbi kutatások is aláhúzták. Egy, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) vezetésével, többek között a REKK Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont magyar kutatóinak részvételével végzett tanulmány szerint

alacsonyabb CO2-kibocsátás, az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség enyhülése, a nagykereskedelmi villamosenergia-árak és áringadozások, illetve a rendszer összköltségének csökkenése jellemezné az európai villamosenergia-rendszert

- miközben a napenergia piaci értéke is emelkedne, ha a jövőben létrehozandó naperőművek jelentős részét kétoldalú, függőleges napelemekkel telepítenék.

A függőleges napelemek alkalmazásával ugyanis a legmagasabb hozamra optimalizálva, hagyományos elvek mentén telepített naperőművek által produkált, a tavasztól őszig tartó időszakban a dél körüli órákban kicsúcsosodó napi termelési görbe bizonyos mértékben kilapítható, a napenergia-termelés jó része pedig a sok országban, például Magyarországon is villamosenergia-piaci kínálati szűkülettel jellemezhető téli, illetve kora reggeli és alkonyati időszakok felé helyezhető át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images