Közös útra lépett egy kozmetikai lánc és a zöld logisztikai startup

Együttműködésbe kezdett a hét magyarországi üzlettel rendelkező The Body Shop kozmetikai lánc és a zöld logisztikai startup, a Tourmix - írják a közleményükben.

Az e-commerce egyre növekvő terhet ró a környezetünkre és a városainkra. A mai, felgyorsult világunkban az online rendelés egy olyan vásárlói igény, amelyet megszüntetni nem lehet és nem is érdemes, azonban megreformálni igen.

A Tourmix meglévő erőforrásokkal dolgozik, a kiszállítást a városban közlekedőkre, az úgynevezett mixerekre bízza, akik kerékpárral, gyalogosan, vagy akár tömegközlekedéssel viszik házhoz a csomagot, így lehet fenntartható és rugalmas a városi házhozszállítás. Ha egy mixer minden munkanap végén, átlagosan csupán 5-8 perc kitérővel kiszállít egy csomagot, azzal egy hónapban nagyjából 20-22 000 forintot kereshet. Bagdy Márk, a Tourmix társalapítója elmondta, hogy a kozmetikai lánccal létrejött együttműködéssel a vásárlók tudatos döntést hozhatnak a vásárlásban, a termék eredetétől egészen annak környezetbarát kézbesítéséig.

A kozmetikai lánc az állatkísérletmentes kozmetikumok gyártásáról ismert. Korábban jellemző volt az a szemlélet, miszerint az állatkísérletek megelőzése csak a vegán életmódot követő fogyasztók számára fontos, azonban ma már egyre inkább bekerült a köztudatba ennek a jelenségnek a környezetre gyakorolt hatása is. Egy állatkísérletekkel foglalkozó laboratórium energiaigénye tízszer nagyobb, mint egy ugyanolyan méretű irodáé - áll a közleményben. Az állatkísérletek emellett hatalmas mennyiségű veszélyes hulladékkal járnak, sőt, a levegőt és a vizeket is szennyezik. Banga Ildikó a The Body Shop Magyarország ügyvezetője elmondta, hogy küldetésként tekintenek a fenntarthatóságra, ami a logisztikai cég által képviselt közösségi értékekkel is egybecseng.