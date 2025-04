Stratégiát váltanak a magyar food truckok: olcsóbb menük és szlovákiai terjeszkedés a túlélésért

Az infláció és a megemelkedett működési költségek komoly kihívások elé állították a hazai food truck szektort – mondta el Portfolio-nak Horváth Zoltán, a Food Truck Show társszervezője és a Magyar Street Food Egyesület vezetője. Bár a forgalom nőtt, a vendégek visszafogták fogyasztásukat, a haszon pedig elmaradt. A szektor szereplői alkalmazkodási stratégiák sorát próbálták ki – budget menükkel és új piacokkal keresve a túlélés lehetőségét. A bizonytalan hazai környezet közben egyre többeket ösztönöz újrakezdésre a határon túl: Szlovákiába tartanak a magyar food truckok.

Az infláció hatásait a hazai food truck szektor különösen megérezte az elmúlt években – számolt be Horváth Zoltán a Portfolio-nak.

Mint mondta, 2022–23-ban drámai, mintegy 30%-os áremelkedést tapasztaltak, egy átlagos hamburger ára két év alatt 1800 forintról 3000 forint fölé kúszott.

A kereskedők ugyan forgalomnövekedést érzékeltek, de az emelkedő árak nem hoztak több nyereséget, sőt, a szezon végén kevesebb tartalékkal zárták az évet.

Horváth szerint sok kereskedő csak a szezon végére döbbent rá, hogy a darabszámok tartósan visszaestek. Bár a bevétel összességében nőtt, a vendégek kevesebb terméket vásároltak. Egy-egy vásárló jellemzően 2022-ben még 10 ezer forintot hagyott ott, míg 2023-ban ugyanez az ételösszeállítás már 13 ezer forintba került volna – ám a legtöbben inkább 11 ezret költöttek.

Nem az árakat követték, hanem a fogyasztást fogták vissza

– jegyezte meg.

Az élelmiszerinfláció hatásai a beszerzési oldalon is drasztikusak voltak: a jó minőségű pékáruk és húsfélék ára 100–120 százalékkal emelkedett, a munkaerő, a logisztika és a szállás is jelentős költségnövekedést hozott. „Az áremelések még így is le voltak maradva a valós költségekhez képest” – tette hozzá a szervező.

A piaci nehézségek miatt több vállalkozás kényszerült másodállásra vagy új üzleti modellek kidolgozására. A Food Truck Show csapata igyekezett stratégiát adni a túléléshez:

bevezettek például olcsóbb, 3000 forint alatti „budget” menüket, amelyek egyszerre képviselték a minőséget és a megfizethetőséget.

Az a néhány kereskedő, aki időben reagált erre a kihívásra, látható forgalmi előnyhöz jutott.

A szervezők külön ebédmenü-akciókat is bevezettek, ezzel igyekeztek a nappali vendégkört megszólítani. Bár a rekkenő hőség és az elszálló árak miatt ez a szegmens 2023 nyarára szinte teljesen eltűnt, az ebédidős streetfood akciók némi visszapattanást hoztak, és segítettek fenntartani egy minimális napi forgalmat.

A pandémia alatt elterjedt „állandó food truck pontok” sem mind sikeresek. Ezeket a járványhelyzet hívta életre, és míg bizonyos lokációk továbbra is jól működnek, sokhelyütt nagyon hullámzóvá váltak a bevételek. Horváth szerint a városi keretek és az infrastruktúra is egyre inkább akadályozza az önálló működést:

a járvány idején még kedvezőbb volt a szabályozási környezet, mostanra viszont az önkormányzatok kevésbé engedékenyek.

A minőségrontás – a bolti élelmiszereknél tapasztaltakkal ellentétben – a food truckoknál nem jelent meg. A Street Food Egyesület vezetője szerint a vendéglátósok többsége nem merte megvágni drasztikusan az adagokat, inkább az olcsóbb alapanyagok felé mozdultak el. „Voltak, akik bárány vagy marhahús helyett inkább a csirkéből kezdtek el prémium termékeket gyártani” – hozott példát.

A gazdasági környezet egyre szűkülő lehetőségei miatt a Food Truck Show csapata úgy döntött: nyit Szlovákia felé. Az ottani piaci környezet ma még sokkal kedvezőbb. Az adószabályozás lazább, a vendégek fizetőképesebbek. Emellett egy új, friss közönségnek mutathatják be a már bevált koncepciókat.

Az első teszt a komáromi Jazz & Wine lesz májusban, majd szeptemberben következik a Food Truck Show Komáromban és Somorján. Horváth hangsúlyozta: az első körben magyar autókkal mennek, de a cél az, hogy helyi vállalkozásokat vonjanak be, és felépítsenek egy szlovák partnerhálózatot is.

A szlovákiai nyitás egyfajta újrakezdés is.

A hazai piacon már elfáradt a lelkesedés, az önkormányzatok sorra szorítják vissza a támogatásokat, és még a közterületért is pénzt kérnek. Horváth szerint ezzel szemben Szlovákiában nyitottság és kíváncsiság fogadja őket. Ez a pozitív visszajelzés most legalább annyira fontos, mint a bevétel: „Hiányzott már az az érzés, amikor a vendég őszintén örül annak, amit kap.”

A hazai helyszíneket ettől még továbbra sem hanyagolják el, hagyományosan május 10-én az idén 100 éves Kincsem Parkban indul a szezon, ahová egész hétvégére kitelepülnek a hazai food truckok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images