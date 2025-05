Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a kibertámadások – Súlyos károkat okoznak itthon is

A bűnözés rohamléptekben digitalizálódik: a kibercsalók 2024-ben globálisan 9500 milliárd dollárnyi kárt okozhattak. Ha ez egy ország GDP-je lenne, a világ harmadik legnagyobb gazdaságát képviselné. A kiberbűnözés Magyarországon is jelentős probléma, itthon tavaly 220 ezer tranzakció során 41,9 milliárd forintnyi kárt okoztak a csalók. Nagy baj, hogy bár azt hisszük, felkészültek és tájékozottak vagyunk, a való életben mégis sokszor nem ismerjük fel, amikor valódi svindlerek vesznek célkeresztbe minket – derül ki a Mastercard „A kiberbűnözés kora 2025” c. tanulmányából. A csalások és a kiberbiztonság kimelt téma lesz május 27-ei Financial IT konferenciánkon, részletek és regisztráció itt!