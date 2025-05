Nagyon nem úgy halad Trump vámháborúja, mint ahogy kellene – Ez hatással lesz a befektetéseidre is!

Sokkolta a világot, amikor Donald Trump április elején bejelentette, hogy vámokkal bünteti a Föld szinte összes országát, még olyan szigeteket is, ahol gyakorlatilag csak pingvinek élnek. Azóta már tudjuk, hogy ez a sokkterápia nagyrészt nyomásgyakorlás, vagy más szavakkal az üzletkötés művészete. De közben az is látszik hogy nem lehet végtelenszer blöffölni, mert akkor senki sem veszi komolyan, ha pedig egyszer Trump tényleg komolyan beleáll valamibe, abból jöhet nagy ijedtség. A tőzsdéken is.