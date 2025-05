Uniós intézkedések sújtanák az orosz dúsított uránt – Paks is érintett lehet

Az Oroszországból származó nukleáris fűtőelemek beszerzésének betiltása tragikus következményekkel járna nemcsak Magyarország, hanem egész Európa energiapiacára - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. Ezzel arra utalt, hogy az Európai Bizottság gazdasági eszközökkel versenyképtelenné tenné az orosz nukleáris fűtőelemek beszerzését, noha több közép-európai ország – köztük Magyarország – ezekkel üzemelteti atomerőműveit. Bár technológiailag már létezik nyugati alternatíva, a teljes átállás engedélyeztetése és bevezetése akár hosszú éveket vehet igénybe.

Az Európai Bizottság meg akarja tiltani az atomerőművek működtetéséhez szükséges fűtőelemek beszerzését Oroszországból, még annak ellenére is, hogy több közép-európai országban is orosz technológiájú nukleáris létesítmények vannak, amelyek jelenleg kizárólag orosz gyártású fűtőelemekkel üzemelnek - írja az MTI a minisztérium közleményére hivatkozva.

Az Európai Unió célja valóban az, hogy 2027 végére teljesen megszüntesse az orosz földgáz importját, majd azt követően fokozatosan az orosz kőolaj- és nukleáris fűtőanyag-behozatalt is.

A május 6-án bemutatott uniós terv kilenc pontban határozza meg az ehhez vezető lépéseket. Ezek között szerepel az Oroszországban dúsított urán behozatalára vonatkozó kereskedelmi intézkedések bevezetése is, amelyek – az anyag megfogalmazása szerint –

gazdasági szempontból versenyképtelenné tennék az orosz importot.

A dokumentum azt is kimondja, hogy az orosz nukleáris üzemanyagokat alternatív üzemanyagokkal kell helyettesíteni. Egy még meg nem határozott időponttól kezdődően a Bizottság javaslatára az Euratom Ellátási Ügynöksége (ESA) - az egyetlen olyan szerv az EU-ban, amely hasadóanyagok szállítására vonatkozó szerződéseket ellenjegyezhet - korlátozni fogja az orosz szállítókkal közösen aláírt, uránra, dúsított uránra és egyéb nukleáris anyagokra vonatkozó új szállítási szerződéseket.

A meglévő szerződések alapján történő szállítások még folytatódnak, de azok meghosszabbítását és új szállítási szerződések aláírását a szervezet nem fogja jóváhagyni.

A célok között szerepel, hogy ne csak az alapanyag-függőséget szüntessék meg a tagállamok, hanem az orosz pótalkatrész- és karbantartási szolgáltatásokat is érdemes diverzifikálni vagy egyéb útvonalat találni az ellátásukra.

Hogyha az Európai Bizottság, ha Brüsszel megtiltja a közép-európai országoknak, így Magyarországnak is az Oroszországból származó fűtőelemek vásárlását, az tragikus következményekkel járna nem csak Magyarország, hanem egész Európa energiapiacára

- mondta a szaktárcát vezető miniszter. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez olyan árfelhajtó hatással bírna, amelynek nyomán az európai gazdaság a mostaninál is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne:

Így versenyképes gazdaságot építeni nyilvánvalóan nem lehet

- tette hozzá. A gyakorlatban valóban nem lenne egyszerű más forrásból pótolni az orosz fűtőelemeket, mivel a folyamat összetett és időigényes, különösen a VVER-440 típusú reaktorok esetében, mint amilyenek a Paksi Atomerőműben is üzemelnek.

A meglévő négy paksi blokkba az elmúlt négy évtizedben kizárólag az orosz Roszatom illetékes leánycége, a TVEL szállított nukleáris fűtőanyagot, de a háború kitörése után a magyar kormány ellátásbiztonsági okokból, diverzifikációs célokból elkezdett nyitni más, nyugati hátterű beszállítók felé is. Emiatt az Európai Bizottság pályázatai nyomán létrejött konzorciumi munkákban is részt vett, illetve tavaly ősszel bejelentette, hogy szerződést kötött a francia Framatome vállalattal arra, hogy ők is szállítsanak 2027-től nukleáris fűtőanyagot Paksra. Sőt, az is elhangzott, hogy a magyar vezetés azt mérlegeli, hogy akár több kis moduláris reaktor hazai megépítésére is szerződne a Westinghouse-al:

Ráadásul az Oroszországból származó fűtőelemek nyugati alternatívákkal való kiváltása technológiailag lehetséges - sőt, kipróbált gyakorlatnak számít. A Westinghouse már fejlesztett és szállított ilyen típusú fűtőelemeket. Például 2023-ban Ukrajnában, a Rivne atomerőműben sikeresen betöltötték az első VVER-440 típusú fűtőelemeket.

A Westinghouse korábbi elnök és vezérigazgatója, Fragman akkor azt mondta,

Nemcsak Ukrajnának jó ez, hanem más európai országoknak is, amelyek atomreaktorai mostantól teljesen függetlenek lehetnek az Oroszországból érkező üzemanyagszállításoktól.

Finnországban, a Loviisa atomerőműben 2024-ben szintén ezt a technológiát alkalmazták, ahova az amerikai vállalat által gyártott VVER-440 típusú fűtőelemeket helyezték be a reaktorba.

Vannak azonban ellenvélemények: bár technológiailag lehetséges a váltás, a gyakorlatban számos kihívás lehet. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő egy korábbi interjújában azt mondta, hogy jelenleg nincs olyan nyugati gyártó, amely rendelkezne a Paksi Atomerőműbe behelyezhető hivatalosan engedélyezett fűtőelemmel. Mindezen folyamat, beleértve a tesztelést, méréseket és az engedélyezést,

legalább öt-hét évet vesz igénybe

- emelte ki.

