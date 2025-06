Bitcoin, tulipán és finn háztartások: mi a közös bennük?

A hollandiai farmokon egy úttörő megközelítés kezd teret nyerni:

több amszterdami tulipántermesztő a bitcoinbányászat melléktermékét, a hőt használja fel üvegházaik fűtésére.

De nézzük meg először, hogyan is működik a bitcoinbányászat. Egyszerűen fogalmazva, ez egy digitális folyamat, amelyben nagy teljesítményű számítógépek összetett matematikai feladványokat oldanak meg. Ennek célja, hogy új tranzakciókat hitelesítsenek, egyúttal új bitcoinokat hozzanak létre. A bányászat biztosítja a bitcoin hálózat működésének alapját, ugyanakkor hatalmas mennyiségű energiát fogyaszt, miközben jelentős hő termelődik - ami kihasználatlan marad.

Ezért több tulipántermesztő kezd el kísérletezni azzal, hogy a bányászgépek által kibocsátott hőt közvetlenül üvegházak fűtésére fordítsa. Egy amszterdami gazda például úgy alakította át a melegházát, hogy az oda telepített szerverfarm működés közben keletkező hőjével tartsa fenn az optimális növénytermesztési körülményeket. A bányászgépek körülbelül 20 °C-kal melegebb levegőt fújnak ki, mint amit beszívnak – ez a hő közvetlenül a növények fűtését szolgálja, kiváltva ezzel a korábban használt drága és szén-dioxid-intenzív földgázt.

Them: NOOOO BITCOIN IS A TULIP BUBBLE! AND ITS BAD FOR THE ENVIRONMENT!Bitcoiners: Lets use the waste heat from mining to warm our greenhouse and grow tulips. #bitcoin