Eladná hadiipari érdekeltségei egy részét a magyar állam - Meg is van a vevőjelölt

Fekete Beatrix 2025. június 11. 17:11

Magántulajdonba kerülhet a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy része, a vevőjelölt pedig a 4iG űr-és védelmi ipari leányvállalata, amellyel ma meg is született az előzetes megállapodás – jelentette be a 4iG és az NGM. A várhatóan több tízmilliárd forintos tranzakció illik a 4iG stratégiájába, a cég tudatosan építette űripari és védelmi portfólióját az elmúlt években. A lépés egyesítené az állami tulajdonú védelmi ipari kapacitásokat, valamint egy szakmai befektető erőforrásait, a cél, hogy a hazai igények mellett a nemzetközi piacokra is kilépjenek termékekkel és szolgáltatásokkal, az exportot segítve. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná.