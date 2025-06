Ötszörös hatékonyság és világszínvonalú növekedés: így látják most Bécsből a biztosítási piacot

Ázsia mellett Közép- és Kelet-Európa a világ második leggyorsabban növekvő biztosítási piaca. A kifejezetten régiós biztosítónak számító, évi mintegy 14%-os bevételnövekedést elérő osztrák Uniqa biztosítócsoport ennek a kivételes potenciálnak a kiaknázását jelölte ki célul – hangzott el a társaság budapesti sajtóeseményén, amelyen Wolfgang Kindl, az Uniqa nemzetközi piacokért felelős igazgatósági tagja (címlapképünkön) mellett Kurtisz Krisztián magyarországi vezérigazgató beszélt a médiának a cégcsoport terveiről. A szakemberek a Cherrisk-modellnek a hagyományos biztosítási működésbe történő átültetéséről és többek között az extraprofitadó hatásairól is beszéltek nekünk.

Wolfgang Kindl elmondta: a biztosítótársaság általa irányított nemzetközi üzletága stratégiai fontosságú a cégcsoport működésében, hiszen

éves szinten a közel 8 milliárd eurót elérő cégcsoport árbevételének több mint 40%-át hozza , azaz 3,2 milliárd eurót.

, azaz 3,2 milliárd eurót. a csoportszintű ügyfélkör 80%-át, azaz körülbelül 15 millió ügyfelet a nemzetközi piacok adják (a teljes ügyfélkör 18 millióra tehető),

azaz körülbelül 15 millió ügyfelet a nemzetközi piacok adják (a teljes ügyfélkör 18 millióra tehető), a cégcsoport tavaly elért 442 millió eurós adózás előtti eredményének a nemzetközi üzletág körülbelül a felét biztosította.

Számos globális versenytárssal (pl. Allianz, Generali) ellentétben az Uniqa kifejezetten Ausztria és a közép- és kelet-európai régió biztosítójaként tekint magára. A közép- és kelet-európai piacok összességében közel négyszer olyan gyorsan növekednek, mint az osztrák piac, és mára a régióban szinte minden kilencedik lakos az Uniqa ügyfelévé vált. Tavaly a nemzetközi üzletág 1 millió új ügyféllel bővült, a jelenlegi 15 milliós ügyfélkört 2028-ra 20 millióra tervezik növelni. Az elmúlt két évben évi közel 14%-kal növelték díjbevételüket, meghaladva a piac 10%-os átlagos növekedési ütemét.

Ázsiával együtt Ez a világ leggyorsabban növekvő biztosítási piaca

– húzta alá Kindl. A bécsi székhelyű biztosítócsoport története 1811-ig nyúlik vissza, Magyarországon pedig 1997 óta van jelen, a régió legtöbb piacán viszont a kétezres évek közepe óta működik. Stratégiai céljuk, hogy Közép- és Kelet-Európa minden piacán a legnagyobb öt szereplő közé tartozzanak, és (saját értékelésük szerint) Magyarországon már hosszú ideje az ötödik helyet foglalják el. 2019 óta jelentős átalakuláson ment keresztül a korábban széttagolt regionális jelenlétük: 13 ország tevékenységét öt nagyobb egységbe szervezték. A lengyel, a magyar és az ukrán leányvállalatok megőrizték önállóságukat, míg a cseh és szlovák piacokat egyesítették, a délkelet-európai országokat (Romániát, Horvátországot, Szerbiát, Bulgáriát, Bosznia-Hercegovinát és Montenegrót) pedig közös irányítás alá vonták. A racionalizálás jegyében kivonultak Oroszországból, Albániából, Észak-Macedóniából és Koszovóból, az ukrán piacon azonban, ahol több, mint egymillió ügyfelet szolgálnak ki, továbbra is jelen vannak. A háborús helyzet miatt Ukrajnát négy zónára van osztva (piros, narancs, sárga és zöld); kizárólag a két biztonságosabb zónában vállalnak biztosítási kockázatot. E piacon egyébként a vállalati csoportos egészségbiztosítások területén a legerősebbek. 2020-ban az Uniqa felvásárolta a francia Axa lengyel, cseh és szlovák érdekeltségét – ez mérföldkőnek számított a vállalat nemzetközi terjeszkedésében.

A biztosítócsoport többek között abban különbözik versenytársaitól, hogy szervezeti felépítését nem terméktípusok, hanem ügyfélszegmensek alapján alakította ki: a hagyományos élet- és nem-életbiztosítási felosztás helyett a lakossági, vállalati és banki ügyfelek szerint strukturálták működésüket. Külön megemlítette Kindl a cégcsoport beyond insurance stratégiáját is: a vállalat nemcsak az egészségbiztosításokban utazik, hanem az egészségügy egészére is figyelmet fordít, Ausztriában például saját magánkórházakat tart fenn; emellett a vállalati ügyfeleket többek között ESG-tanácsadással látja el, körükben kifejezetten magas a kis- és középvállalkozások aránya. Jelenleg a fiatalabb korosztályban alacsonyabb az Uniqa ismertsége, de a digitalizációnak köszönhetően egyre sikeresebben szólítják meg ezt a célcsoportot, miközben edukálják is őket a biztosítási lehetőségekről.

Wolfgang Kindl szerint Magyarország kiemelt szerepet játszik az Uniqa innovációs és digitalizációs törekvéseiben: a Cherrisk digitális márka kifejezetten sikeres a hazai piacon, és nagy szerepe van a fiatal ügyfélbázis megszólításában. Bár mint különleges insurtech innováció kezdetben egzotikus ötletnek tűnt,

mára a biztosítócsoport egészére nézve is mintaként szolgál.

Kindl szerint a Cherrisk-modell kiterjesztése más országok piacaira is komoly hatással lehet.

Maga a Cherrisk ugyanakkor mára kifejezetten magyarországi márkává vált, miután kivonultak a német piacról. Kurtisz Krisztián szerint Németországban több mint 200 ezer ügyfelet szereztek, és közel 5%-os részesedést értek el az utasbiztosítási piacon. Ugyanakkor további 3–4 évre lett volna szükség ahhoz, hogy a németországi üzlet nyereségessé váljon, ezért úgy döntöttek, hogy az ehhez szükséges befektetést más típusú innovációkba és fejlesztésekbe csatornázzák át. Az új elképzelés szerint Cherrisk modellt Magyarországon „skálázzák fel” először. Az insurtech céggel négy országban már több mint 500 ezer szerződést kötöttek teljesen automatizált módon, emberi beavatkozás nélkül – kizárólag a kárrendezés során történt személyes kapcsolatfelvétel. Ezt a tapasztalatot és működési modellt szeretnék átültetni az Uniqa magyarországi működésébe is. Ennek érdekében létrehoztak egy 15 fős digitális transzformációért felelős csapatot, amely szorosan együttműködik a biztosító igazgatóságával. A kezdeményezés már eddig is jelentős költségmegtakarítással járt.

Ami a számokat illeti, a Portfolio kérdésére válaszolva Kurtisz Krisztián (fenti képünkön) elmondta:

a Cherrisk digitális ügyfélútja ötször hatékonyabb, mint a hagyományos folyamatok, de ennek integrációja a biztosító működésébe még csak a kezdeti szakaszban tart

– összességében nagyjából 10-15%-os adaptációs arány mellett. Egyszerre érvényesülhetnek bevételi és költségszinergiák: a digitális ügyfélkapcsolatok, marketing és online aktivitás terén akár 5-10%-kal is növelhető a bevétel. A belső működés költséghatékonyságának javításában már megtették a szükséges lépések 20-30%-át, és jelenleg is dolgoznak a folyamatok egyszerűsítésén. Szeptember óta sikerült 15%-kal csökkenteni az összes működési folyamat számát – a díjelszámolástól a lakcímváltozások adminisztrárciójáig –, és 35%-os csökkenést értek el a kockázatelbírálási folyamatok számában. Céljuk, hogy 2028-ra a működési költségek aránya a jelenlegi 13-14%-ról 9%-ra csökkenjen a díjbevételekhez képest – ezáltal elérve az egyik legjobb megtérülést az iparágban. Tavaly az Uniqa 177 millió forintos adózott eredményt ért el Magyarországon, amit a hatékonyság javításával jelentősen növelhetnek még akkor is, ha a profitra nagy teherként nehezedő magyar extraprofitadó fennmarad – tette hozzá a Portfolio kérdésére a vezérigazgató.

Ami a magyar gazdaságpolitikai környezetet illeti, Kindl úgy fogalmazott,

nem könnyű kiszámíthatatlan viszonyok között működni, különösen az olyan intézkedések fényében, mint az extraprofitadó vagy más, a szektort érintő szigorú szabályok.

Mégis igaz – és nem csupán egy szlogen –, hogy a biztosítás hosszú távra épülő üzlet, ez adja a szektor sajátosságát. Az Uniqa jelenleg 700 ezer ügyféllel rendelkezik Magyarországon, és céljuk, hogy stabilan működjenek, valamint alkalmazkodjanak a változó körülményekhez – még akkor is, ha bizonyos intézkedések korábban elképzelhetetlennek tűntek volna. A biztosító elkötelezett amellett, hogy jelen maradjon Magyarországon. A bécsi központ minden új, hazai intézkedés bejelentése után részletes kérdéseket tesz fel a magyar operációnak a várható hatásokról, ugyanakkor mindig felajánlja segítségét is a magyar leányvállalat támogatására. Kindl ugyanakkor megjegyezte:

nem lehet azt állítani, hogy a kifogásolt kormányzati intézkedések támogatnák a biztosítási piac fejlődését.

Kurtisz szerint a kormányzati intézkedések arra jók, hogy a vállalat olyan hatékonyságnövelő lépéseket is megtegyen, amelyeket máskülönben nem feltétlenül vállalt volna. Pozitív hatásként említette azt is, hogy a MABISZ-on (Magyar Biztosítók Szövetsége) belüli kommunikáció és iparági összefogás az elmúlt három évben soha nem látott szintre emelkedett.

Amikor a növekedési lehetőségekről kérdeztük a szakembereket, elmondták: jelenlegi termékszerkezetükben a díjbevételek több mint 70%-a a vagyon- és felelősségbiztosításokból származik, 24%-ot tesz ki az életbiztosítás, míg az egészségbiztosítási termékek aránya csupán 4-5%, a növekedési lehetőségek nagyjából ezeket az arányokat követik. A gépjármű-biztosítás továbbra is erős láb a régióban, emellett a lakás- és balesetbiztosítások területén is erősíteni kívánják jelenlétüket Wolfgang Kindl szerint.