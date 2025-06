Megérkezett a jelzés - Amikor ilyen történik a tőzsdén, nagy pénzt lehet keresni!

Történelmi csúcsközelben áll a világ egyik legszélesebb részvényindexe, amely a globális részvénypiacok több mint négyötödét fedi le. Az elmúlt években számos válság csak átmenetileg tudta megakasztani az emelkedését, a hosszú távú trend azonban továbbra is felfelé mutat. Most pedig egy olyan technikai jelenség tűnt fel a grafikonon, ami a múltban nagy emelkedést vetített előre, aki erre figyelt, szép hozamot érhetett el. Mutatjuk a részleteket.

A trend a barátod

Évek óta tartó emelkedés van a világ részvénypiacain, amit 2020-ban a Covid, 2022-ben az ukrajnai háború és idén Donald Trump vámbejelentései is csak átmenetileg tudtak megállítani.

Nem is csoda, hogy a világ vezető részvényindexei közül több is történelmi csúcsa közelében áll, és igaz ez a világ részvénypiacait reprezentáló MSCI All Country World indexre is.

Az MSCI ACWI index a világ 23 fejlett és 24 feltörekvő piacának nagy és közepes kapitalizációjú részvényeit foglalja magában. Az index 2 559 komponensből áll, és ezzel a globálisan befektethető részvénypiac körülbelül 85%-át lefedi.