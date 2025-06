A jövő technológiájának központja lehet Magyarország, ha okosan csinálja

Az Európai Unió versenyképessége növelésének egyik kulcstechnológiájaként tekint a mesterséges intelligenciára. Az MI hatalmas gazdasági lehetőségeket kínál, de az EU csak akkor kerülhet a nyertesek közé a globális versenyben, ha a villamosenergia-hálózat képes lesz kiszolgálni az új adatközpontokat. A hagyományos nagy európai adatközpont gócpontokban a hálózatok túlterheltsége már akadályozza a kapacitás bővítését, és a problémák más piacok felé terelik a befektetőket - például Magyarország irányába.

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek az adatközpontok áramfogyasztásának legnagyobb arányú növekedésére számíthatnak az EU-ban

- derül ki egy új jelentésből.

Az EU 2025-ben indította útjára az InvestAI programot azzal a szándékkal, hogy 200 milliárd eurót mozgósításon mesterséges intelligencia beruházásokra, valamint MI cselekvési tervét, amelyben az adatközpontok kapacitásának a következő öt-hét évben történő legalább megháromszorozását tűzte ki célul. Az adatközpontok kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia beruházások fellendítéséhez, ezek azonban már most is jelentős lokális hatással vannak a villamosenergia-hálózatokra, és terjedésükkel ez a hatás fokozódik - hívja fel a figyelmet az EMBER nevű think tank elemzésében.

A villamosenergia-hálózati kapacitások korlátozottsága már a telepítések jelentős akadályát képezi a hagyományosan legjelentősebb adatközponti csomópontokban is, mint például Fankfurtban, Londonban, Amszterdamban, Párizsban és Dublinban. Az úgynevezett FLAP-D piacok közé tartozó amszterdami, londoni és frankfurti adatközpontok már 2023-ban a város villamosenergia-igényének 33–42%-át, Dublinban pedig közel 80%-át fogyasztották.

Az akadályokra tekintettel az aktuális előrejelzések szerint az EU várhatóan nem fogja tudni elérni az adatközpont-kapacitás növelésére vonatkozóan önmaga elé kitűzött 2030-as célt.

A rendelkezésre álló hálózati kapacitás csökkenése és a meglévő infrastruktúra leterheltségének növekedése miatt a főbb piacokon már várólistára kerülnek a hálózati csatlakozást igénylő új adatközpont beruházások, hasonlóan ahhoz, ahogy ez sok helyen az új időjárásfüggő megújulóenergia-termelő fejlesztésekkel is történik.

Az adatközpontok hálózati csatlakozási folyamata átlagosan 7-10 évig tart a tradicionális vezető piacokon, de időtartama akár 13 évre is elnyúlhat.

Ebből pedig más országok profitálhatnak. Miután a gyors piacra jutás kritikus fontosságú az iparági szereplők számára, a hálózati rendelkezésre állás meghatározó szempont a fejlesztők számára a beruházások helyszínének megválasztásakor. A nagy piacokon elsősorban a hálózati torlódások miatt a következő években lassulhat az adatközpont-kapacitás bővülése, és a problémák más piacok felé terelik a befektetőket, a növekedés súlypontja pedig Észak- és Dél-, illetve Kelet-Európába helyeződhet át.

A fő piacokról az alacsonyabb hálózati korlátokkal rendelkező területekre való eltolódás magával vonja a kapcsolódó villamosenergia-igény jelentős erősödését is ezekben az országokban. Észak-, Dél-, illetve Kelet-Európa országaiban – ahol a hálózatok kevésbé túlterheltek és rövidebbek a csatlakozási várakozási idők – az adatközpontok áramigénye közel kétszer akkora növekedési rátát (+110%) érhet el 2030-ig, mint a hagyományos piacvezetőknél (+55%).

Összességében az európai adatközpontok villamosenergia-igénye a 2024-es 96 terawattóráról (TWh) 2030-ig 168 TWh-ra. 2035-ig pedig 236 TWh-ra növekedhet - vagyis az előttünk álló 10 évben közel 150%-kal bővülhet a várakozások szerint.

Az évtized végéig az európai adatközpontok villamosenergia-felhasználása

nagyobb mértékben bővülhet, mint például az elektromos járműveké

- és globális szinten a nehéziparnál is jelentősebb áramigény-növekedést produkálhat.

Az adatközpontok áramigénye a legnagyobb növekedést az észak-európai országokban mutathatja; Svédországban, Dániában és Norvégiában a kereslet várhatóan már 2030-ig megháromszorozódik.

Ugyanakkor Magyarország is azon országok közé tartozik, amelyek az adatközpontok áramfogyasztásának legnagyobb arányú - 2035-ig a 4-szeres - növekedésére számíthatnak az EU-ban, igaz, meglehetősen alacsony bázisról. Ez a tendencia várhatóan a 2030-as években is folytatódik, és 2035-re Európa adatközpont-kapacitásának fele a hagyományos adatközponti centrumokon kívül működhet.

A hosszú várakozási idők tehát elriasztják az adatközpont-fejlesztőket, de a rendszerüzemeltetők és maguk a fejlesztők stratégiai döntései segíthetnek a hálózati korlátok leküzdésében, felgyorsítva az új létesítmények telepítését és mérsékelve a szükséges infrastruktúra-bővítést. A megoldások magukba foglalhatják

az adatközpontok stratégiai elhelyezését,

a villamosenergia-rendszer és piac viszonyaihoz jobban igazodó rugalmas üzemeltetésüket, és

az okosabb hálózati csatlakozási megállapodások alkalmazását.

Utóbbiakkal akár egy évre is csökkenthető a hálózati csatlakozásra való várakozás ideje.

Mivel így vagy úgy, de az adatközpont kapacitásra várhatóan gyors növekedés vár, így azok az országok lesznek a legjobb helyzetben ahhoz, hogy kihasználják az MI gazdasági és stratégiai előnyeit, amelyek proaktívan tervezik meg villamosenergia-hálózataikat. Azok az országok, amelyek most fektetnek be innovatív hálózatokba, nagy valószínűséggel Európa adatinfrastruktúra-központjaivá válnak majd az elkövetkező években - mutat rá az elemzés.