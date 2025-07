Európa-szerte dübörög az erkélynapelem, miközben Magyarország éppen most tiltotta be

Major András 2025. július 02. 14:00

Belgium után hamarosan újabb országban, az Egyesült Királyságban is legalizálhatják a konnektorba dugható (plug-in) napelemeket. A kisméretű energiatermelő rendszerek egyre népszerűbbek, amit az is bizonyít, hogy évek óta elérhetők a diszkontláncok kínálatában, sőt már energiatárolóval kiegészített változatok is vannak. Bár az EU tagállamainak többségében legálisan telepíthetőek az erkélynapelemek, Magyarország azon két ország közé tartozik, ahol jelenleg tiltott a használata.