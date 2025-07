Trump cáfolatára visszapattantak az amerikai tőzsdék

Hiába az amerikai vámokkal kapcsolatos fokozódó geopolitikai feszültségek, a tőzsdéken úgy tűnik, hogy egy egészen más filmet vetítenek: sorra dőlnek az új történelmi csúcsok a tengerentúli és az európai vezető indexeknél is, szárnyalnak a sztárpapírok, az áprilisi leolvadásnak gyakorlatilag már nyoma sincs. Egy ilyen, látszólag féktelen optimizmussal jellemezhető időszakban szólaltak most meg a Bank of America szakértői, és a hangvétel egyáltalán nem derűs: tíz éve nem látott jelenségre hívták fel a figyelmet, ami egyben fontos eladási jelzés is.