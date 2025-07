Kiderült, mekkora ütést kaphat a gyógyszeripar az USA-EU vámalku miatt

Az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodás 13-19 milliárd dolláros többletköltséget jelenthet a gyógyszeripari vállalatoknak a 15%-os vám bevezetése miatt.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött kereskedelmi megállapodás jelentős terhet róhat a gyógyszeripari vállalatokra.

Elemzők szerint a 15%-os vám bevezetése 13-19 milliárd dolláros többletköltséget eredményezhet az iparág számára.

A gyógyszerek korábban mentesültek a vámok alól, pedig értékben ezek képviselik az EU legnagyobb exportcikkét az USA felé. Az Egyesült Államokba irányuló gyógyszerimport mintegy 60%-a származik az Európai Unióból.

Az európai tisztviselők vasárnap jelentették be, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodás részeként általánosan 15%-os vámot vezetnek be, amely a gyógyszerekre is vonatkozik. Kivételt képeznek bizonyos generikus készítmények, amelyekre nem szabnak ki vámot.

Az USA korábban nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a gyógyszeripari szektorban, és Donald Trump elnök a kétoldalú megállapodás előtt akár 200%-os vámot is kilátásba helyezett a gyógyszerekre.

Az elemzők megosztottak a megállapodás következményeit illetően. Egyesek szerint nem várhatók további vámok az EU-val szemben a vizsgálat eredményeként, mások óvatosságra intenek, mivel a megállapodást még nem írták alá, és számos kérdés tisztázatlan.

Az UBS elemzője, Matthew Weston szerint a kereskedelmi megállapodás részletei várhatóan tartalmazni fognak védelmi intézkedéseket az EU gyógyszerexportja számára az amerikai vizsgálattal szemben, különösen mivel hasonló intézkedésekről tárgyalnak az Egyesült Királysággal és Svájccal is.

Diederik Stadig, az ING elemzője becslése szerint a vámok akár 13 milliárd dollárral is növelhetik az iparág kiadásait, ha nem alkalmaznak enyhítő stratégiákat, és ennek egy részét végül a fogyasztók viselhetik.

A Bernstein elemzője, Courtney Breen 19 milliárd dollárra teszi a többletköltségeket, de megjegyzi, hogy a vállalatok képesek lehetnek elnyelni ezek egy részét olyan intézkedésekkel, mint a gyógyszerkészletek felhalmozása és új szerződések kötése kutatási partnerekkel.

A gyógyszeripari vállalatok már most is lépéseket tesznek a vámok hatásainak enyhítésére. A Sanofi nemrég eladta New Jersey-i gyártóüzemét a Thermo Fishernek, ahol továbbra is gyártani fogják a francia gyógyszergyártó termékeit. A Roche vezérigazgatója, Thomas Schinecker a múlt héten közölte, hogy növelik amerikai készleteiket a vámok okozta azonnali fennakadások elkerülése érdekében.

