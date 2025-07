Nagyobbak a veszteségek az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2025. július 29. 20:46

Tegnap lefordultak a tőzsdék Európában és Amerikában is az EU-USA vámalku bejelentése után, ezt követően ma reggel megjött a felpattanás Európában, és az USA-ban is feljebb kerültek a vezető részvényindexek. Időközben sorra érkeznek a gyorsjelentések és a különböző reakciók a vámokra a vállalatok háza tájáról. A Novo Nordisk árfolyama valósággal összeomlott: több mint 26 százalékos esést is láthattunk már, miután a cég másodszor is csökkentette idei évre vonatkozó előrejelzését.



Nagyobb piacmozgató gazdasági eseményre a mai napon nem számíthatunk, elsősorban a vámbejelentések hatásait, valamint a gyorsjelentéseket emészthetik a befektetők.