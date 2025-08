Alig tudunk hibát találni a Richternél - Itt vannak a negyedéves számok

Szinte minden tekintetben kellemes meglepetést okozott a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, a bevétel és a leginkább figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT növekedését a Vraylar továbbra is segíti, de lendületet kapott a nőgyógyászati üzletág is. A működési eredmény kétszámjegyű emelkedéséhez a neuropszichiátria üzletág járult hozzá a leginkább, de a biotechnológia veszteségeinek csökkenése is nagyot lendített rajta. Az adózott eredmény jelentősen esett az egy évvel korábbi szintről, ami a pénzügyi eredmény számlájára írható. A kilátások közben nem változtak, a menedzsment megerősítette az idei évre vonatkozó célkitűzéseit.